Vodafone вслед за «‎Киевстаром» отменил тарификацию трафика в популярных приложениях для обучения и работы

На прошлой неделе «Киевстар» в ответ на призыв МОН первым среди «большой тройки» операторов в Украине отменил тарификацию трафика в ряде приложений для обучения и работы, а сегодня Vodafone поддержала инициативу и предоставила бесплатный доступ к образовательным сервисам на время военного положения.

Пользователям тарифных пакетов Vodafone на базе услуги Online PASS бесплатно предоставляются сервисы для видеоконференций MS Teams, Zoom, Skype, Hangouts, Google Meet, а также мессенджеры Viber, Telegram, WhatsApp, Google Classroom.

Кроме того, в сервисе онлайн-телевидения Vodafone TV с первого дня военного вторжения рф в Украину транслируются уроки в рамках проекта «Навчання без меж» и «Всеукраїнська школа онлайн».

Услуга Online PASS входит в тарифы: SuperNet Start, SuperNet Pro и SuperNet Unlim.

Полный список сервисов, доступный в услуге: меседжинг (текстовые и графические сообщения) в Viber, Telegram, WhatsApp, Hangouts, WeChat, Skype, Zoom, Google Classroom, Всеукраїнська школа онлайн; аудио- та видеодзвонки в Zoom, Viber, WhatsApp, Skype, Skype for business, Hangouts, Google Meet, Microsoft Teams, WeChat, FaceTime.