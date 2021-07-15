MSI повертає до 5000 грн за покупку ПК комплектуючих
З 6 липня до 6 серпня компанія MSI буде повертати гроші за покупку ПК комплектуючих. Для отримання кешбеку покупцеві необхідно придбати один або кілька продуктів зі списку і зареєструвати покупку на сайті акції. Провести реєстрацію можна з 19 липня до 20 серпня, але не раніше, ніж за 14 днів із моменту купівлі.
У акції беруть участь наступні категорії продуктів MSI:
- Материнські плати Z590 / B560
- Корпуси
- Рідинне охолодження процесора
- Блоки живлення
- Крісла
Повний перелік продуктів із сумою кешбеку можна знайти за посиланням.
Кешбек за купівлю декількох товарів із різних категорій сумується, а також нараховується бонус 200 грн за кожен наступний товар починаючи з другого. Максимально можлива сума кешбеку – 5000 грн.
Повні умови акції, розрахунок розміру кешбеку та сторінку реєстрації можна знайти за посиланням.