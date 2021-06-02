Vodafone збільшив кількість сервісів у Video PASS, тепер в Apple Music, YouTube Music, Shazam, SoundCloud, Deezer та Spotify безлімітний трафік

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Оператор мобільного зв’язку Vodafone Україна розширив можливості, які надає користувачам послуга Video PASS. З 1 червня 2021 року до послуги Video PASS додатково включені музичні сервіси Apple Music, YouTube Music, Shazam, SoundCloud, Deezer та Spotify.

Зазначимо, що Video PASS надає безлімітний трафік на сервіси в межах цієї послуги. При їх використанні пакетні гігабайти списуватися не будуть.

Таким чином зараз до послуги Video PASS входять такі сервіси без тарифікації інтернету:

Apple Music,

YouTube,

YouTube Music,

Netflix,

Megogo,

SoundCloud,

Deezer,

Spotify,

Shazam.

Щоб підключити Video PASS, потрібно набрати комбінацію * 313 * 1 # або скористатись застосунком My Vodafone де в меню «Мої послуги» настиснути на Video PASS і кнопку «Підключити».

Джерело: Vodafone Україна