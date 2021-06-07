Флагманський магазин iLounge у Києві: концепт Apple & Coffee та міні-музей
Більш ніж 10 років ми займаємося реалізацією аксесуарів і техніки Apple в інтернет-магазині iLounge.ua. Всі ці роки наша команда мріяла про створення свого неповторного маленького Apple Store в рідному Києві. Ми довго йшли до цього і нарешті нам це вдалося!
Наш флагманський магазин розташовано майже в самому серці Києва: на жвавій та сучасній вулиці Велика Васильківська 12. Ми вибрали це місце, щоб вам було простіше дістатися до нас з будь-якої частини міста, адже поруч з магазином знаходиться станція метро, а сама вулиця пов’язана зі знаменитим Хрещатиком.
Концепт Apple & Coffee
Також ми придумали концепцію Apple & Coffee, щоб ви змогли насолоджуватися атмосферою модерного Apple Store, і в той же час отримувати приємний бонус у вигляді чашечки ароматної кави, наданої як постійному клієнтові нашого флагманського магазина.
Магазин-музей Apple
Крім того, в елементах інтер’єру ми задіяли унікальну концепцію магазину-музею. У нас ви зможете ознайомитися з усіма iPhone, починаючи від 2G і закінчуючи 12 Pro Max.
Також у нас є стенд з еволюцією аксесуарів Apple: в ньому ми зібрали цікаві аксесуари для AirPods, iPod, iPad і багато іншого.
А у великих картинних рамках можна ознайомитися з розібраними iPhone 2G та iPhone 12 Pro.
Найбільша в Європі стіна Nanoleaf
Ми зібрали найбільшу в Європі стіну Nanoleaf. Вона складається з 310 світлових панелей, які взаємодіють разом, створюючи напис iLounge.
Для того, щоб облаштувати цю стіну, знадобилося 34 комплекти світлових панелей Nanoleaf. Nanoleaf — це один з багатьох ексклюзивних брендів, які ви можете знайти у нас у флагманському магазині за привабливими цінами.
Також у нас представлені бренди:
- ESR;
- Mophie | ZAGG;
- Lifeproof;
- Otterbox;
- Hyper;
- Woodcessories;
- Pelican;
- Case-Mate;
- Olloclip;
- Eve;
- Sonoff;
- Aqara.
Ми співпрацюємо з ними офіційно, тому ви можете отримувати ексклюзивні новинки аксесуарів першими. Також ви можете розраховувати на офіційну якість та надання вам підтримки на високому рівні.
Запрошуємо вас в наш флагманський магазин за адресою: м Київ, вул. Велика Васильківська 12!