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С сентября в ПУМБ можно открывать банковские счета онлайн. Достаточно установить на смартфон приложение «ПУМБ Online» и зарегистрироваться там, пройдя идентификацию личности в «Дії».

В партнерском материале ITC.ua команда ПУМБ рассказывает, почему эта новинка облегчит жизнь, и делится инструкцией, как открыть счет в онлайне.

Как открыть счет онлайн

Теперь регистрация новых клиентов ПУМБ занимает около пяти минут. С сентября можно открыть счет в «ПУМБ Online» и быстро пройти идентификацию личности благодаря приложению «Дія».

Сначала человеку нужно установить на смартфон приложение ПУМБ Онлайн, которое работает с Android и іOS. Следующий шаг – пройти идентификацию через приложение «Дія», если там есть ID-карта или биометрический загранпаспорт.

После этого пользователь может открыть и активировать дебетовую виртуальную карту «всеКАРТА». После ее активации он сможет 24/7, без очередей, перерывов и несмотря на карантин решать финансовые вопросы. Например, открывать депозит в мобильном приложении, без ограничений и комиссий переводить средства на карту любого банка, оплачивать коммунальные услуги, кредиты и другое.

«Для многих наших клиентов приложение давно стало удобным инструментом. Теперь благодаря “Дії” финансовые услуги от ПУМБ еще доступнее. Чтобы открыть дебетовую виртуальную карту “всеКАРТА”, не надо специально планировать свой график. Все доступно, быстро, онлайн и в любое удобное для клиента время. Это сделает нас еще ближе к клиентам и, уверен, ускорит развитие финсектора», – объясняет Михаил Сергиенко, директор департамента развития цифрового бизнеса и дистанционных каналов ПУМБ.

Чтобы зарегистрироваться в ПУМБ через приложение «Дія», не нужны никакие бумаги. Открытие и обслуживание дебетовой карты «всеКАРТА» бесплатны.

О портале «Дія»

На едином портале государственных услуг «Дія» можно получить онлайн почти 70 государственных услуг, а в обновленном мобильном приложении есть доступ к 11 цифровым документам и 12 услугам.

Среди доступных документов:

ID-карта и биометрический загранпаспорт,

студенческий билет,

водительское удостоверение,

свидетельство о регистрации и страховой полис автомобиля,

налоговый номер,

свидетельство о рождении,

справка переселенца и COVID-сертификаты.

Также в смартфоне можно воспользоваться услугой «Дія.Підпис». Она позволяет подписывать документы, авторизоваться в государственных сервисах и получать электронные госуслуги.

Загрузите «ПУМБ Online»

Это партнерский материал. Информацию для этого материала предоставил партнер.

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