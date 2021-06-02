Vodafone збільшив кількість сервісів у Video PASS, тепер в Apple Music, YouTube Music, Shazam, SoundCloud, Deezer та Spotify безлімітний трафік
Оператор мобільного зв’язку Vodafone Україна розширив можливості, які надає користувачам послуга Video PASS. З 1 червня 2021 року до послуги Video PASS додатково включені музичні сервіси Apple Music, YouTube Music, Shazam, SoundCloud, Deezer та Spotify.
Зазначимо, що Video PASS надає безлімітний трафік на сервіси в межах цієї послуги. При їх використанні пакетні гігабайти списуватися не будуть.
Таким чином зараз до послуги Video PASS входять такі сервіси без тарифікації інтернету:
- Apple Music,
- YouTube,
- YouTube Music,
- Netflix,
- Megogo,
- SoundCloud,
- Deezer,
- Spotify,
- Shazam.
Щоб підключити Video PASS, потрібно набрати комбінацію * 313 * 1 # або скористатись застосунком My Vodafone де в меню «Мої послуги» настиснути на Video PASS і кнопку «Підключити».
Джерело: Vodafone Україна