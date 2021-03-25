Seagate презентує сучасне й ефективне розв’язання задачі зберігання великих обсягів даних: просто, надійно, вигідно





Питання безпечного зберігання інформації, якої щодня у світі виробляється все більше, стає все більш актуальним. І не просто зберігання — а надійного, зручного, функціонального, з можливістю швидкого доступу до неї. Сьогодні одним з лідерів на ринку компактного, надійного і потужного устаткування за розумною ціною є компанія Seagate. Вона виробляє системи зберігання повного циклу і вирішує завдання щодо бюджетного і при цьому безпечного зберігання даних.

Чому Seagate розробив рішення:

Зростання обсягу даних йде по експоненті. За останні 20 років людство згенерувало більше інформації, ніж за всю свою попередню історію, а до кінця 21 століття обсяг інформації у світі складе понад 4 йоттабайт. Але сьогодні не тільки люди генерують нові дані, — все більш значущу роль починають грати «розумні речі», для комунікації яких був навіть придуманий власний термін «Інтернет речей» (IoT).

Експерти компанії Seagate впевнені, що через таке вибухове зростання технологій очевидною стає необхідність пошуку рішень безпечного і надійного зберігання даних і що в майбутньому більшу частину інформації будуть виробляти не приватні особи, а підприємства і бізнеси. Відповідно, збільшаться і витрати компаній на зберігання та аналітику великих даних. В основному це стосується телеком-компаній, державних підприємств, дослідницьких центрів та медіахолдингів.

Експерти Seagate також відмічають, що сьогодні все більша кількість компаній звертає увагу на рішення, здатні обробляти та аналізувати неструктуровані дані (Big Data), які, своєю чергою, вимагають місткий, надійну і швидку інфраструктуру зберігання. В основі даної інфраструктури повинні лежати сучасні та продуктивні високощільні системи, які здатні раціонально використовувати простір дата-центру, будь-яке розширення якого тягне за собою серйозні інвестиції в інженерні системи, а часом і капітальне будівництво. Окрім того, не всі зараз готові зберігати свої дані в хмарі. Одним з факторів, які роблять «наземне зберігання» кращим варіантом, є питання конфіденційності та захисту критично важливих даних, а також даних, правила зберігання яких регламентовані законодавством. Як наслідок, багато компаній віддають перевагу розвитку власних систем зберігання даних.

Спеціально для таких компаній розроблені технологічні високощільні рішення від Seagate.

Лідерами по впровадженню нових технологій зберігання даних є IT-залежні галузі, такі як телекомунікаційна та фінансова сфери, медіасектор, а також інші компанії, для яких інформація є основою їх діяльності, а обсяг такої інформації невпинно зростає. Яскравим прикладом можуть служити провайдери медіаконтенту. Сучасні вимоги до якості сервісів, такі як перехід на 4К відео, вимагають швидкої модернізації мереж зберігання. Це і збільшення обсягів продуктивних систем, і побудова містких архівів для відеоматеріалів та іншого медіаконтенту. Тут важливим є як висока щільність зберігання даних, так і можливість гнучкого масштабування зі збереженням високого рівня доступності інформації.

Кому будуть корисними рішення Seagate:

сервіс-провайдерам і медіахолдингам;

компаніям, які оперують великими обсягами даних, особливо тим, які пред’являють високі вимоги до їх збереження, що тягне за собою серйозні потреби в резервуванні;

мережевим рекламним агентствам, які хочуть створити спільні архіви;

телекомунікаційним компаніям;

всім, хто так чи інакше працює з відеоконтентом, в процесі створення якого генерується велика кількість копій, а вихідний матеріал зберігається в дуже високій якості;

великим державним проєктам;

компаніям, які активно використовують відеоспостереження.

Про системи зберігання Seagate детальніше: компактно, потужно, надійно

Високощільні системи Seagate займають мало простору в дата-центрі, але володіють великою місткістю. Всі продукти — дискові масиви, гібридні, флеш-масиви, — відрізняються високою продуктивністю і гарантують доступність даних протягом 99,999% часу.

Для корпоративних рішень відмінним варіантом є жорсткі диски серії Exos, які розроблялися спеціально під завдання і навантаження, характерні для корпоративного сегмента. Їх основні переваги — місткість, надійність, висока продуктивність, набір інструментів для забезпечення безпеки даних, легка масштабованість. В один корпус Seagate можна встановити до 84 накопичувачів місткістю 16 ТБ, а економічна архітектура захищає важливі дані та забезпечує додаткам миттєвий доступ.

Один з продуктів, на який варто звернути увагу корпоративним клієнтам — Seagate Exos AP 5U84. Ця система місткістю до 574 ТБ з можливістю встановити до 30 ТБ продуктивної флешпам’яті забезпечує більше ніж 200 тисяч операцій введення-виведення в секунду. Пропускна здатність Seagate Exos AP 5U84 — до 7 ГБ / с при послідовному читанні та до 5,5 ГБ / с при послідовному записі. Всі записи й 99% читання відбуваються у флеш-сховищі.

Seagate Exos AP 5U84 може використовуватися для побудови приватного хмарного сховища. Сумарна місткість сховища — 1,344 ПБ. На відміну від інших систем, які можуть використовувати тільки 55% доступної місткості, з Seagate Exos AP 5U84 можна використовувати більше ніж 90% доступної місткості без зниження продуктивності. Томи на основі флешпам’яті повертаються в захищений стан менш ніж за 4 хвилини.

У разі збільшення обсягів даних можна під’єднати додаткові системи Exos E 5U84 та отримати сукупну місткість до 2 ПБ. Паралельна архітектура, багатоядерні процесори й швидка потокова передача дозволяють зняти перешкоди та обмеження при доступі, а ексклюзивна технологія захисту даних Seagate ADAPT допомагає швидко відновити роботу накопичувачів, виключаючи ймовірність простою системи.

Ще одна модель серії — Seagate Exos AP 4U100, інтегрована система зберігання з низькою сукупною вартістю володіння і високою щільністю. Стійка висотою 4U дозволяє встановити 96 жорстких дисків 3,5 дюйма і 4 диски або SSD 2,5 дюйма. За обробку інформації відповідають два процесори Intel Xeon Scalable на кожному контролері. Допустимий обсяг зберігання — 1,6 ПБ даних. Exos AP 4U100 економить місце в дата-центрах, і вже цим приносить бізнесу вигоду.

У доступному для огляду майбутньому значні конкурентні переваги на ринку отримають підприємства і компанії, здатні ефективно використовувати дані, що зберігаються в дата-центрі, на периферії та в хмарі, вважають в компанії IDC. Двохсотлітню фразу «Володіючи інформацією, володієш світом» в сучасних реаліях варто доповнити: вмієш структурувати й зберігати інформацію, а також грамотно її використовувати — володієш набагато більшим!

Компанія Seagate щорічно поставляє на ринок системи зберігання загальною місткістю понад 400 ексабайт, і велика частина всіх даних світу зберігається саме на їх носіях.

Офіційним дистриб’ютором Seagate в Україні є компанія АСБІС-Україна.

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