Все культовые мемы за полгода российско-украинской войны — в одной картинке

Одним из самых популярных украинских Telegram-каналов «Новинач» сделал большое дело — попытался объединить в одной иллюстрации все культовые мемы, родившиеся за полгода полномасштабной войны с Россией. Результат, безусловно, стоит внимания — все ключевые украинские мемы собраны на одном изображении, да еще в довольно оригинальном оформлении. Одним словом, «достоинство».
Мемы являются неотъемлемой и сверхважной частью глобальной попкультуры, а в современных украинских реалиях военного времени, а еще чрезвычайно действенный инструмент для противодействия российской пропаганде и сбора донатов для ВСУ.
Полгода масштабной российско-украинской войны — в мемах
Какие именно мемы собраны на фото:
- «Ваобще не хочу уезжать из Крыма, здесь так уютно»
- «Спутник Приюта»
- «Тракторные войска»
- Анджелина Джоли и «Львовские круассаны»
- Хлопок
- База арбузов
- бобра шлюха
- белорусский пюрер лукашенко и его «Откуда на Беларусь готовилось нападение»
- Виталий Ким
- Джонсонюк
- Жест Доброй Воли на Змеином
- Обращение Марченко о Медведчуке
- Калуш
- Марки «Укрпочта» с российским военным крейсером «москва» ушедшего в хорошо известном всем направлении
- Медведчук
- Мем о Генштабе
- Александр Поворознюк, ставший вдохновителем популярного музыкального трека VOVA їBash їх Blyad
- Алексей Арестович и его заявление о завершении активной фазы войны через 2-3 недели
- Пес Патрон + премьер-министр Финляндии
- Петушок из Бородянки
- Российская пропаганда и их неизменное «потер нет»
- скандал с Минкультом Banda и жестом из трех пальцев
- Чмоня
- Чернобаевка
- Шашлыки Зеленского
Может у вас получится насчитать больше? Понятно, что некоторые из мемов — например, швайнокарась, «бледина летит» и пикантное фото известной украинской волонтерки Мелании Подоляк — в этот сборник не попали. Однако никто не запрещает попытаться создать собственное изображение или дополнить список мемов в комментариях.
Хлопок в Крыму — только шутки и мемы о взрывах в оккупированном россиянами полуострове