Віталій Кличко: Київ перебуває в «помаранчевій зоні», навчальні заклади йдуть на канікули, щодо наступного тижня буде прийнято додаткове рішення

Мер Києва Віталій Кличко зазначив, що столиця перебуває в «помаранчевій зоні», але вже невдовзі може бути прийняте рішення про переход до «червоної зони». У цьому разі в Києві будуть запроваджені наступні обмеження:

❌Забороняється приймати відвідувачів у закладах харчування

✅Дозволяється за умови наявності у відвідувачів та робітників закладу негативного ПЛР-тесту (строк дії 72 години) або COVID-сертифікату

❌Припиняється діяльність закладів готельної сфери

✅Дозволяється за умови наявності у клієнтів та робітників закладу негативного ПЛР-тесту (строк дії 72 години) або COVID-сертифікату

❌Відвідування родиною та сторонніми особами установ і закладів соціального захисту

✅Дозволяється за умови наявності у відвідувачів та робітників закладу негативного ПЛР-тесту (строк дії 72 години) або COVID-сертифікату

❌Забороняється робота спортзалів та фітнес-центрів

✅Дозволяється за умови наявності у відвідувачів та робітників закладу негативного ПЛР-тесту (строк дії 72 години) або COVID-сертифікату

✅ Дозволяється для відвідування спортсменами національних збірних команд України та їх тренерами

❌Проведення всіх масових заходів

✅Дозволяється за умови наявності у відвідувачів та робітників закладу негативного ПЛР-тесту (строк дії 72 години) або COVID-сертифікату

✅Дозволяється проведення спортивних заходів без глядачів

❌Обмежується доступ відвідувачів до приміщень ЦНАПів, Управлінь праці та соціального захисту населення, Управлінь пенсійного фонду, за винятком виключних випадків

✅Дозволяється за умови наявності у відвідувачів та працівників негативного ПЛР-тесту (строк дії 72 години) або COVID-сертифікату

✅Громадський транспорт продовжує роботу в звичному режимі за умови дотримання перевезення кількості пасажирів не більш, як передбачено в реєстраційних документах транспортного засобу

Заклади освіти:

Припиняють відвідання навчальних закладів з 23 жовтня до 8 листопада: канікули для школярів тривають з 23 до 31 жовтня. Щодо наступного тижня буде прийнято додаткове рішення про дистанційне навчання або додаткові канікули.

Дитячі садочки продовжують свою роботу в звичному режимі за умови 100% вакцинації усього персоналу

Працюють інші навчальні заклади, всі працівники яких отримали сертифікат про повний курс вакцинації від COVID-19.

Зазначимо, що вчора Віталій Кличко розповів, що днями Київ потрапить в «червону» зону карантину.

За минулу добу в столиці зафіксовано 1323 підтверджених випадки захворювання на коронавірус, 44 людини померли. Всього за період пандемії в Києві 5824 летальних випадки від вірусу. Підтверджених випадків захворювання на сьогодні – 249021.

Захворіли минулої доби: 757 жінок віком від 18 до 93 років, 428 чоловіків віком від 18 до 93 років. А також 55 дівчаток від 1 місяця до 17 років і 83 хлопчики від 2 місяців до 17 років. Серед тих, хто померли: 21 жінка віком від 46 до 93 років та 23 чоловіки від 49 до 93 років.

До лікарень столиці госпіталізували 132 хворих на коронавірус та 525 осіб із підозрою на COVID-19 та пневмоніями. Одужали минулої доби 277 людей. Загалом коронавірус подолали 225605 мешканців столиці. Найбільше випадків захворювання виявили в Дарницькому районі – 282, в Деснянському – 239 та в Дніпровському районі – 138 випадків.

В Україні в цілому зафіксовано 23785 нових випадків COVID-19 станом на 22 жовтня 2021 року.

Оновлено:

Через погіршення епідеміологічної ситуації з COVID-19, врахувавши консультації Міністерства охорони здоров’я України, МОН рекомендує запровадити дистанційне навчання з 25 жовтня до 15 листопада закладам фахової передвищої, вищої, післядипломної освіти усіх форм власності та сфер управління. Про це повідомив Міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет.

«Закликаю всіх освітян, здобувачів освіти та їхніх батьків ставитись до ситуації з поширенням COVID-19 вкрай відповідально. Вакцинуватися, тобто захистити себе від високих ризиків захворювання, сьогодні може кожен!», – наголосив Сергій Шкарлет.

Міністр зазначив, що навчання у школах з наступного тижня буде організовано з урахуванням епідемічної ситуації в кожному окремому регіоні.

Джерело: КМДА