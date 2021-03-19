Альфа-Банк Україна і Київстар об’єднали доступ до рахунків в Sense





Тепер у банківського і телефонного рахунків – загальний доступ через один додаток.

Таке об’єднання в Україні відбувається вперше. Обидві компанії ось уже понад 20 років утримують топ-позиції в своїх сегментах, а тепер стали партнерами з однією метою – дати своїм клієнтам ще більшу швидкість операцій і простоту обслуговування через єдину точку доступу. Встановивши на телефоні Sense SuperApp, новий цифровий банк від Альфа-Банку Україна, можна об’єднати доступи до банківського та мобільному рахунків.

«Банк буде продовжувати розвивати на базі Sense додаткові фінансові та lifestyle-сервіси, – говорить Рафал Ющак, СЕО Альфа-Банку Україна. – А розвиток спільних сервісів із Київстар дає нам можливість з оптимізмом дивитися в перспективу і планувати наступні кроки на базі цифрового банку. Це відмінний партнер для того, щоб зробити ще більше для клієнта».

У найбільшого українського оператора зв’язку – такий самий оптимістичний погляд на спільне майбутнє.

«Київстар як національний лідер телекомунікацій буде йти у взаємовигідні партнерства, щоб вибудувати digital-екосистему, в якій зручність клієнта – головний пріоритет», – коментує Олександр Комаров, президент Київстар.

Чому це зручно?

два рахунки – одна точка доступу;

легко переглядати баланс і там, і там;

поповнити в один дотик (з банківського – на мобільний рахунок) – технологія drag’n’drop;

знати, що всі оплати знімаються без комісій;

відстежувати статистику послуг і витрат;

швидко знаходити інформацію по деталях свого тарифного плану\пакету послуг\історії дзвінків.

Що для цього потрібно?

Клієнт, який під час реєстрації в Sense вказав мобільний номер Київстар, при вході в цифровий банк вже бачить нову пропозицію.

Клік – і ярлик фірмового синього кольору з’явиться на вашому робочому столі. Якщо, чомусь, ви вирішили об’єднати доступ до рахунку свого номера телефону з профілем в Sense пізніше, потрібно зайти в розділ «Продукти» – «Мої пакети» або розділ «Профіль». Все, так просто.

Новий унікальний для країни функціонал уже зараз є в березневому оновленні Sense. На робочому столі власників усіх тарифів мобільного зв’язку або пакетів мобільний зв’язок + домашній інтернет після об’єднання профілів буде доступний спеціальний ярлик. Новим клієнтам банку послуга буде запропонована відразу після реєстрації. Слід зазначити, що всі персональні дані користувачів програми будуть надійно захищені, як і завжди. Планується, що в майбутньому єдиний доступ буде можливий і для корпоративних клієнтів мобільного оператора.

Sense – на телефоні. І ваш телефон – у Sense. Далі – більше.

ДОВІДКОВО

Альфа-Банк Україна – великий український банк з міжнародним капіталом, входить у приватну інвестиційну холдингову компанію ABH Holdings S.A. з головним офісом в Люксембурзі. Відповідно до класифікації Національного банку України, Альфа-Банк Україна входить до групи банків іноземних банківських груп, є системно важливим банком і знаходиться в топ-10 фінансових установ країни за обсягом активів.

Київстар – найбільший український оператор телекомунікацій, якого вибрали близько 26 млн абонентів мобільного зв’язку і більше 1 млн абонентів «Домашнього інтернету» (акціонери – міжнародна Група VEON, головний офіс якої знаходиться в Нідерландах). Компанія надає послуги на основі широкого спектру мобільних і фіксованих технологій, в тому числі 4G. Більше 87% населення України живе в зоні дії мережі LTE Київстар. Компанія – лідер ринку фіксованого зв’язку й інтернету, і провайдер конвергентних послуг (мобільний зв’язок, фіксований інтернет і ТВ). Київстар визнаний найдорожчим брендом країни і є найбільшим платником податків на ринку зв’язку, кращий роботодавець і соціально відповідальна компанія.