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Vodafone долучився до президентської ініціативи «Нове село» та запустив однойменний пілотний проєкт в Шульгінській територіальній громаді Луганської області, у межах якого запровадив кілька рішень, зокрема й нове покриття 4G.

Що включає пілотний проєкт «Нове село» в Шульгінській територіальній громаді Луганської області

Розширене покриття LTE900 на Шульгинку та навколишні села.

Vodafone Україна спільно з Шульгинською ОТГ створив маршрут місцевістю та додав його на сайт власного туристичного проєкту Find&Follow.

У приміщенні Центру культурних послуг на тачскріні оператор розмістив експрес-тестування цифрових знань, розроблене спеціалістами Vodafone Україна, Міністерства цифрової трансформації, Міжнародної фундації виборчих систем (IFES) та ОБСЄ.

На території комплексної будівлі також відкрито фірмовий магазин Vodafone.

Пілотний проєкт у Шульгінській територіальній громаді Луганської області було розпочато у червні та закінчено протягом трьох місяців.

Пілотний проєкт комплексної будівлі передбачає перелік таких сервісів: Центр надання адміністративних послуг, Поштове відділення, Аптечний пункт, Магазин продовольчих товарів, Магазин мобільного зв’язку Vodafone, літній кінотеатр, сквер, дитячі майданчики та перший в Україні Центр культурних послуг для громади, що також є сільським клубом нового формату.

Програма «Нове село» Президента України спрямована на зміцнення стійкості територіальних громад, наближення державних послуг до користувача у громаді, що покриватиме додаткові потреби населення, підвищуватиме інвестиційну привабливість територій шляхом створення центрів нового формату, що будуть орієнтовані на забезпечення надання переліку базових адміністративних та культурних послуг для жителів ТГ та передбачатиме стимулювання соціально-економічного розвитку регіонів України.

Vodafone Україна продовжує інтенсивне будівництво 4G мережі та впровадження нових технологій на мережі — минулого місяця оператор розігнав мережу до рекордно високої швидкості в 772 Мбіт/с завдяки агрегації чотирьох несучих частот.