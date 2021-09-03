



Президент України Володимир Зеленський під час робочого візиту до США зустрівся з генеральним директором Apple Тімом Куком у штаб-квартирі Apple Park в Купертіно. Також у зустрічі взяли участь віцепрем’єр-міністр — міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров та його заступник Олександр Борняков.

У червні Apple (нарешті!) відкрила в Україні офіційне представництво, яке взяло на себе імпорт техніки та опіку офіційними реселлерами. Також Apple активно взялась за українську локалізацію продуктів — ще до відкриття київського офісу компанія запустила україномовну версію сайту. Наприкінці липня на Apple Watch в Україні запрацювала функція ЕКГ та сповіщення про аритмію. Крім того, ось-ось мають увімкнути eSIM на Apple Watch, а зараз готується до запуску української версії Siri.

В офісі президента повідомили, що Володимир Зеленський розповів Тіму Куку про досягнення нашої держави в ІТ-сфері та висловив зацікавленість у подальшому розширенні присутності Apple в Україні, зокрема завдяки командам онлайн-підтримки, модераторів Apple Music та AppStore, а також сервісу обслуговування пристроїв.

Глава держави та його команда презентували генеральному директору Apple проєкт «Дія City». Також Тім Кук та Михайло Федоров обговорили розвиток сфери цифрових документів — Apple наразі готується до запуску функції, яка дозволить перенести паспорт та посвідчення водія у застосунок Wallet. Очільник Мінцифри поділився українським досвідом впровадження перших у світі цифрових паспортів та продемонстрував CEO Apple застосунок Дія, який йому дуже сподобався, повідомляють у Мінцифрі.

Локалізація продуктів (запуск української версії Siri), дата-центр iCloud та проєкт перепису населення

В рамках зустрічі обговорили роботу над спільними проєктами:

українізація персонального помічника Siri

запуск сервісу ЕКГ для Apple Watch (насправді він запрацював ще наприкінці липня)

проведення перепису населення з використанням інноваційних підходів та залучення діджитал-інструментів — йшлося про проєкт перепису населення, який компанія Apple успішно втілила в США, і можливість співпраці при реалізації аналогічного завдання в Україні.

створення української музичної редакторської команди для оптимізації рекомендацій на головній сторінці Apple Music

співпраця у сфері розвитку цифрових навичок і комп’ютеризації шкіл

можливість будівництва компанією Apple дата-центру для сервісів iCloud в Україні, за прикладом центру, який було споруджено в Данії

Щодо створення української музичної редакторської команди для оптимізації рекомендацій на головній сторінці Apple Music. За підтримки Мінцифри на зустрічі передали спільний лист-звернення до компанії Apple від представників українських виконавців та музичних організацій. Це рішення активно підтримують представники української музичної індустрії, зокрема, Фонд розвитку української музики, лейбли Mozgi Group, LTD Supersymetria, а також Океан Ельзи, Onuka, Pianoboy, Go-A, Христина Соловій, Саша Чемеров, Без Обмежень, Антитіла, Друга ріка, Вова зі Львова та інші популярні виконавці. Проте, як і у випадку з Google, Apple не брала на себе ніяких зобов’язань щодо втілення жодної з ініціатив.