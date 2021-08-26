



Минув перший тиждень від початку голосування Громадського бюджету. За цей час активні кияни віддали 176721 голос за міські проєкти, з них 23% (41000) – через застосунок «Київ Цифровий». Саме цей спосіб допомагає ділитися проєктами за допомогою QR-кодів та долучати до голосування друзів.

Якщо просканувати QR-код проєкта камерою смартфона, користувачі застосунку одразу опиняться на екрані з деталями проєкту та зможуть проголосувати. Тим, хто не зареєстрований в застосунку, потрібно буде спочатку завантажити його та після авторизації вони автоматично потраплятимуть на екран для голосування. Щоб відкрити QR-код на екрані для сканування, достатньо натиснути на його позначку під описом проєкту.

Щоб скористатися сервісом голосування в застосунку, необхідно завантажити останню версію «Київ Цифровий» для iOS або Android.

Департамент інформаційно-комунікаційних технологій також нагадав, як віддати свій голос за міський проєкт у «Київ Цифровий»:

Підключити у застосунку Bank ID. Це необхідно для підтвердження особи, щоб голосування проходило чесно. Натиснути у меню К → Електронна демократія → Громадський бюджет. Вибрати проєкт у переліку та віддати голос.

Підтримати можна до 10 проєктів – по одному в кожній тематиці. У застосунку зберігатиметься перелік обраних проєктів, щоб зручно слідкувати за кількістю голосів на їхню користь.

Нагадаємо, що «Київ Цифровий» – застосунок, що об’єднав головні міські сервіси. Наразі користувачам уже доступні: поповнення транспортної карти, QR-квитки, оплата паркування, сплата штрафів, повернення евакуйованої автівки з QR-кодом і Громадський бюджет.

Джерело: КМДА