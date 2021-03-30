Volkswagen случайно «‎проговорился»‎ о намерении переименовать американское подразделение в Voltswagen





Изменения нацелены на то, чтобы отразить изменения в стратегии, касающиеся электрификации модельного ряда. Недавно немецкий автомобильный концерн объявил о намерении ускорить переход, и теперь планирует к 2030 году довести долю электрических моделей в общей структуре продаж до 70% в Европе и до 50% — в США и Китае.

29 марта Volkswagen выпустила пресс-релиз, где объявила о ребрендинге своего подразделения электромобилей в США, где балом правит Tesla (по итогам 2020 года доля Tesla на американском рынке электромобилей достигла впечатляющих 79%). Судя по всему, публикация вышла раньше запланированного времени, поскольку вскоре она пропала. Но в интернете, как известно, ничто не исчезает бесследно. На публикацию в числе первых обратил внимание CNBC. Позже источник, знакомый с планами Volkswagen, подтвердил CNBC подлинность пресс-релиза.

В этом пресс-релизе Volkswagen называла ребрендинг «публичной декларацией будущих инвестиций в электромобили». Для классических автомобилей на ДВС концерн планирует сохранить темно-синий логотип VW, тогда как электрическим предназначается светло-голубой цвет.

Никаких изменений в организационной структуре, судя по этому пресс-релизу, не планируется — Voltswagen of America останется частью Volkswagen Group of America и дочерней компанией Volkswagen AG со штаб-квартирой в Херндоне (Вирджиния).

Можно предположить, что Volkswagen не стане затягивать с анонсом и вскоре полноценно объявит о ребрендинге Volkswagen of America в Voltswagen of America.

После недавнего батарейного мероприятия Volkswagen, где компания объявила о намерении ускорить переход на электромобили, в том числе за счет строительства собственных Гигафабрик и унифицированной призматической конструкции батарей, акции компании за день подскочили в цене более чем на 25%. Но планы и большие амбиции — это одно. Нам еще предстоит узнать, насколько хорошо в итоге Volkswagen сможет преуспеть в реализации всего этого.