iotji by DEPS втілює проєкт Industrial IoT для ПрАТ «А/Т Тютюнова компанія «В.А.Т.- Прилуки»





Безконтактна система LoRa відтепер надаватиме аналітику споживання води і сприятиме зменшенню вуглецевого сліду компанії.

У січні 2021 року український системний інтегратор IoT рішень — iotji by DEPS — завершив перший етап налаштування системи телеметрії для ПрАТ «А/Т Тютюнова компанія «В.А.Т.- Прилуки». Проєкт є складовою ініціативи компанії зі збереження довкілля шляхом зменшення споживання природних ресурсів. Для цього команда iotji спроектувала та встановила мережу бездротових IoT пристроїв на всій території фабрики.

На декількох десятках точок обліку було встановлено датчики з LoRa модулями, що автоматизують процес збору інформації про споживані об’єми води на підприємстві. Доступна аналітика дає можливість регулювати витрати водних та енергетичних ресурсів, оптимізувати їх розподіл між виробничими процесами та зменшити вплив компанії на навколишнє середовище.

Директор з розвитку компанії DEPS Євгеній Євтушенко наголошує: «Для нас цей проєкт є надзвичайно цікавим. Показовим є не тільки впровадження найновітніших IoT технологій на виробництві в Україні, а і прагнення нашого клієнта зберегти довкілля. На сьогодні у світі існують реальні проблеми з доступом до чистої води та чистого повітря, викидами CO2, споживанням невідновлювальних енергоресурсів тощо. Зменшення негативного впливу людства на навколишнє середовище є нашим спільним завданням, і мені особисто дуже імпонує участь у такому проєкті».

Серед інших ресурсозберігаючих технологій промислового Інтернету речей LoRaWAN має значний потенціал для підприємств України. На прикладі використання IoT на території ПрАТ «А/Т Тютюнова компанія «В.А.Т.- Прилуки» наочна функціональність системи: крім погодинної статистики споживання води, LoRaWAN забезпечує систему сповіщення про можливі аварії та протікання труб, звільняє працівників від рутинного обходу лічильників.

Про iotji by DEPS

iotji – проєкт компанії DEPS, що розвиває напрямок бездротових технологічних рішень Інтернету речей (IoT). Як частина єдиної команди DEPS, iotji створений для того, щоби розвивати і зміцнювати бізнес, застосовуючи новітні IoT-технології.

iotji – команда технічних фахівців із багаторічним досвідом роботи на вітчизняному та світовому телекомунікаційному ринку, яка фанатично закохана в Інтернет речей. iotji надає кваліфіковану допомогу у виборі концепції побудови IoT-мережі, її запуску і налаштування на об’єкті.

Про DEPS

Як один із найбільших дистриб’юторів телекомунікаційного обладнання, DEPS спеціалізується в розробці й установці технологічних рішень для компаній різних масштабів та галузей. З 1991 року DEPS успішно веде діяльність на українському ринку, стверджуючи себе як надійного партнера. DEPS не просто постачає передове обладнання, а й просуває на ринку сучасні технологічні рішення світового рівня. Компанія також надає широкий спектр послуг: від вибору концепції побудови мережі до її установки і технічної підтримки. Для додаткової інформації відвідайте https://deps.ua.

Про ПрАТ «А/Т Тютюнова компанія «В.А.Т.- Прилуки»

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