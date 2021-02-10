Що подарувати геймеру на 14 лютого, якщо ти зовсім не розбираєшся в техніці – 5 ідей від ASUS





День усіх закоханих, що вже незабаром, нагадує про себе звідусіль, але що робити, якщо точно знаєш, що потішить геймерське серце твоєї половинки, але абсолютно не розбираєшся в цих ґаджетах? ASUS підготувала максимально просту й зрозумілу добірку з найкращими ідеями для подарунків геймерам, у якій розбереться навіть максимально далека від ідей кіберспорту людина.

З чого починається більшість ігор? Звичайно з заповітного поєднання клавіш W-A-S-D, ну або, якщо подивитися масштабніше, – то з ігрової клавіатури. А яка клавіатура потрібна геймеру? Звичайно механіка, бажано максимально міцна, щоб витримувати нервові ігрові сесії. Переважно компактна, щоб займала на столі небагато місця й залишала простір для руху мишки. Можна глянути бездротову, але тоді обов’язково з підключенням через інтерфейс 2,4 ГГц, щоб не було підгальмовування. А якщо ще й дизайном виділяється, як ROG Falchion, – то це 100% влучання в ціль.

Другий важливий девайс для керування у грі, якщо звичайно граєте ви на ПК – це мишка, і тут у різноманітності форм і специфікацій загубитися дуже легко. Тому краще вибирати топові рішення від перевірених брендів – там сенсори, мікрики, dpi і всі ці суперважливі характеристики будуть точно на максималках. А ось що ще важливо в мишках, як-от ROG Pugio II, – так це більш-менш універсальна форма, щоб підійшла під будь-яку руку, також в ідеалі з можливістю підключення через дротовий і бездротовий інтерфейс (пам’ятаємо про 2,4 ГГц як ідеал для геймера).

Річ, яка потішить будь-якого геймера, при цьому підійде практично в будь-якому випадку завдяки своїй універсальності, – це ігровий килимок. Найкраще взяти великий, з надійних матеріалів, зі стриманим, але ігровим дизайном. Загалом, ROG Scabbard II підійде ідеально, особливо якщо звернути увагу на його особливу фішку – водо- та брудовідштовхувальне покриття. Безцінно для тих, хто любить поїсти за компом.

Без якісних навушників геймеру теж ніяк не обійтися. І справа навіть не в тому, щоб просто слухати музику: для геймера навушники – це важливий інструмент для взаємодії з ігровим світом. Почути, звідки крадеться ворог, обговорити стратегію з товаришами по команді – якісні навушники з хорошим мікрофоном – це мастхев. Ну а якщо все це ще доповнюється класним звучанням, стильним дизайном і яскравим підсвічуванням, як у ROG Delta S, – приз геймерських симпатій такій ігровій гарнітурі гарантовано.

Якщо купувати навушники ви не наважуєтеся через якісь свої причини – боїтеся, що не вгадаєте зі стилем, розміром для зручного носіння чи іншими премудростями – є варіант, як легко прокачати вже наявні навушники. Компактний адаптер ASUS AI Noise-Canceling Mic дозволяє користуватися ексклюзивною технологією від ASUS – фільтруванням шумів у мікрофоні на основі штучного інтелекту. З таким невеликим девайсом різко зросте якість голосового спілкування, і ваш улюблений геймер точно подякує вам.





Безумовно, у кінцевому рахунку завжди цінність має не лише сам подарунок, а й скільки уваги було вкладено в нього. Проте відразу вгадати з ґаджетом, який сподобається вашій половинці теж дуже приємно, так що сподіваємося, ця невелика добірка з порадами щодо вибору периферії буде вам корисною.