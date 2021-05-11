З 10 по 29 травня пройде Кубок України із кіберспорту (CS:GO та Dota 2), безкоштовна трансляція доступна на Megogo





З 10 по 29 травня 2021 року, на медіасервісі Megogo проходитиме пряма трансляція плей-офф Legion Кубку України 2021 – чемпіонату з кіберспорту під егідою UPEA (Української Професійної Кіберспортивної Асоціації).

Чемпіонат проходитиме одразу у двох дисциплінах: із 10 до 20 травня – CS:GO, а із 21 по 29 травня – Dota 2. У змаганнях з кожної гри беруть участь найкращі команди України, які пройшли декілька відбіркових етапів. Загальний призовий фонд – 560 тисяч грн. Трансляцію турніру проводитиме команда медіасервісу MEGOGO разом із Maincast та UPEA.

Всі матчі плей-офф Legion Кубку України 2021 висвітлюватимуться повністю українською мовою. Коментаторами події стануть таланти студії Maincast: Микола fen1x Бабійчук, Олександр Ded1ce Коваленко, Антон Yushhin Юшин, Дмитро Droog Чумаченко, Єгор Belony Довгий, Олексій bafik Бафадаров, Петро Smiley Банах.

Подія доступна до безкоштовного перегляду у розділі «Спорт». Передплатники Megogo також зможуть побачити трансляцію на інтерактивних каналах Кіберспорт 1 та Кіберспорт 2.

Джерело: Megogo