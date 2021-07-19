Xiaomi починає продаж в Україні преміального телевізору Mi TV Q1 75″ за ціною від 50 тис. грн





У квітні цього року компанія Xiaomi представила в Україні преміальний 4К QLED-телевізор Mi TV Q1 75″ на базі Android TV 10. Тоді повідомлялося, що пристрій надійде в продаж в нашій країні в червні-липні за ціною 59999 грн. Відсьогодні, 19 липня 2021 року, телевізор з’явиться у відкритому продажу за значно меншою ціною.

Преміальний 4К QLED-телевізор Xiaomi Mi TV Q1 75″ виконаний у мінімалістичному дизайну з тонкими рамками та лезоподібною ніжкою. Телевізор оснащено 75-дюймовим 4K-дисплеєм, виготовленим за технологією квантових точок. Він забезпечує кути огляду 178 градусів. Відзначається, що 4K QLED-панель охоплює 100% кольорового діапазону NTSC з 1,07 млрд варіацій відтінків кольорів. Технологія динамічного локального затемнення охоплює 192 зони на екрані, забезпечуючи рівень контрастності 10000:1. Телевізор підтримує Dolby Vision та HDR10+.

Слід зазначити, що Xiaomi Mi TV Q1 75″ оснащено панеллю з частотою оновлення 120 Гц. Однак через «апаратні обмеження» пристрій здатний приймати сигнал лише з частотою оновлення 60 Гц. Тобто, нативно ця модель підтримує частоту 60 Гц, а вивід зображення з частотою 120 Гц забезпечується штучно за рахунок технології інтерполяції MEMC (Motion Estimation, Motion Compensation), яка додає проміжні кадри. Ця технологія, яка також широко відома як «згладжування руху» і «ефект мильної опери», збільшує затримку, тому геймери її не люблять і зазвичай відключають.

Телевізор отримав 30-ватну аудіосистему з шістьма динаміками, два з яких – високочастотні та чотири – низькочастотні. Mi TV Q1 75″ підтримує Dolby Audio та DTS-HD.

Новий телевізор Xiaomi працює на базі операційної системи Android TV 10 та забезпечує користувачам доступ до понад 700 тис. фільмів та телевізійних шоу, а також до понад 5000 додатків у Google Play Store. До того ж, Netflix, Amazon Prime Video, YouTube та інші популярні додатки вже попередньо встановлені на Mi TV Q1 75”. На пульті дистанційного керування реалізовані спеціальні кнопки для Netflix та Amazon Prime Video.

У новій моделі компанія представила вдосконалені можливості голосового управління. Завдяки спеціальним мікрофонам користувачі можуть керувати телевізором та іншими підключеними смарт-пристроями з відстані до 3 метрів. Для користувачів, які прагнуть контролю над своєю конфіденційністю, у нижній частині екранної панелі є фізична кнопка відключення мікрофонів. Додатково повідомляється про вбудований Chromecast.

Телевізор Xiaomi Mi TV Q1 75″ вже можна купити в Україні з 19 липня за спеціальною акційною ціною 49999 грн. Спецпропозиція діятиме до 1 серпня. 3 2 серпня 2021 року рекомендована роздрібна ціна складатиме 54999 грн.