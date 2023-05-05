Юрий Игнат опроверг подбитие ракеты Х-47 «Кинжал» над Киевом 4 мая

Спикер Воздушных сил Юрий Игнат опроверг подбитие над Киевом «гиперзвуковой» ракеты с баллистической траекторией Х-47 «Кинжал» ночью 4 мая. Ранее о возможном поражении воздушной цели сообщило издание Defense Express, ссылаясь на собственные источники и фото поврежденной носовой части ракеты.

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«Я уже опроверг тысячу раз, вы должны были это видеть вчера. Была вероятность применения, но баллистических ракет не зафиксировано. То, что там рассказывают некоторые главы военных администраций, они уже получили за это»

Ранее сайт получил фото обломков, предположительно, ракеты Х-47 «Кинжал». Ранее считалось, что у Украины нет средств поражения подобных целей.

Особенность ракеты в том, что она летит с высокой скоростью и выходит на цель по баллистической траектории (резко вниз). Её перехват мог бы свидетельствовать об укреплении украинской ПВО новыми высокотехнологическими комплексами.

В атаке на Киев 4 мая участвовали множество дронов Shahed, сообщалось также о возможном запуске баллистических ракет, но информации об их запуске или прилете тогда не поступало.

Недавно официально сообщалось, что Украина получила и уже поставила на дежурство ЗРК MIM-104 Patriot – противоракетные комплексы, способные поражать баллистические ракеты.

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Источник: Суспільне