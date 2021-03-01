Зеленський анонсував створення «суду у смартфоні»
Про намір створити в Україні «суд у смартфоні» Володимир Зеленський на Всеукраїнському форумі «Україна 30. Розвиток Правосуддя» 1 березня, повідомляє УП.
«Усунення зловживань та забезпечення прозорості суду. Дієвим кроком на цьому шляху може стати ІТ рішення. За аналогією з державними послугами у смартфоні ми прагнемо і обовязково зробимо суд у смартфоні».
Цитує слова президента з його виступі на форумі сайт УП.
За словами Зеленського, ініціатива дозволить перевести більшість бюрократичних процедур в онлайн, що своєю чергою «прискорить судовий процес, мінімізує корупцію та можливості для зловживань». У всякому разі ідея полягає саме в цьому.
Залишається загадати про нещодавню гучну онлайн-презентацію Мінцифри з 93 цифровими проєктами, які планується втілили в життя протягом трьох років. Серед них також анонсували систему е-Демократії, яка впровадить можливість проведення електронних виборів та референдумів.
Мінцифра презентувала 94 проєкти цифрової трансформації — електронні лікарняні, школа, вибори, нотаріат та соціальні послуги онлайн