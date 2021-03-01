Зеленський анонсував створення «‎суду у смартфоні» 





Про намір створити в Україні «‎суд у смартфоні» Володимир Зеленський на Всеукраїнському форумі «Україна 30. Розвиток Правосуддя» 1 березня, повідомляє УП.

«Усунення зловживань та забезпечення прозорості суду. Дієвим кроком на цьому шляху може стати ІТ рішення. За аналогією з державними послугами у смартфоні ми прагнемо і обовязково зробимо суд у смартфоні». Цитує слова президента з його виступі на форумі сайт УП.

За словами Зеленського, ініціатива дозволить перевести більшість бюрократичних процедур в онлайн, що своєю чергою «прискорить судовий процес, мінімізує корупцію та можливості для зловживань». У всякому разі ідея полягає саме в цьому.

Президент наголосив на важливості відновлення роботи Вищої кваліфікаційної комісії суддів та вдосконалення процедури добору кандидатів до Вищої ради правосуддя і залучення громадян України до здійснення правосуддя. Під час свого виступу він також згадав, що влада вже підготувала уже два законопроєкти, які «дадуть старт роботі суду присяжних». Водночас президент наголосив, що «модель і формат суду присяжних будуть детально обговорюватися».

Залишається загадати про нещодавню гучну онлайн-презентацію Мінцифри з 93 цифровими проєктами, які планується втілили в життя протягом трьох років. Серед них також анонсували систему е-Демократії, яка впровадить можливість проведення електронних виборів та референдумів.