Xiaomi проводить Mi Fan Festival 2021 в Україні: спецверсія Redmi Note 10 Pro Mi Fan Festival Special Edition та знижки до 33%
Компанія Xiaomi оголосила про початок щорічного Mi Fan Festival (MFF) в Україні. Це святкування дня народження компанії, яке буде проходити з 6 по 11 квітня 2021 року. У зв’язку з цим Xiaomi запроваджує спеціальні ціни на свої пристрої, які будуть діяти протягом Mi Fan Festival.
На цьогорічному фестивалі MFF компанія Xiaomi представить смартфон Redmi Note 10 Pro MFF Special Edition у кольорі Gradient Bronze. Лімітована MFF-версія смартфона буде продаватися в Україні за спеціальною ціною 8 999 грн за конфігурацію 8+128 ГБ. Redmi Note 10 Pro MFF Special Edition буде доступний в обмеженій кількості.
В рамках MFF користувачі зможуть придбати смартфони та інші продукти компанії за спеціальними цінами. Смартфон Mi 11 буде доступним за ціною 22 999 грн замість 26 999 грн, електроскутер Xiaomi Mi Electric Scooter Pro 2 Black – за ціною 16999 грн замість 18999 грн, а фітнес-браслет Mi Smart Band 4 Black (NFC) – за 499 грн замість 699 грн. Розширений перелік продуктів зі знижками наведено нижче.
|Назва продукту
|Звичайна ціна
|Акційна ціна
|Смартфон Redmi Note 10 Pro MFF Special Edition
|—
|8 999 грн
|Смартфон Mi 11 (8 + 256 ГБ)
|26 999 грн
|22 999 грн
|Смартфон Mi 10T (6 + 128 ГБ)
|13 999 грн
|11 999 грн
|Смартфон Redmi Note 9 (4 + 128 ГБ)
|5 799 грн
|4 999 грн
|Смартфон Redmi Note 9 (3 + 64 ГБ)
|5 199 грн
|4 499 грн
|Смартфон Redmi 9 (4 + 64 ГБ)
|4 599 грн
|3 999 грн
|Смартфон Redmi 9 (3 + 32 ГБ)
|4 199 грн
|3 699 грн
|Фітнес-браслет Mi Smart Band 4 Black (NFC)
|699 грн
|499 грн
|Навушники Mi True Wireless earbuds basic 2
|599 грн
|499 грн
|Телевізор Xiaomi Mi TV UHD 4S 55”
|14 999 грн
|13 699 грн
|Телевізор Xiaomi Mi TV UHD 4S 43”
|10 699 грн
|9 799 грн
|Телевізор Xiaomi Mi TV 4A 32”
|6 699 грн
|6 399 грн
|Роутер Mi AloT Router AX3600
|3 499 грн
|2 999 грн
|Електроскутер Xiaomi Mi Electric Scooter Pro 2 Black
|18 999 грн
|16 999 грн