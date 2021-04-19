Запуск українського супутника «Січ-2-30» на ракеті SpaceX обійдеться Держкосмосу вдвічі дорожче — 1,99 мільйона доларів





Раніше повідомлялося, що запуск «Січ-2-30» на ракеті американської компанії SpaceX обійдеться українським платникам податків в один мільйон доларів; нову цифру озвучив очільник агентства Володимир Тафтай в інтерв’ю Економічній правді.

У попередній сумі, яку на початку березня назвав народний депутат Дмитро Наталуха не були враховані додаткові умови, а саме — вартість створення адаптера та послуг транспортування супутника до точки запуску. За словами Тафтая, ціна в один мільйон доларів є базовою, без урахування необхідних додаткових послуг, пов’язаних з запуском супутника

«Сам по собі супутник не потрапляє в космос. Його потрібно встановити на ракеті, запустити, супутник повинен відокремитися від ракети і полетіти в потрібному напрямку, щоб зайняти потрібну орбіту. Система відділення супутника від ракети (так званий адаптер – ЕП), за допомогою якої супутник кріпиться до ракети і яка забезпечує його відстріл в потрібному напрямку на орбіті, – це теж досить складна річ». Володимир Тафтай, голова Державного космічного агентства України

За словами очільника Держкосмосу, нещодавно КБ «Південне» провело консультації зі SpaceX, і американська компанія переадресувала своєму підрозділу в Німеччині завдання на адаптацію супутника для запуску. Після виділення коштів урядом контракт буде укладено остаточно.

Також Тафтай розповів, що в найближчі п’ять років Україна планує витратити на космічну програму 15 мільярдів гривень (по три мільярди на рік). За його словами, ключовими й найбільш витратними є проєкти зі створення системи супутників дистанційного зондування землі й ракетно-космічних комплексів.

11 лютого 2021 року, в Державному космічному агентстві України повідомили, що станом на 13.01.2021 року, роботи зі створення супутника «Січ 2-1» виконані орієнтовно на 85%, а роботи зі створення наземного сегмента (центр управління) – на 45%. Водночас міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Олег Уруський на початку лютого стверджував, що він практично готовий.