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Все культовые мемы за полгода российско-украинской войны — в одной картинке

Все культовые мемы за полгода российско-украинской войны — в одной картинке

Одним из самых популярных украинских Telegram-каналов «Новинач» сделал большое дело —  попытался объединить в одной иллюстрации все культовые мемы, родившиеся за полгода полномасштабной войны с Россией. Результат, безусловно, стоит внимания — все ключевые украинские мемы собраны на одном изображении, да еще в довольно оригинальном оформлении. Одним словом, «достоинство».

Помогаем

Читатели собрали $180 тыс. на истребитель для ВСУ за 10 дней (нужно еще $2,5 млн). Они помогают сбивать российские ракеты

Читатели собрали $180 тыс. на истребитель для ВСУ за 10 дней (нужно еще $2,5 млн). Они помогают сбивать российские ракеты

Мемы являются неотъемлемой и сверхважной частью глобальной попкультуры, а в современных украинских реалиях военного времени, а еще чрезвычайно действенный инструмент для противодействия российской пропаганде и сбора донатов для ВСУ.

Полгода масштабной российско-украинской войны — в мемах

Все культовые мемы за полгода российско-украинской войны — в одной картинке
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Какие именно мемы собраны на фото:

  1. «Ваобще не хочу уезжать из Крыма, здесь так уютно»
  2. «Спутник Приюта»
  3. «Тракторные войска»
  4. Анджелина Джоли и «Львовские круассаны»
  5. Хлопок
  6. База арбузов
  7. бобра шлюха
  8. белорусский пюрер лукашенко и его «Откуда на Беларусь готовилось нападение»
  9. Виталий Ким
  10. Джонсонюк
  11. Жест Доброй Воли на Змеином
  12. Обращение Марченко о Медведчуке
  13. Калуш
  14. Марки «Укрпочта» с российским военным крейсером «москва» ушедшего в хорошо известном всем направлении
  15. Медведчук
  16. Мем о Генштабе
  17. Александр Поворознюк, ставший вдохновителем популярного музыкального трека VOVA їBash їх Blyad
  18. Алексей Арестович и его заявление о завершении активной фазы войны через 2-3 недели
  19. Пес Патрон + премьер-министр Финляндии
  20. Петушок из Бородянки
  21. Российская пропаганда и их неизменное «потер нет»
  22. скандал с Минкультом Banda и жестом из трех пальцев
  23. Чмоня
  24. Чернобаевка
  25. Шашлыки Зеленского

Может у вас получится насчитать больше? Понятно, что некоторые из мемов — например, швайнокарась, «бледина летит» и пикантное фото известной украинской волонтерки Мелании Подоляк — в этот сборник не попали. Однако никто не запрещает попытаться создать собственное изображение или дополнить список мемов в комментариях.

Хлопок в Крыму — только шутки и мемы о взрывах в оккупированном россиянами полуострове


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