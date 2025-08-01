Жизнь после «Супермена»: DC запланировала почти 20 фильмов и сериалов на ближайшие годы (перечень и даты выхода)

Новый «Супермен» с Дэвидом Коренсветом всё ещё испытывает свои суперсилы в прокате, однако Джеймс Ганн понемногу подбрасывает нам новости о планах обновленного DCU. Согласно этим анонсам и некоторым утечкам, студия может выпустить около 20 фильмов и сериалов в ближайшие годы. Мы сформировали все это в общий список с названиями и датами выхода (если они есть), с которым предлагаем ознакомиться и вам.

Сериалы

1. «Миротворец» — второй сезон, 21 августа 2025 года

Первый сезон «Миротворца» дебютировал еще в 2022 году, тогда как второй, действие которого происходит примерно через два года, станет первым «живым» сериальным проектом в обновленной Джеймсом Ганном киновселенной DCU. Согласно официальному синопсису, новый сезон продолжает историю Криса Смита (Джон Сина), супергероя-мстителя, который пытается примирить свое прошлое с новообретенным чувством цели, «продолжая надирать праведным злодеям задницу в своем ложном стремлении к миру любой ценой».

2. «Фонари» — начало 2026 года

Сериал в стиле «Настоящего детектива» и «Медленных лошадей», где Хэл Джордан (Кайл Чандлер) неохотно наставляет младшего Фонаря, Джона Стюарта (Аарон Пьер) в расследовании таинственного убийства на Земле в самом центре Америки. Ожидается, что в шоу появится и Натан Филион после дебюта в роли Гая Гарднера в «Супермене».

3. «Уоллер» — в разработке, без даты выхода

Сериал о злодейке DC Аманде Уоллер, который должен был выйти перед вторым сезоном «Миротворца», но релиз перенесли на фоне забастовок в Голливуде.

Виола Дэвис повторит свою роль, но подробности довольно скудные: это спиноф «Миротворца», который будет исследовать последствия смерти дочери Аманды, Леоты Адебайо (Даниэль Брукс), и раскрытие существования «Оперативной группы Икс» в конце первого сезона. Сериал был разработан сценаристом «Хранителей» Кристалом Генри и создателем «Фатального патруля» Генри Карвером.

4. «Бустер Голд» — в разработке, без даты выхода

Сериал будет рассказывать о Бустере, также известном в комиксах как Майкл Джон Картер, который использует базовые технологии из будущего, чтобы притворяться супергероем в настоящем. Из последних новостей известно, что HBO привлек к написанию пилотного эпизода создателя «Наш флаг означает смерть» Дэвида Дженкинса.

5. «Потерянный рай» — в разработке, без даты выхода

«Потерянный рай» планируют сделать сериалом в стиле «Игры престолов» об амазонках и доме Чудо-женщины, Темискире. Ганн говорил, что история представит «всю темноту, драму и политические интриги», которые только можно представить в обществе, состоящем только из женщин.

6. «Синий Жук» — в разработке, без даты выхода

Анимационный сериал «Синий жук» разрабатывается Warner Bros. Animation и DC Studios, а Мигель Пуга является его шоуранером и режиссером. Шоло Маридуэнья повторит свою роль вместе с другими неназванными актерами, которые также снимались в фильмах. О том, какой будет эта история, данные противоречивы — кто-то говорил о мягкой перезагрузке, другие настаивают на продолжении.

7. «Мистер Миракл» — в разработке, без даты выхода

Анимационный сериал будет следовать за Скоттом Фри (Мистер Миракл), самым выдающимся мастером побега с мест преступлений. Том Кинг, который написал комиксы о Мистере Миракле вместе с Митчем Джерадсом, выступает шоураннером.

8. «Монстры Коммандос» — второй сезон, в разработке и без даты выхода

«Монстры Коммандос» — первый анимационный сериал в новой вселенной DC (DCU), который рассказывает о команде монстров, собранной Амандой Уоллер. Учитывая высокие оценки первого, объявление о производстве продолжения не заставило себя ждать.

Фильмы

1. «Супергерл» — 26 июня 2026 года

Мили Алкок предложит новый взгляд на Супергерл, несколько травмированную и не сдержанную. Персонажка уже дебютировала в «Супермене», правда в несколько в нетрезвом состоянии, подарив своему кузену пару ласковых слов.

