За перший тиждень голосування Громадського бюджету кияни віддали 176 тис. голосів за міські проєкти (з них 41 тис. — через «Київ Цифровий»)
Минув перший тиждень від початку голосування Громадського бюджету. За цей час активні кияни віддали 176721 голос за міські проєкти, з них 23% (41000) – через застосунок «Київ Цифровий». Саме цей спосіб допомагає ділитися проєктами за допомогою QR-кодів та долучати до голосування друзів.
Якщо просканувати QR-код проєкта камерою смартфона, користувачі застосунку одразу опиняться на екрані з деталями проєкту та зможуть проголосувати. Тим, хто не зареєстрований в застосунку, потрібно буде спочатку завантажити його та після авторизації вони автоматично потраплятимуть на екран для голосування. Щоб відкрити QR-код на екрані для сканування, достатньо натиснути на його позначку під описом проєкту.
Щоб скористатися сервісом голосування в застосунку, необхідно завантажити останню версію «Київ Цифровий» для iOS або Android.
Департамент інформаційно-комунікаційних технологій також нагадав, як віддати свій голос за міський проєкт у «Київ Цифровий»:
- Підключити у застосунку Bank ID. Це необхідно для підтвердження особи, щоб голосування проходило чесно.
- Натиснути у меню К → Електронна демократія → Громадський бюджет.
- Вибрати проєкт у переліку та віддати голос.
Підтримати можна до 10 проєктів – по одному в кожній тематиці. У застосунку зберігатиметься перелік обраних проєктів, щоб зручно слідкувати за кількістю голосів на їхню користь.
Нагадаємо, що «Київ Цифровий» – застосунок, що об’єднав головні міські сервіси. Наразі користувачам уже доступні: поповнення транспортної карти, QR-квитки, оплата паркування, сплата штрафів, повернення евакуйованої автівки з QR-кодом і Громадський бюджет.
Джерело: КМДА