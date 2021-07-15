MSI повертає до 5000 грн за покупку ПК комплектуючих





З 6 липня до 6 серпня компанія MSI буде повертати гроші за покупку ПК комплектуючих. Для отримання кешбеку покупцеві необхідно придбати один або кілька продуктів зі списку і зареєструвати покупку на сайті акції. Провести реєстрацію можна з 19 липня до 20 серпня, але не раніше, ніж за 14 днів із моменту купівлі.



У акції беруть участь наступні категорії продуктів MSI:

Материнські плати Z590 / B560

Корпуси

Рідинне охолодження процесора

Блоки живлення

Крісла

Повний перелік продуктів із сумою кешбеку можна знайти за посиланням.

Кешбек за купівлю декількох товарів із різних категорій сумується, а також нараховується бонус 200 грн за кожен наступний товар починаючи з другого. Максимально можлива сума кешбеку – 5000 грн.

Повні умови акції, розрахунок розміру кешбеку та сторінку реєстрації можна знайти за посиланням.