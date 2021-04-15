Зеленський підписав закон про «паспорт у смартфоні, який прирівнює е-паспорти в Дії до звичайних





Закон набирає чинності 23 серпня 2021 року.

Президент України Володимир Зеленський підписав закон про «паспорт у смартфоні», повідомила 15 квітня пресслужба Офісу Президента. Мова йде про Закон «Про внесення змін до Закону України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус» № 1368-ІХ, який парламент ухвалив 30 березня 2021 року.

Наразі користування паспортами в Дії регулюється Постановою Кабінету Міністрів, яку було прийнято у квітні минулого року та яка має меншу юридичну силу. Цей Закон юридично прирівнюю цифрові паспорти в Дії до їх пластикових та паперових аналогів.

«Закон, що його підписав Глава держави, закріплює на законодавчому рівні визначення е-паспорта та е-паспорта для виїзду за кордон і прирівнює їх до фізичних аналогів. Це дасть змогу використовувати ці цифрові документи під час подорожей залізницею або літаком у межах України; під час медичного обслуговування чи банківських операцій; для отримання адміністративних, готельних, телекомунікаційних, бібліотечних послуг та пошти; під час придбання товарів у магазині й для підтвердження особи на запит поліції та правоохоронних органів».

Ці зміни в уряді називають першим кроком до запровадження так званого безпаперового режиму — коли державні органи не матимуть права вимагати паперові документи, якщо інформація вже є у реєстрах. Нагадаємо, перехід до безпаперового режиму нам обіцяють вже з 1 вересня цього року.

Раніше Мінцифра підготувала покрокову інструкцію, як користуватися електронним паспортом у Дії. Повний перелік партнерів, які приймають Дію, зібрано на спеціальній сторінці проєкту.