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MSI повертає до 5000 грн за покупку ПК комплектуючих P

MSI повертає до 5000 грн за покупку ПК комплектуючих

MSI повертає до 5000 грн за покупку ПК комплектуючих


З 6 липня до 6 серпня компанія MSI буде повертати гроші за покупку ПК комплектуючих. Для отримання кешбеку покупцеві необхідно придбати один або кілька продуктів зі списку і зареєструвати покупку на сайті акції. Провести реєстрацію можна з 19 липня до 20 серпня, але не раніше, ніж за 14 днів із моменту купівлі.


У акції беруть участь наступні категорії продуктів MSI:

  • Материнські плати Z590 / B560
  • Корпуси
  • Рідинне охолодження процесора
  • Блоки живлення
  • Крісла

Повний перелік продуктів із сумою кешбеку можна знайти за посиланням.

Кешбек за купівлю декількох товарів із різних категорій сумується, а також нараховується бонус 200 грн за кожен наступний товар починаючи з другого. Максимально можлива сума кешбеку – 5000 грн.

Повні умови акції, розрахунок розміру кешбеку та сторінку реєстрації можна знайти за посиланням.

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