Супергерл (также известная как Кара Зор-Эл) объединяется с молодой девушкой-инопланетянкой (Ева Ридли), стремясь отомстить за убийство своего отца. Вместе они отправляются в опасное космическое путешествие по инопланетным мирам, сталкиваясь с могущественными врагами и моральными дилеммами. Среди остального актерского состава: Маттиас Шонертс, который сыграет злодея Крема с Желтого Холма, а также Дэвид Крумгольц и Эмили Бичем в роли родителей Кары, Зор-Эла и Алуру Ин-Зе соответственно. Ожидается и Лобо Джейсона Момоа.

2. «Глиноликий» — 11 сентября 2026 года

Сценарий к фильму о древнейшем враге Бэтмена пишет Майк Флэнеген, Джеймс Уоткинс ведет переговоры насчет режиссуры. Ожидается, что съемки стартуют до конца лета.

Кто исполнит главную роль в будущем фильме неизвестно, однако в новом сериале «Монстры Коммандос» персонажа озвучил Алан Тьюдик, а Джеймс Ганн ранее заявлял, что хочет, чтобы актеры DCU сохраняли за собой роли в будущих проектах (Глиноликий может как угодно менять свою внешность).

3. «Бэтмен. Часть II» — 1 октября 2027 года

На чем именно сосредоточится продолжение фильма Мэтта Ривза о Бэтмене с Робертом Паттинсоном в главной роли, пока остается загадкой, но оно уже в разработке. Несмотря на перенос релиза актер заявлял, что уже знает сюжет «Бэтмена 2», поэтому дело движется вперед.

4. «Dynamic Duo» — 30 июня 2028 года

Анимационный фильм об истории происхождения двух первых Робинов (Дика Грейсона и Джейсона Тодда). Мэтт Ривз продюсирует шоу, сценарий написал Мэттью Олдрич («Лайтер» и «Коко»), а режиссером выступает Артур Минц, который ранее работал над раскадровкой фильма «Джеймс и гигантский персик». «Dynamic Duo» представит стиль «кукольной анимации» от Swaybox, студии из Нового Орлеана, основанной Минцем и его женой Терезой Андерссон.

5. «Бэтмен: Храбрый и смелый» — в разработке, без даты выхода

Фильм «Храбрый и смелый» будет базироваться на комиксах Гранта Моррисона. В центре истории находятся Брюс Уэйн и его неизвестный сын Дэмиан. Основная задача для новой версии — найти «причину для существования» Бэтмена в DCU. Для Ганна важно, чтобы образ уважал наследие героя, но не повторял существующие.

6. «Болотная тварь» — в разработке, без даты выхода

В комиксах Болотная тварь — это гуманоидное / растительное стихийное существо, изначально созданное писателем Леном Уэйном и художником Берни Райтсоном. Информация о новом фильме пока ограничена, но известно, что он сосредоточится на происхождении таинственного персонажа. Режиссером выступает Джеймс Мэнголд, который намекнул, что проект не будет иметь тесных связей с более широким DCU.

7. «Подростки-Титаны» — в разработке, без даты выхода

Юные Робин, Рейвен, Старфаер и другие возвращаются, чтобы защитить мирных жителей от злодеев. Сценарий к проекту пишет Ана Ногейра («Супергерл»), кто возьмет на себя главные роли неизвестно.

8. «Чудо-женщина» — в разработке, без даты выхода

Новый фильм о Чудо-женщине отойдет от Галь Гадот, хотя новая актриса за проектом все еще не закреплена. Ганн подтвердил, что сценарий к нему «пишется прямо сейчас», но не уточнил кто над ним работает.

9. «Бейн и Дефстроук» — в разработке, без даты выхода

Злодеи Бэтмена Бэйн и Дефстроук появятся вместе в новом фильме. Сценарий разрабатывает Мэтью Ортон, режиссера еще не выбрали. Представленный в начале 1990-х годов, жестокий Бэйн наиболее известен в воплощении Тома Харди в фильме Кристофера Нолана 2012 года «Темный рыцарь возвращается». Тем временем бывшего оперативника Слейда Уилсона / Дефстроука играл Ману Беннетт в сериале Грега Берланти «Стрела» канала CW и Джо Манганьелло — в сцене после титров в «Лиге справедливости». Подробностей самого фильма еще нет.

10. «Константин 2» — в разработке, без даты выхода

Если вы поклонник Киану Ривза, то вам будет приятно узнать, что продолжение его хитового фильма «Константин» готовится уже некоторое время. Из минусов — недавно коллега Ривза по съемкам оригинального фильма Питер Стормаре рассказал, что актер не очень доволен предоставленными сценариями. Сам Стормаре должен повторить роль Люцифера в сиквеле.