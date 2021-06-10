Vodafone Україна: Відтепер додаток «Дія» можна використовувати для підключення контракту без оригіналів документів





Оператор мобільного зв’язку Vodafone Україна, спільно з Міністерством цифрової трансформації, оголосили про розширення можливостей обслуговування абонентів із застосунком «Дія». Відтепер клієнти, у яких є Дія з відображенням ID-картки, можуть використовувати застосунок для ідентифікації у всіх магазинах оператора та підключати контракт без оригіналів документів.

Для цього достатньо відкрити «Дію» та показати штрих-код на зворотній стороні цифрового паспорта. Далі, співробітник магазину сканує наданий штрих-код і після підтвердження клієнтом передачі копії цифрового документу в застосунку – всі дані вносяться в систему автоматично.

Таким чином, спрощується процес підключення номерів, а час на оформлення зменшується майже вдвічі. Також, при підключенні нових контрактних номерів, надається знижка на вартість тарифу до 6 місяців.

Отже, за допомогою «Дії» абоненти Vodafone Україна можуть отримати більшість потрібних сервісів: підключати нові номери, керувати тарифами та додатковими послугами та отримувати фінансову інформацію про свій номер.

Оператор зазначив, що перелік послуг, що надаються в магазинах Vodafone Україна за допомогою «Дії», розширюватиметься й далі. Зокрема, незабаром за допомогою Дії абоненти Vodafone зможуть зареєструвати свій номер на паспортні дані та перейти з передплаченої на контрактну форму обслуговування.

Джерело: Vodafone Україна