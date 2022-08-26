Все культовые мемы за полгода российско-украинской войны — в одной картинке

Одним из самых популярных украинских Telegram-каналов «Новинач» сделал большое дело — попытался объединить в одной иллюстрации все культовые мемы, родившиеся за полгода полномасштабной войны с Россией. Результат, безусловно, стоит внимания — все ключевые украинские мемы собраны на одном изображении, да еще в довольно оригинальном оформлении. Одним словом, «достоинство».

Мемы являются неотъемлемой и сверхважной частью глобальной попкультуры, а в современных украинских реалиях военного времени, а еще чрезвычайно действенный инструмент для противодействия российской пропаганде и сбора донатов для ВСУ.

Полгода масштабной российско-украинской войны — в мемах

Какие именно мемы собраны на фото:

«Ваобще не хочу уезжать из Крыма, здесь так уютно» «Спутник Приюта» «Тракторные войска» Анджелина Джоли и «Львовские круассаны» Хлопок База арбузов бобра шлюха белорусский пюрер лукашенко и его «Откуда на Беларусь готовилось нападение» Виталий Ким Джонсонюк Жест Доброй Воли на Змеином Обращение Марченко о Медведчуке Калуш Марки «Укрпочта» с российским военным крейсером «москва» ушедшего в хорошо известном всем направлении Медведчук Мем о Генштабе Александр Поворознюк, ставший вдохновителем популярного музыкального трека VOVA їBash їх Blyad Алексей Арестович и его заявление о завершении активной фазы войны через 2-3 недели Пес Патрон + премьер-министр Финляндии Петушок из Бородянки Российская пропаганда и их неизменное «потер нет» скандал с Минкультом Banda и жестом из трех пальцев Чмоня Чернобаевка Шашлыки Зеленского

Может у вас получится насчитать больше? Понятно, что некоторые из мемов — например, швайнокарась, «бледина летит» и пикантное фото известной украинской волонтерки Мелании Подоляк — в этот сборник не попали. Однако никто не запрещает попытаться создать собственное изображение или дополнить список мемов в комментариях.