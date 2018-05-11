Volvo Trucks представила второй электрический грузовик Volvo FE Electric с батарей 200-300 кВтч и запасом хода до 200 км

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Не прошло и месяца с момента анонса первого электрического грузовика от Volvo Trucks, как производитель представил второго представителя экологически чистого семейства Volvo FE Electric. Эта модель заметно грузоподъемнее первенца — ее полная масса составляет 27 тонн против 16 тонн у FL Electric, но за это пришлось заплатить меньшим запасом хода от одного заряда — 200 км против 300 км у коллеги.

Электрогрузовик оснащен двумя электрическими двигателями суммарной мощностью 370 кВт (260 кВт при постоянной продолжительной нагрузке) с максимальным крутящим моментом 850 Нм. Емкость батареи аккумуляторов может варьироваться в зависимости от модели использования в диапазоне от 200 до 300 кВтч, при этом в максимальном варианте Volvo FE Electric способен проехать 200 км до момента полного разряда.

Заряжать батареи электрогрузовика Volvo FE Electric можно с помощью обычной зарядки мощностью 22 кВт переменного тока или скоростной зарядкой (CCS2) мощностью 150 кВт постоянного тока. При этом в первом случае полный заряд батареи емкостью 300 кВтч займет порядка 10 часов, а во втором — всего 1,5 часа.

Новые модели Volvo FE Electric будут предлагаться в нескольких вариантах, ориентированных на решение различных задач с минимальным уровнем шума и влиянием на окружающую среду. Первыми на улицы Гетеборга (Швеция) уже в 2019 году выйдут мусоровозы, которые присоединятся к электробусам-гармошкам Volvo.

Напомним, что на днях компании Volvo Trucks и Volvo Cars представили фирменный облачный сервис Connected Safety, который позволит грузовикам и легковым автомобилям бренда автоматически предупреждать друг друга об опасных ситуациях на дороге, обмениваясь информацией о дорожно-транспортных угрозах в режиме реального времени.

Источник: Volvo Trucks