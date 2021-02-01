За час роботи Український фонд стартапів профінансував 86 проектів на суму 80 млн грн





Український фонд стартапів за 1,5 року своєї роботи профінансував 86 проектів, надавши понад 80 млн грн грантів на подальший розвиток найкращих проектів. Цікаво, що за цей час у фонд було подано 2694 заявок, що можна вважати однозначним доказом активності українського стартап-ком’юніті.

Вже цього тижня, 5 лютого 2021 року, Український фонд стартапів проведе 21-ий відбір стартапів для державного фінансування, які отримали високі оцінки від експертів. Pitch Day, з огляду на карантин, відбудеться дистанційно, за допомогою cервісу для проведення відеоконференцій – Zoom. Всі бажаючі зможуть слідкувати за прямою трансляцією на офіційному youtube-каналі УФС.

На 21-ий Pitch Day потрапили 10 стартапів на стадії seed, що претендують на грант розміром $50,000 кожен, зокрема LinkAdd, GIOS Mobile, Dots Platform та та інші.

Нагадаємо, що Український фонд стартапів є державним фондом, започаткованим за ініціативою Кабінету Міністрів України. Місія фонду – сприяти створенню та розвитку технологічних стартапів на ранніх стадіях (pre-seed та seed), з метою підвищення їх глобальної конкурентоспроможності. Процес відбору стартапів для надання грантів відбувається на конкурсній основі: компанії оцінюються та обираються радою незалежних інвестиційних експертів.

Фонд також надає можливість перспективним стартапам отримати гранти для проходження акселераційних програм відомих українських та міжнародних акселераторів. Грантова акселераційна програма Фонду має на меті збільшити кількість успішних стартапів, підвищити їх кваліфікацію та вдосконалити навички, які стосуються розвитку бізнесу і не тільки.

Джерело: УФС