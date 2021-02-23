За три місяці роботи система відеофіксації порушень ПДР знайшла 2000 порушників-євробляхерів (на кордоні штрафи отримали 700 водіїв)





Адміністрація Державної прикордонної служби України нагадала, що з 19 листопада 2020 року іноземні громадяни, які заїхали на своїх авто в Україну і громадяни України, котрі їздять на машинах з номерами іноземної реєстрації, несуть відповідальність за перевищення швидкості та порушення інших Правил дорожнього руху.

За три місяці впровадження цього проекту прикордонники отримали від співробітників МВС інформацію про майже 2000 зафіксованих порушень Правил дорожнього руху. За цей період прикордонники в пунктах пропуску вручили майже 770 правопорушникам копії постанов про накладення адміністративного стягнення за правопорушення у сфері безпеки на автомобільному транспорті, зафіксоване в автоматичному режимі.

Майже 80% осіб, яким вручені копії постанов, наразі оплатили штрафи (у разі несплати штрафу протягом 30-денного терміну, іноземці отримують рішення про заборону в’їзду в Україну). Лідерами серед таких правопорушників є громадяни Молдови. Наступними у «рейтингу» йдуть громадяни Білорусі, РФ, а також Польщі.

Зауважимо, що цей проект реалізується МВС разом із Держприкордонслужбою. Інформаційна взаємодія дозволяє встановлювати порушників, які заїхали в Україну на транспортних засобах іноземної реєстрації, та в подальшому притягувати їх до відповідальності. При в’їзді в Україну таких авто прикордонники вносять в базу даних номер машини, прізвище і ім’я водія та його паспортні дані. Якщо на цій машині перевищать швидкість, між Державною прикордонною службою і Національною поліцією відбувається автоматичний обмін інформацією. Співробітники поліції отримують необхідні дані для складання постанови про порушення Правил дорожнього руху. Далі, після її винесення, постанова знову потрапляє в цю базу даних, яка автоматично спрацьовує на порушника під час перетину ним кордону.

Джерело: ДПСУ