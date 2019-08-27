Вперше в Україні відкрито продаж eSiM від TravelSiM





eSiM заміняє собою пластикову сім-картку. Абонент її отримує у вигляді зображення з QR-кодом, на який необхідно навести камеру iPhone чи iPad через відповідний пункт меню. Тобто, eSiM можна отримати, наприклад, електронною поштою без візиту до пунктів продажу TravelSiM.

Можна взагалі знаходитись за кордоном, придбати eSiM на сайті TravelSiM з оплатою через платіжний сервіс Portmone, “сфотографувати” отриманий QR-код та користуватися всіма тарифними перевагами TravelSiM під час закордонних подорожей. Зокрема, TravelSiM пропонує Інтернет-доступ в ЄС від 15 коп.; в Ізраїлі, країнах Скандинавії та країнах Балтії – від 13 коп.; в Туреччині та США від 26 коп. за 1 МБ.

Наразі, eSiM підтримують лише новаторські моделі iPhone XS та XR (на 1 сім-картку) та деякі сучасні iPad з модулем 3G/LTE. Смартфони дозволяють налаштувати домашню сім-картку для здійснення дзвінків, а eSiM – для LTE-доступу в Інтернет. Сервіс дзвінків та смс на номерах eSiM буде відкритий згодом.

Отже, старт-пакет eSiM від TravelSiM містить:

eSiM (QR-код)

естонський номер (+372)

баланс $10 (який можна поповнювати в Portmone)

Вартість такого старт-пакету 300 грн.

Сумісні смартфони Сумісні планшети iPhone XS

iPhone XS Max

iPhone XR iPad Pro 12.9″ (gen. 3)

iPad Pro 11″

iPad Air 10.5″

iPad mini 5

Нагадаємо, послуга передплаченого роумінгу TravelSiM представлена в Україні з 2005 року. Оператор послуги – естонська компанія Top Connect з 23-річним досвідом в телекомунікаціях.

Інфолінія: 044-225-8008

TravelSiM.ua/eSiM