Зеленський поговорив з Ілоном Маском та анонсував «можливі космічні проєкти» після закінчення війни

Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Ілоном Маском — Президент України подякував засновнику SpaceX та найбагатшій людині у світі за підтримку у війні з росією.

У короткому твіті Зеленський розповів, що наступна партія наземних терміналів для супутникового інтернету Starlink надійде в Україну вже наступного тижня — вони забезпечуватимуть зв’язок у містах, які були зруйновані внаслідок авіаударів та обстрілів окупаційними російськими військами.

Поговорив з @elonmusk. Вдячний йому за підтримку України словами та вчинками. Наступного тижня отримаємо чергову партію систем Starlink для зруйнованих міст. Обговорили можливі космічні проекти 🚀. Але про це – вже після завершення війни. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 5, 2022

Днями Ілон Маск вчергове відгукнувся на звернення Михайла Федорова і розпорядився увімкнули мобільний роумінг для українських терміналів, щоб можна було підтримувати сигнал під час руху транспорту (наприклад, в автомобілі). Також команда SpaceX оновила програмне забезпечення для зниження споживання енергії, щоб Starlink можна було живити від автомобільного прикурювача.

Також Володимир Зеленський повідомив, що в ході бесіди обговорив з Ілоном Маском «можливі космічні проєкти». Ілон Маск поки ніяк не коментував розмову з Президентом України. Вранці 5 березня лідер SpaceX розповів про невдалі спроби заглушити сигнал супутникового інтернету Starlink в Україні — останнє оновлення ПЗ ефективно відбиває атаки. Маск назвав ці спроби безплатним контролем якості. Також лідер SpaceX відмовився блокувати російські ЗМІ через Starlink.