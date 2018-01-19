Vodafone Украина передумала переводить абонентов ОРДЛО на безальтернативный тариф с ежедневной оплатой и возместит понесенные расходы

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Жителей временно неподконтрольной украинской власти территории Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО), которые пользуются услугами мобильной связи компании Vodafone, не будут переводить на новые специальные тарифы на мобильную связь. Более того, компания пообещала сделать перерасчет и возместить все расходы, которые понесли в результате данного решения пользователи сети, но произойдет это только после того, как будет восстановлена связь Vodafone на неподконтрольных территориях, сообщает издание Liga.net.

Напомним, что 11 января 2018 года из-за повреждения телекоммуникационных сетей в районе н. п. Оленевка, Донецкой области и Счастье, Луганской области мобильная сеть оператора Vodafone Украина пропала на территории ОРДЛО, где услугами данного оператора пользуются почти 2 млн абонентов.

В свою очередь, 29 декабря 2017 года оператор Vodafone Ukraine‏ официально заявил о том, что переведет всех абонентов, живущих на оккупированной территории Донбасса на тариф “Смартфон Стандартный” стоимостью 3 грн в день.

“Смартфон Стандартный – это единственный тариф, который в ближайшее время будет доступен на неконтролируемой украинскими властями территории. В период с 9 января по 15 февраля 2018 г. ваш тариф будет бесплатно и автоматически изменен на тариф”, – такие сообщения получили абоненты Vodafone Ukraine.

Тогда в компании пояснили, что ее специалисты не имеют возможности обслуживать и ремонтировать оборудование, которое находится на неконтролируемых Украиной территориях Донецкой и Луганской областей. Сеть работает крайне нестабильно, так как оборудование выходит из строя, и поэтому “тариф с ежедневной оплатой – более честный”.

При этом сообщения о принудительном переходе на новый тариф получали и жители прифронтовых территорий, в частности Авдеевки и Торецка.

Источник: Liga.net