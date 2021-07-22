Мінцифра: з початку року українці 11,2 млн разів скористалися е-підписом на ресурсах Мінцифри





Статистикою щодо використання електронного підпису поділилась заступниця Міністра цифрової трансформації Людмила Рабчинська під час сесії Всеукраїнського форуму “Україна 30” на тему: “Цифровізація як невід’ємна складова сфери трудових відносин”.

Лише від початку року ресурсами Мінцифри для ідентифікації, накладення та перевірки е-підпису скористалися 11,2 млн разів. Для порівняння, за 2020 рік в Україні скористались 3,9 млрд разів електронними підписами та печатками на кваліфікованих сертифікатах. Це на 134% більше, ніж у 2019 році.

“Торік усе, що сьогодні сприймається як звичний формат роботи, здавалося майже неможливим. 2,7 мільярда людей у результаті пандемії опинилися в умовах обмежувальних заходів. Це чотири з п’яти працівників глобального ринку праці. Показово, що люди вчаться працювати віддалено. У попередні роки найбільші проблеми були в комунікації та співпраці (20%), тоді як у 2021 році це лише 16%” Людмила Рабчинська заступниця Міністра цифрової трансформації

У травні Мінцифра запустила Дія.Підпис (стара назва Дія ID) — «найзахищеніший» цифровий підпис, який в разі потреби можна отримати прямо у смартфоні через додаток Дія та використовувати для отримання всіх державних послуг (наразі використання технологію в основному обмежене порталом Дія). На минулому тижні Верховна Рада ухвалила законопроєкт про режим «‎без паперів». Його впровадження почнеться наприкінці серпня, а суть полягає в тому, щоб позбавити державні органи права вимагати від українців паперові документи при наданні послуг більше, якщо та чи інша інформація вже є у реєстрах.