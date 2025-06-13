Огляд Ajax DoorBell: що вміє розумний дверний дзвінок від Ajax Systems

Ми вже розповідали про камери Ajax DomeCam Mini і TurretCam, відеореєстратор Ajax NVR та камеру Ajax IndoorCam. Тепер відома українська компанія представила розумний двірний дзвінок Ajax DoorBell, який також можна назвати сучасною версією класичного домофона. В цьому огляді подивимося на цю новинку детальніше, розкажемо про дизайн та ергономіку, про особливості та досвід користування, звісно, обговоримо інтеграцію в загальну систему Ajax Systems та подивимося на конкурентів.

Ajax DoorBell Від 7960 грн. Плюси: стильний, універсальний та мінімалістичний дизайн; якісне 2К-зображення зі звуком та ІЧ освітленням для знімання вночі; зручний та багатофункціональний застосунок; широкі можливості налаштування та підключення; використання ШІ для швидкої фільтрації записаного; багато фірм-партнерів, які підключать до охорони та все зроблять за вас; легке самостійне встановлення при потребі; пристрій 3-в-1: розумний дзвінок, домофон та IP-камера Купити в Stylus Мінуси: комусь буде точно дорого; глянцеві елементи корпусу; немає можливості підключитися до домофона з екраном від іншого виробника Купити в Stylus 8.5 /10 Оцінка

ITC.ua

Технічні характеристики Ajax DoorBell

Камера 4 MP CMOS, роздільна здатність до 2688 × 1520 пікселів, кути огляду 90 та 155 градусів Відеопротокол JetSparrow Варіанти збереження даних NVR Формат декодування відео H.264 Динамічний діапазон НDR Канал звʼязку Wi-Fi 802.11 b/g/n 2,4 ГГц, до 2 Мбіт/с Ключові можливості Двосторонній зв’язок, виявлення руху, розпізнавання обʼєктів, розумне ІЧ підсвічування до 6 м Мікрофон Є, для двостороннього зв’язку та запису звуку на об’єкті Формат декодування аудіо G722 Обробка звуку Завжди активні заглушення шуму та компенсація відлуння ІЧ виявлення 1 × ІЧ сенсор, дальність виявлення руху до 4 м Захист від саботажу Сповіщення про спроби зняти пристрій з кріпильної панелі Автентифікація Через Ajax Cloud Енергоспоживання пристрою 10 Вт Діапазон робочої напруги постійного струму 12–24 В~ Діапазон робочої напруги змінного струму 16–24 В~, 50/60 Гц Батарея Li-ion 600 мАгод Діапазон робочої температури Від −25 °C до +60 °C Клас захисту IP54 Габарити 145 × 47 × 34 мм Вага 163 грами

Паковання та комплектація

Ajax DoorBell постачається в невеликому білому боксі з малюнком самого пристрою.

Всередині знаходимо сам двірний дзвінок, реле, пару кріплень для встановлення пристрою під кутом, набір кріплень плюс двосторонній скотч, інструкцію, гарантію та наліпку.

Дизайн та ергономіка Ajax DoorBell

Ajax DoorBell має компактні розміри (145 × 47 × 34 мм) та важить 163 грами. Розумний дзвінок за формою нагадує пульт від телевізора. Корпус в нього здебільшого з текстурованого матового пластику, але є й вставки з глянцевого. Особливо це помітно на передній панелі, біля самого датчика камери.

Wi-Fi-дзвінок виглядає стильно, сучасно і водночас мінімалістично. Тут відразу бачиш загальний стиль Ajax Systems, тому гаджет підходить до інших пристроїв компанії, прекрасно вписується в сучасний стиль, але водночас він майже непомітний і акуратний.

В нас на огляді опинився варіант в чорному кольорі, але ще є білий, тому можна вибрати потрібний саме для вас, під колір стін, двері, інших пристроїв тощо.

На передній панелі бачимо круглий випуклий модуль камери, захищений прозорим куполом, надпис Ajax та прямокутну механічну кнопку дзвінка зі світлодіодною стрічкою по периметру.

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Знизу бачимо отвори для мікрофона та динаміків.

На задній панелі є знімна кришка, QR-код для швидкого з’єднання пристрою із застосунком, наліпка з основною технічною інформацією та кнопка живлення.

Корпус захищений від вологи за стандартом IP54. Тобто, звісно, пірнати він не може без наслідків, але від дощу та інших видів вологи смартдзвінок захищений.

