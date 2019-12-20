Законопроект №2524 упрощает жизнь ФЛП: улучшается работа с ЭЦП, кабинетом налогоплательщика и книгой учёта доходов





Верховная Рада Украины поддержала в первом чтении законопроект №2524, который ориентирован на упрощение работы физических лиц – предпринимателей (ФЛП). Законопроект вносит различные изменения в налоговое законодательство, улучшая работу с электронной цифровой подписью (ЭЦП), электронным кабинетом налогоплательщика и книгой учёта доходов и расходов. Рассмотрим все новшества по порядку.

Законопроект №2524 отменяет предыдущее требование подавать заявление на присоединение к договору о признании электронных документов после регистрации или обновления цифровой подписи. Сейчас, если предприниматель сдавать отчеты онлайн, ему необходимо не только получить ЭЦП, но и дополнительно подписать договор о признании электронных документов. И эту процедуру нужно выполнять каждый раз при перевыпуске ЭЦП. Это не только неудобно, но и бессмысленно, так как никакой смысловой нагрузки этот договор на присоединение не несёт. Потому законопроект и отменяет необходимость регулярно подавать это заявление.

Вместе с тем, законопроект обязывает налоговые органы дублировать в кабинет налогоплательщика в электроном виде копии всех документов, уведомлений и решений. Речь идёт об уведомлениях о налоговом долге или переплате, запрошенных выписках из реестров и других «письмах счастья», которые сегодня приходят плательщикам в бумажном виде на почтовый ящик по адресу регистрации. Часто такие бумажные письма могут приходить с опозданием или вовсе не доходить до адресата.

Наконец, депутаты облегчили работу предпринимателям с книгами учёта доходов для ФЛП на упрощённой системе налогообложения 1, 2 и 3 групп. На текущий момент все ФЛП обязаны

вести книгу учёта своих доходов, которая имеет вид бумажного журнала в картонной обложке. При этом, в лучших бюрократических традициях, такая книга должна быть пронумерована (вручную), прошита и заверена печатью налогового органа. При регистрации ФЛП и перед началом хозяйственной деятельности эту книгу нужно зарегистрировать в налоговом ведомстве. Законопроект №2524 отменяет обязательную регистрацию книги учёта доходов. Это устраняет бюрократическую волокиту и позволяет оформлять ФЛП полностью онлайн.

Более того, после вступления закона в силу вести эту книгу можно будет как в бумажном, так и в электронном виде. Но не уточняется, как именно будет работать онлайн-книга учёта доходов. Наконец, ФЛП 1, 2 и 3 групп единого налога, которые не платят НДС, теперь и вовсе будут не обязаны вести книгу учета доходов. Ответственность в виде штрафов за неведение или ошибки в книге учёта доходов наступает только в том случае, если предприниматель сообщил о желании вести книгу учета доходов.

Кстати, по данным YouControl, на протяжении 11 месяцев 2019 года в Украине количество зарегистрированных ФЛП в Украине увеличилось на 2%. По сравнению с предыдущим годом прирост замедлился в 2 раза. В начале 2019 года количество ФЛП в Украине достигало 1,91 млн (на 4% больше, чем в начале 2018 года). С января по ноябрь 2019-го количество ФЛП выросло всего на 42 тыс., то есть на 2%. При этом на протяжении 2019 года было зарегистрировано немногим более 256 тыс. новых ФЛП. За тот же промежуток времени зарылось 213 тыс. частных предпринимателей. Среди закрывшихся было 58 тыс. тех ФЛП, кто открылся только в этом году, но не смог удержаться на плаву в течение года.

Что интересно, наибольший прирост количества ФЛП был в сфере компьютерного программирования (почти 11% всех «новичков»). Вдвое меньше было ФЛП, занявших вторую и третью ступени — розничная торговля продовольствием в неспециализированных магазинах и предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты.

Источник: AIN, 2