DJI відкриває свій перший авторизований магазин у Львові!





Вже в цю суботу 20 Червня 2020 року о 12:00, DJI спільно з компанією QUADRO.ua відкриє свій черговий офіційний авторизований магазин DJI LVIV за адресою вул. Михальчука 6-7.

Магазин виконаний у фірмовому стилі DJI і повторює дизайн інших магазинів DJI KYIV та DJI ODESA. Всередині розташована 5-метрова зона для тестових польотів, де бажаючі зможуть дізнатися базові навички управління, проконсультуватися з фахівцями і протестувати дрони, навчитися літати в спеціальному симуляторі від DJI — DJI Flight Simulator, а також відремонтувати або здати на технічне обслуговування своїх «улюбленців». 🙂

У DJI LVIV буде представлена вся лінійка споживчих та промислових квадрокоптерів: DJI Mavic Air 2, DJI Mavic 2 Pro, DJI Mavic 2 Zoom, Phantom 4 Pro +, DJI Inspire 2, промислові моделі DJI Matrice 200/210, DJI Mavic 2 Enterprise, DJI Matrice M300 RTK, DJI Phantom 4 RTK, DJI Phantom 4 Multispectral а також ручні стабілізатори — DJI Ronin-S, DJI Ronin SC, DJI Osmo Mobile 3 і навчальний дрон Ryze Tello.

Для клієнтів оснащена спеціальна кімната, де вони зможуть випити чаю, пройти курс навчання пілотування або відпочити в той час поки фахівці DJI налаштують їх дрон.

Скористуйтесь нашими спеціальними пропозиціями в перший тиждень нашого відкриття!

Перші 30 покупців отримають знижку 10%

Перші 100 покупців гарантовано отримають фірмові сувеніри та знижки, а також прийняти участь в розіграші нового квадрокоптера — DJI Mavic Air 2.

Подарунки та роздача сувенірів! Не пропустіть нагоди отримати різноманітні брендовані DJI подарунки: кепки, пляшки, рюкзаки, наклейки та обкладинки лише в перший тиждень з моменту відкриття!

Гості матимуть можливість випробувати DJI Googles разом з Mavic 2 Enterprise в рамках безкоштовних демонстрацій.

DJI прагне бути найбільш інноваційною компанією, а зручне розміщення фірмового магазину DJI у Львові підкреслює цінність кожного покупця і пілота.

Увага! У зв’язку з карантином масові заходи проводитися не будуть, а вхід в магазин дозволений лише в масці.

Приєднатися до події в Facebook.

Придбати дрони можна в DJI Київ | Одеса | Львів, а також в інтернет-магазині.

Приєднатися до клубу власників DJI в Україні в Facebook.

DJI — світовий флагман, розробник і виробник безпілотних мультіроторних літальних апаратів ( «літаючих камер»), мікроконтролерів, відеообладнання. За 11 років компанія DJI пройшла шлях від початківця по створенню БПЛА до глобального лідера ринку, пропонуючи покупцям з усього світу продукцію для аматорського та професійного використання в таких областях як аерозйомка, кіновиробництво, журналістика, будівництво, картографія, сільське господарство. У 2014 році продукція компанії увійшла в список «10 найбільш високотехнологічних продуктів 2014» журналу Times, а виданням The New York Times була внесена в список «Видатні високотехнологічні продукти і технології — 2014». Ідеологія компанії «літати може кожен», визначила простоту використання і управління дронамі, зробивши продукцію компанію популярною у всьому світі.

Оборот компанії: понад $1,5 млрд, капіталізація — понад $ 10 млрд, число співробітників 6000. Основні ринки збуту — США (30%), Європа (30%) і Азія (30%).

QUADRO.ua — офіційний партнер DJI та DJI Enterprise в Україні.

Розіграш DJI Mavic Air 2 відбудеться 20 Липня 2020 року.

Дизайн-проект на візуалізації може незначно відрізнятися від фактичного в кращу сторону 🙂

За додатковою інформацією звертайтеся на: [email protected]