В Ajax DoorBell все візуально чудово, окрім дивного рішення з глянцевими елементами. Зрозуміло, що розумний дзвінок як мінімум буде висіти в під’їзді, а як максимум — на вулиці. Тобто ця глянцева поверхня буквально відразу покриється пилом і це буде добре видно. А далі ще легко подряпається від доторків, випадкових натискань тощо.

Функції та можливості

Ajax DoorBell — розумний двірний дзвінок, IP-камера та домофон в одній обгортці. Як і багато інших пристроїв компанії, цей також підтримує протоколи ONVIF та RTSP. Це означає, що дзвінок може працювати з розумними пристроями сторонніх виробників та транслювати відео в реальному часі.

Новинка отримала камеру на 4 Мп, що видає 2К-відео HDR (до 2688 × 1520 пікселів) з частотою до 25 кадрів на секунду. Горизонтальний кут огляду камери становить 155 градусів, вертикальний – 90. Заявлений формат кодування відео — H.264. Є підтримка відеопотоку до 100 Мб/с. Відеопротокол тут захищений і фірмовий JetSparrow. А технології зв’язку Jeweller та Wings. Обидві створені для передавання команд, тривог, подій та фотоверифікації, але працюють у форматі резервного варіанту, якщо камеру під’єднати до Ajax Hub чи Ajax NVR, а інтернету, наприклад, немає.

Ajax DoorBell оснащений Wi-Fi-модулем 802.11 b/g/n і працює на каналі 2,4 ГГц з передачею даних до 2 Мбіт/с. Це і є основний канал зв’язку між пристроєм та застосунком і працює він стабільно на відстані до 500 метрів включно, але якщо це буде зона прямої видимості. Якщо ж підключати розумний двірний дзвінок до Ajax Hub, то заявлена відстань якісного зв’язку збільшується до 1700 метрів, а ще у дзвінка будуть додаткові варіанти зв’язку — ті самі Jeweller та Wings, про які йшла мова вище.

Смартдзвінок має вбудований ІЧ сенсор з кремнієвим оптичним фільтром для точного відстежування руху. За допомогою ШІ камера може автоматично впізнавати на відео людей, тварин, машини тощо. Завезли й ІЧ-підсвічування в темну добу, яке діє на відстані до 6 метрів. Тобто картинка в темряві буде чорно біла, але видно чудово, тим паче усе біля камери та навкруги.

Ajax DoorBell оснащений мікрофоном та динаміком (до 85 дБ) для двостороннього зв’язку. В першому заявлено придушування шуму та ехо. Важливо згадати й датчик, який дає тривогу, якщо двірний дзвінок фізично знімають з кріплення. Корисна штука для пристрою, який висить поза квартирою і тим паче на вулиці.

Підключення та ПЗ

Ajax DoorBell має вбудований акумулятор на 600 мАгод, але батарея потрібна лише для резервного живлення протягом двох годин, коли немає світла. Або енергія йде на автообігрів батареї при низьких температурах. Тому розумному дзвінку потрібно підключення до кабелю наявного у вас простого дверного дзвінка. Це може бути 12–24 В постійного струму або 16–24 В, 50/60 Гц змінного.

Тобто за допомогою комплектного реле Ajax DoorBell підключається до мережі звичайного дзвінка. І коли на нього будуть дзвонити, то буде дзвонити ваш дзвінок звичайний, а також приходитиме сповіщення у застосунок Ajax.

Зверніть увагу, що подібний струм є тільки у дзвінків в нових будинках, але у п’ятиповерхівках та деяких радянських дев’ятиповерхівках живлення дзвінка йде 220 В, тобто розумний дзвінок не можна під’єднати до звичайного. В цьому випадку коли вам буде хтось дзвонити, це відображатиметься тільки дзвоником та сповіщенням в застосунку, а сам гаджет треба підключати до розетки.

Як і усі інші пристрої Ajax Systems, Ajax DoorBell рекомендовано встановлювати спеціалістами з великої мережі охоронних агенцій по всій Україні. Звичайно, як варіант, ви можете зробити це самостійно, тим паче в комплекті є всі деталі та інструменти, плюс підключення до застосунку відбувається через QR-код на пристрої.

