Флагманський магазин iLounge у Києві: концепт Apple & Coffee та міні-музей





Більш ніж 10 років ми займаємося реалізацією аксесуарів і техніки Apple в інтернет-магазині iLounge.ua. Всі ці роки наша команда мріяла про створення свого неповторного маленького Apple Store в рідному Києві. Ми довго йшли до цього і нарешті нам це вдалося!

Наш флагманський магазин розташовано майже в самому серці Києва: на жвавій та сучасній вулиці Велика Васильківська 12. Ми вибрали це місце, щоб вам було простіше дістатися до нас з будь-якої частини міста, адже поруч з магазином знаходиться станція метро, а сама вулиця пов’язана зі знаменитим Хрещатиком.

Концепт Apple & Coffee

Також ми придумали концепцію Apple & Coffee, щоб ви змогли насолоджуватися атмосферою модерного Apple Store, і в той же час отримувати приємний бонус у вигляді чашечки ароматної кави, наданої як постійному клієнтові нашого флагманського магазина.

Магазин-музей Apple

Крім того, в елементах інтер’єру ми задіяли унікальну концепцію магазину-музею. У нас ви зможете ознайомитися з усіма iPhone, починаючи від 2G і закінчуючи 12 Pro Max.

Також у нас є стенд з еволюцією аксесуарів Apple: в ньому ми зібрали цікаві аксесуари для AirPods, iPod, iPad і багато іншого.

А у великих картинних рамках можна ознайомитися з розібраними iPhone 2G та iPhone 12 Pro.

Найбільша в Європі стіна Nanoleaf

Ми зібрали найбільшу в Європі стіну Nanoleaf. Вона складається з 310 світлових панелей, які взаємодіють разом, створюючи напис iLounge.

Для того, щоб облаштувати цю стіну, знадобилося 34 комплекти світлових панелей Nanoleaf. Nanoleaf — це один з багатьох ексклюзивних брендів, які ви можете знайти у нас у флагманському магазині за привабливими цінами.

Також у нас представлені бренди:

ESR;

Mophie | ZAGG;

Lifeproof;

Otterbox;

Hyper;

Woodcessories;

Pelican;

Case-Mate;

Olloclip;

Eve;

Sonoff;

Aqara.

Ми співпрацюємо з ними офіційно, тому ви можете отримувати ексклюзивні новинки аксесуарів першими. Також ви можете розраховувати на офіційну якість та надання вам підтримки на високому рівні.

Запрошуємо вас в наш флагманський магазин за адресою: м Київ, вул. Велика Васильківська 12!