Xiaomi проводить Mi Fan Festival 2021 в Україні: спецверсія Redmi Note 10 Pro Mi Fan Festival Special Edition та знижки до 33%





Компанія Xiaomi оголосила про початок щорічного Mi Fan Festival (MFF) в Україні. Це святкування дня народження компанії, яке буде проходити з 6 по 11 квітня 2021 року. У зв’язку з цим Xiaomi запроваджує спеціальні ціни на свої пристрої, які будуть діяти протягом Mi Fan Festival.

На цьогорічному фестивалі MFF компанія Xiaomi представить смартфон Redmi Note 10 Pro MFF Special Edition у кольорі Gradient Bronze. Лімітована MFF-версія смартфона буде продаватися в Україні за спеціальною ціною 8 999 грн за конфігурацію 8+128 ГБ. Redmi Note 10 Pro MFF Special Edition буде доступний в обмеженій кількості.

В рамках MFF користувачі зможуть придбати смартфони та інші продукти компанії за спеціальними цінами. Смартфон Mi 11 буде доступним за ціною 22 999 грн замість 26 999 грн, електроскутер Xiaomi Mi Electric Scooter Pro 2 Black – за ціною 16999 грн замість 18999 грн, а фітнес-браслет Mi Smart Band 4 Black (NFC) – за 499 грн замість 699 грн. Розширений перелік продуктів зі знижками наведено нижче.