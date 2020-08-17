Додаток для виклику таксі Cab оновив тарифи: комфорт-клас стає доступнішим





У Києві запрацював новий онлайн-сервіс для виклику автівок — Cab. Додаток створено компанією, що раніше запустила суміжний проєкт White cab — таксопарк, яким кияни користуються майже 4 роки.

Від початку White cab робили ставку на високий рівень сервісу, що передбачувано відбивалося на тарифах. Проте зараз змінили підхід до ціноутворення.

“Ми розуміємо, що в наші буремні часи доступність послуг важить не менше. Тому змінюємо підхід до формування тарифу, аби користуватися послугами White cab було абсолютно комфортно” — зазначають в компанії.

Автівку White cab можна викликати в додатку, мінімальна вартість поїздки в однойменній (і поки що єдиній) категорії складає 36 грн. Кожен наступний кілометр коштуватиме 9 грн. Вартість поїздки можна прорахувати заздалегідь. У Cab, на відміну від конкурентів, немає додаткових нарахувань через підвищений попит, погодні умови, час або місце виклику — ціна фіксована та лишається незмінною.

Сab можна завантажити в Apple Store та Google Play. Окрім можливості замовити таксі в кілька кліків, додаток має інші базові функції:

Фіксована ціна;

Можливість вказати до 4 зупинок;

Збереження популярних маршрутів;

Оплата карткою або готівкою;

Цілодобова служба підтримки, що готова розглянути будь-яку скаргу чи побажання.

У службі наголошують, що зміна тарифу жодним чином не вплине на якість послуг: White cab продовжує працювати в сегменті комфорт плюс. Що гарантують пасажирам:

Нові автівки з середнім віком 1,5 роки (середній вік авто аналогічної категорії на ринку — 10 років). Автівки купують у сертифікованих українських дилерів. На виклик приїде Volkswagen Polo чи Hyundai Accent. Машини старше трьох років до роботи не допускаються. Офіс White cab розташовано в Києві — обов’язковою частиною роботи є особистий контакт з водіями. У компанії ретельно стежимо за якістю роботи працівників та станом автівок, здійснюють регулярне техобслуговування автопарку. Вихід кожної автівки на маршрут здійснюється тільки після проходження щоденної перевірки стану машини через систему фотоперевірок. Перед початком роботи водії також фотографують себе та документи — компанія ручається за імідж та профпридатність працівників. А також за косметичний стан автівок.

Ретельний відбір водіїв. Не тільки за високим професійним стажем, але й за етичними показниками. Пасажира не діставатимуть балачками та спитають, яку музику хоче слухати. Водії White cab не палять в автівках. Безпека. Таксисти одягають маски не лише за проханням пасажира. Для дезінфекції використовується універсальний гіпоалергенний та екологічний засіб GreenUnikleen та американський медичний засіб CaviWipes. Дезінфекція та провітрювання автівок здійснюються регулярно. Кожна автівка обладнана дитячим кріслом-бустером. Без жодних доплат. Є можливість перевозити до трьох дітей всіх вікових категорій (від народження до 12 років) з комплектацією бустерами Chicco та повнорозмірними автокріслами Evenflo Контроль швидкості в реальному часі. У разі систематичного порушення правил водій не допускається до роботи. Служба підтримки White cab працює цілодобово і готова розглянути будь-яку скаргу чи побажання. Пасажиру не доведеться висіти на лінії чи очікувати відповіді на листа вічність — сапорт реагує швидко.

Незабаром у додатку з’явиться нова категорія під назвою Just. Розробники обіцяють доступний тариф с новим підходом до ціноутворення, при цьому без компромісів на рівні сервісу.

Завантажити додаток: https://i.cab.ua/JsaD/it0820