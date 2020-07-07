«Вікімедіа Україна»: Популярність української вікіпедії в Україні зростає утричі швидше від російської
Співзасновник громадської організації «Вікімедіа Україна» Юрій Пероганич звернув увагу, що число переглядів статей української вікіпедії за червень 2020 року склало 50,0 млн, що на 13,5% більше ніж у цей місяць рік тому.
В тому числі з території України за місяць здійснено 44 млн переглядів української вікіпедії, з РФ — 1 млн, з США — 0,9 млн, з Польщі — 0,8 млн, 0,7 млн з Німеччини, 0,3 млн з Чехії, по 0,2 млн з Франції, Великої Британії та Італії, по 0,1 млн — з Нідерландів, Канади й Іспанії.
Водночас, з території України в червні здійснено 98 млн переглядів статей російської вікіпедії.
Тобот за рік в Україні: популярність української вікіпедії виросла з 36 до 44 млн переглядів, тобто на 8 млн, або на 22%, а популярність російської вікіпедії виросла з 92 до 98 млн переглядів, тобто на 6 млн, або на 6,5%.
Джерело: Вікімедіа Україна