Додаток для виклику таксі Cab оновив тарифи: комфорт-клас стає доступнішим
У Києві запрацював новий онлайн-сервіс для виклику автівок — Cab. Додаток створено компанією, що раніше запустила суміжний проєкт White cab — таксопарк, яким кияни користуються майже 4 роки.
Від початку White cab робили ставку на високий рівень сервісу, що передбачувано відбивалося на тарифах. Проте зараз змінили підхід до ціноутворення.
“Ми розуміємо, що в наші буремні часи доступність послуг важить не менше. Тому змінюємо підхід до формування тарифу, аби користуватися послугами White cab було абсолютно комфортно” — зазначають в компанії.
Автівку White cab можна викликати в додатку, мінімальна вартість поїздки в однойменній (і поки що єдиній) категорії складає 36 грн. Кожен наступний кілометр коштуватиме 9 грн. Вартість поїздки можна прорахувати заздалегідь. У Cab, на відміну від конкурентів, немає додаткових нарахувань через підвищений попит, погодні умови, час або місце виклику — ціна фіксована та лишається незмінною.
Сab можна завантажити в Apple Store та Google Play. Окрім можливості замовити таксі в кілька кліків, додаток має інші базові функції:
- Фіксована ціна;
- Можливість вказати до 4 зупинок;
- Збереження популярних маршрутів;
- Оплата карткою або готівкою;
- Цілодобова служба підтримки, що готова розглянути будь-яку скаргу чи побажання.
У службі наголошують, що зміна тарифу жодним чином не вплине на якість послуг: White cab продовжує працювати в сегменті комфорт плюс. Що гарантують пасажирам:
- Нові автівки з середнім віком 1,5 роки (середній вік авто аналогічної категорії на ринку — 10 років). Автівки купують у сертифікованих українських дилерів. На виклик приїде Volkswagen Polo чи Hyundai Accent. Машини старше трьох років до роботи не допускаються.
- Офіс White cab розташовано в Києві — обов’язковою частиною роботи є особистий контакт з водіями. У компанії ретельно стежимо за якістю роботи працівників та станом автівок, здійснюють регулярне техобслуговування автопарку.
- Вихід кожної автівки на маршрут здійснюється тільки після проходження щоденної перевірки стану машини через систему фотоперевірок. Перед початком роботи водії також фотографують себе та документи — компанія ручається за імідж та профпридатність працівників. А також за косметичний стан автівок.
- Ретельний відбір водіїв. Не тільки за високим професійним стажем, але й за етичними показниками. Пасажира не діставатимуть балачками та спитають, яку музику хоче слухати. Водії White cab не палять в автівках.
- Безпека. Таксисти одягають маски не лише за проханням пасажира. Для дезінфекції використовується універсальний гіпоалергенний та екологічний засіб GreenUnikleen та американський медичний засіб CaviWipes. Дезінфекція та провітрювання автівок здійснюються регулярно.
- Кожна автівка обладнана дитячим кріслом-бустером. Без жодних доплат. Є можливість перевозити до трьох дітей всіх вікових категорій (від народження до 12 років) з комплектацією бустерами Chicco та повнорозмірними автокріслами Evenflo
- Контроль швидкості в реальному часі. У разі систематичного порушення правил водій не допускається до роботи.
- Служба підтримки White cab працює цілодобово і готова розглянути будь-яку скаргу чи побажання. Пасажиру не доведеться висіти на лінії чи очікувати відповіді на листа вічність — сапорт реагує швидко.
Незабаром у додатку з’явиться нова категорія під назвою Just. Розробники обіцяють доступний тариф с новим підходом до ціноутворення, при цьому без компромісів на рівні сервісу.
Завантажити додаток: https://i.cab.ua/JsaD/it0820