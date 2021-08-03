Xiaomi поднялась на 84 позиций в рейтинге Fortune Global 500 (№338), а Apple почти забралась на вершину (№6)

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Американский журнал Fortune представил свой ежегодный рейтинг крупнейших мировых компаний Fortune Global 500 и отметил, что в него вошло 135 компаний из материкового Китая — это больше, чем у любой другой страны. В их числе — Xiaomi, которая входит в Fortune Global 500 третий год подряд.

В рейтинге Fortune Global 500 2021 года Xiaomi заняла 338 место — на 84 выше, чем годом ранее. Как мы узнали из недавнего отчета Canalys, во втором квартале Xiaomi опередила Apple по объему продаж смартфонов и вышла на второе место, вплотную приблизившись к лидеру Samsung.

Да, Xiaomi выпускает продукцию для всех сфер жизни, от смарт-браслетов до смарт-телевизоров и от электросамокатов до электрических чайников. И составители рейтинга Fortune оценивали бизнес компании в целом, а не только успехи мобильного направления. Если внимательнее присмотреться к показателям Xiaomi, можно увидеть, что прибыль компании удвоилась, а выручка увеличилась на 19,6% год к году.

Гиганты электронной коммерции, такие как Walmart (№1) и Amazon (№3), естественно, входят в первую десятку. На девятом месте — японский автопроизводитель Toyota, а замыкает десятку немецкий автомобильный концерн Volkswagen.

Выше всех среди производителей смартфонов забралась компания Apple — 6 место.

Из других компаний в списке Fortune Global 500 можно отметить Samsung (15 место), материнский холдинг Google — Alphabet (21 место), Foxconn Electronics (22), Sony (88) и полупроводниковых гигантов SK Hynix (452), TSMC (251) и Micron (135).