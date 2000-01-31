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Компьютерные игры, или Девальвация гуманизма
31.01.2000 в 22:00
Обновлено: 31.01.2000 в 22:00
ITC.UA
ITC.UA
"Уверен, что Пушкин не согласился бы жить в этом мерзком районе".— Пушкин не согласился бы жить… в этом году!С .Довлатов. Записные книжки Условно названный…
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