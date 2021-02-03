ЗАЗ починає збирати седан Kia Rio та кросовер Kia Rio X для українського ринку, ціни стартують з 430 тис. грн та 455 тис. грн відповідно





Вчора компанія Kia провела українську презентацію оновленого седана Kia Rio і кросовера Kia Rio X, обидві моделі будут збиратися Запорізьким автомобілебудівним заводом (ЗАЗ). Але, як і в випадку с кросовером Renault Arkana, ЗАЗ буде збирати автомобілі методом крупновузлової збірки з машинокомплектів, що поставляються з розташованого в Росії заводу бренду (Hyundai Motors в Санкт-Петербурзі).

З приводу старту продаж нових моделей Генеральний директор ТОВ «Фалькон-Авто» Денис Разумцев зазначив:

«Автомобілі родини Kia Rio майже за 20 років успішної експлуатації на ринку України завоювали прихильність практичних автолюбителів і сьогодні понад 23 000 цих автівок можна побачити на наших дорогах. Новий Rio – це ексклюзивна модель з унікальними характеристиками, яку розроблено спеціально для ринків країн Східної Європи з урахуванням всіх вимог з адаптації для важких дорожніх умов – підвищений кліренс (160 мм для Rio седан та до 195 мм для Rio X), антикорозійний та антигравійний захист, додаткова шумоізоляція та посилена ходова частина. Зважаючи на якість та надійність цих моделей, офіційний дистриб’ютор KIA в Україні, ТОВ «Фалькон-Авто», надає гарантію 7 років або 150 000 км пробігу. Ми впевнені в успіху нових Kia Rio седан і Rio X та сподіваємось, що за 2021 рік вони увійдуть у Топ-10 моделей лідерів ринку».

Седан Kia Rio, презентований в Україні, доступний з бензиновими атмосферними моторами з робочим об’ємом 1,4 і 1,6 літра потужністю 100 і 123 к.с. відповідно. Обидва двигуни доступні в поєднанні з шестиступеневою «механікою» або «клаcичним автоматом» з гідротрансформатором.

Ціни на Kia Rio в кузові «седан» стартують з позначки від 430 776 грн.

Нова модель Kia Rio X адресована тим, хто бажає поєднати зручність хетчбека з універсальністю кросовера. Автомобіль має кліренс до 195 мм (у комплектації з дисками 195/60 R16), стилізований обвіс з нефарбованого пластика за периметром, більш просторий, ніж у звичайного Rio-хетчбека, кузов, а також більш багате оснащення.

Ціни на Rio X стартують з позначки від 454 956 грн.

Моделі Kia Rio Sedan та Kia Rio X вже доступні для попереднього замовлення на сайтах дилерів, там же можна дізнатися деталі різних комплектацій.

Джерело: KIA Ukraine