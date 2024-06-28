«Избрали тактику игнора и репрессий»: UI/UX-дизайнер обвиняет IT-компанию в 8-месячных задержках зарплаты

UI/UX-дизайнерка Мария Абашина заявила, что компания Infinity Technologies AG удалила ее из рабочего чата в Slack из-за вопроса о заработной плате.

Компания, по ее словам прекратила своевременные или любые выплаты заработной платы своим работникам аж в ноябре прошлого года.

«После волны сокращений и «бенчей» всем пообещали, что оплата придет в ближайшее время, но прошло 8 месяцев и никто не получил своих денег (кому-то должны 500$, кому-то — несколько тысяч). Сначала было что-то с Wise’ом, потом звезды были не в том положении, потом еще какая-то», — написала она в LinledIn.

Игнор и удаление «неугодных» неугодных

При этом, как стало известно, в самой компании никак не реагируют на проблем. Более того, «компания избрала тактику тотального игнорирования и удаления «неугодных» сотрудников из рабочего слака».

«Меня например постоянно блокируют/удаляют, потому что похоже от меня слишком много шума. СЕО компании Александр Яцентюк отреагировал на задержки в выплатах только в марте, то есть через 4 месяца. До этого ему было вполне начхать и потом он решил что ему вообще не надо как-то на это реагировать», — написала она.

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По словам Марии, в компании до сих пор работают люди, которые не видели зарплату 3-4 месяца: «каждый месяц компания придумывает какие-то новые сроки выплаты, и естественно, никто не получает ни копейки».

Реакция Infinity Technologies AG

Редакция получила ответ от HR Infinity Technologies AG Евгения Дмитриева. Тот отметил, что на самом деле компания уже рассчиталась с дизайнером.

Задержки же были из-за того, что с компанией не рассчитались клиенты, и сейчас проблемы решаются, а текущие заработные платы выплачиваются в полном объеме

«Компания перед госпожой Марией долгов не имеет. Все долги были оплачены ей еще сегодня утром. О чем свидетельствует платежка которую я прикрепил к сообщению. После чего она была удалена из корпоративного слака, после ее хамского сообщения», — рассказал HR.

В качестве доказательства, к сообщению приложили квитанцию.

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В свою очередь, Мария была удивлена данной информацией.

«Они уже трижды «оплачивали», и каждый раз я получал примерно 0 денег за мою работу. Очень странные люди. Я в шоке, если честно», — отреагировала она на ответ HR и поделилась соответствующими скринами.

Редакция продолжает следить за ситуацией и может обновить новость актуальной информацией