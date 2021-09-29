З 1 жовтня в Україні усі лікарняні листки будуть оформлювати лише в електронному форматі





Міністерство охорони здоров’я та Міністерство цифрової трансформації спочатку планували повноцінно запустити е-лікарняні з 1 вересня, але запуск довелося відкласти на місяць, оскільки деякі медзаклади не встигали адаптуватись до змін. Про готовність до повноцінного запуску з 1 жовтня (з червня система працювала у тестовому режимі) повідомив голова Комітету Верховної Ради з питань здоров‘я нації Михайло Радуцький.

Якщо на початок осені з 3 тисяч закладів у електронній системі змогли працювати лише 2,2 тисячі то станом на 27 вересня 137 тисяч медичних працівників пройшли онлайн навчання, а 2,9 тис. медзакладів вже оформлюють е-лікарняні. З початку роботи системи створено майже 1 млн медичних висновків про непрацездатність. Лише 100 лікарень поки що не змогли налаштуватись на роботу в нових умовах, але до 1 жовтня є час, щоб «підключити» ці заклади до електронної системи, зазначив Михайло Радуцький.

В уряді вкотре підкреслили, що перехід на електроні лікарняні пришвидшити отримання страхових виплат завдяки автоматизованому обміну даних з ПФУ, а також ефективно боротися з корупцію та зловживаннями.

«На виплату лікарняних Фонд соціального страхування України витрачає величезні кошти. За 8 місяців цього року отримано для виплат листків непрацездатності на суму майже 10 млрд грн. Співробітники Фонду фізично здатні перевірити не більше 10% лікарняних. Тому «індустрія» продажу фіктивних листків в Україні традиційно доволі масштабна» Михайло Радуцький голова Комітету Верховної Ради з питань здоров‘я нації

Як влаштована система е-лікарняних

Пацієнт приходить до лікаря на огляд.

Лікар створює електронний медичний висновок про тимчасову непрацездатність у Реєстрі та підписує його КЕПом.

Пацієнт отримує про це повідомлення від системи E-health. Звідти за кілька секунд лікарняний потрапляє до Реєстру Пенсійного фонду, де формується електронний листок непрацездатності — це саме той документ, за яким вам нараховують виплати.

Пацієнт також отримує відповідне сповіщення на телефон від ПФУ.

Як розвивалися події навколо запуску е-лікарняних

Процес створення Єдиного електронного реєстру листків непрацездатності розпочато ще у 2009 році, тоді як перехід на електронні лікарняні Кабмін остаточно схвалив у 2018 році, відзначивши, що впровадження системи не тільки дозволить державі економити до 4 млрд грн на рік, але й прискорить отримання страхових виплат завдяки автоматизованому обміну даними.

У липні 2020 року МОЗ розпочав бета-тестування системи електронних лікарняних на базі вже робочого програмного забезпечення Пенсійного фонду, хоча спочатку запуск планували на 1 квітня. Тоді нам обіцяли повноцінний запуск реєстру і системи електронних лікарняних на базі платформи ПФУ до кінця літа, а у 2021 році планувалася інтеграція з системою eHealth (до того моменту планувалося завершити створення електронної бази пацієнтів).

Наприкінці 2020-го міністр цифрової трансформації Михайло Федоров стверджував, що е-лікарні запрацюють з 2021 року, але запуск відбувся лише у червні 2021 року.

***

В Мінцифрі раніше уточнювали, що до Пенсійного фонду потрапить лише та інформація, яка необхідна для нарахування виплат: причина непрацездатності, період лікарняного та лікар, який його виписав. Ні ПФУ, ні роботодавець не будуть знати точний діагноз пацієнта. Кожен документ можна буде перевірити за спеціальним номером на сайті Пенсійного фонду.

За даними Мінцифри, щороку лікарняні отримують 5,5 млн українців, а виплати за листками непрацездатності становлять понад 18 мільярдів гривень.