Проте є оці нюанси з вольтажем дверних дзвінків тощо, про які я до цього не знав, тому краще все ж запросити майстра, плюс він же швидко підключить вас до наявного пульта охорони у вашому місті. Наприклад, мені встановлював пристрій Національний оператор з безпеки «Центр», що працює в багатьох регіонах.

Ajax DoorBell з’єднується з фірмовим застосунком Ajax. Програма сучасна і зручна у використанні, тут дуже багато корисних функцій та можливостей. Наприклад, можна обирати бітрейт, чи кодек, якщо це можливо, зменшувати роздільну здатність запису, контролювати заповнення диска, якщо підключені інші пристрої тощо.

А головне можна переглядати картинку з камери дзвінка в прямому ефірі, або дивитися записи. Правда, в цьому випадку розумний дзвінок треба підключати до Ajax Hub чи Ajax NVR. В записаному вигляді відеоролики можна завантажувати файлом на телефон, відфільтровувати по руху, проходження людини, тварини чи транспортного засобу, якщо дзвінок знаходиться на вулиці. Також можна робити скриншоти в різній якості та швидко скидати їх в месенджери чи соцмережі. Але й без хабів доступне переглядання відеопотоку в реальному часі. Наприклад, коли вам хтось дзвонить.

Досвід користування Ajax DoorBell

Ajax DoorBell — розумна сучасна система, в якій об’єднаний розумний двірний дзвінок, домофон та IP-камера. У випадку з домофоном екраном виступає не дисплей, який висить десь біля дверей, а ваш телефон, чи планшет із застосунком. Звісно, було б круто, якби Ajax DoorBell можна було інтегрувати з будь-яким наявним домофоном, але поки що це не можливо.

Розумний гаджет працює максимально просто. Відвідувач натискає на велику кнопку всередині світлодіодного кільця. Та й дзвінок ніби сам показує куди натискати, бо коли людина до нього підходить кільце починає блимати.

Якщо дзвінок підключений до мережі звичайного дзвінка, то ви почуєте сигнал у квартирі, а на застосунок також прийде повідомлення і буде звук, схожий на класичний дзвінок. Ви можете подивитися хто прийшов, послухати що він каже, та поговорити з ним, натиснувши відповідну кнопку під зображенням.

Чутно користувача добре, але в під’їзді все ж є ехо, як би там його офіційно не намагалися придушувати. Вас також чутно дуже добре та чітко. Тобто розмовляти можна взагалі без проблем і з комфортом.

Якщо ж, як в моєму випадку, у вас старий будинок і дзвінок не підключений до звичайного, то ви почуєте сповіщення та звук дзвінка в застосунку. А якщо ви навіть не приберете старий дзвінок, залишивши його поруч з Ajax DoorBell, а люди будуть дзвонити в старий, то ви все одно зможете подивитися хто прийшов та почати розмовляти з ними через пристрій. Тому в будь-якому випадку смартдзвінок буде постійно використовуватися.

Ajax DoorBell видає якісну 2К картинку, на якій можна розгледіти деталі. Звісно, на тих же DomeCam Mini та TurretCam картинка краща, але ж там і камера 8 Мп і картинка в 4К. А тут це можна порівняти з можливостями Ajax IndoorCam, що теж все робить в 2К. Якість стосується як відео та і скриншотів, які дають зробити із запису, або з потоку в реальному часі. Готовий скріншот можна залишити в максимальній якості, а можна трохи стиснути та швидко передати в Телеграм, будь-яке інше місце, чи застосунок. Вночі автоматом вмикається ІЧ-підсвічування і з цим теж все ок. Людину видно добре, як і тварин, деталізація, як для цього режиму, гарна.

Якщо є можливість, то рекомендую поставити Ajax Hub чи Ajax NVR, щоб вести запис. Але це, звісно за потреби. В першому випадку відео можна зберігати в Ajax Cloud Storage, а в другому на жорсткому диску на Ajax NVR. Якщо ж дверний дзвінок використовується лише за прямим призначенням, то його простого підключення до застосунку без додаткових пристроїв з головою вистачить для комфортного та цільового використання.

А головне, що система дійсно захищена, ніхто не зможе до неї підключитися, зламати та користуватися камерою віддалено. Навіть просто так зняти дзвінок не вийде, бо ви відразу отримаєте сповіщення, як і ваш пульт охорони, якщо ви до нього приєднаєте квартиру.

Ціна та конкуренти

Ajax DoorBell продається за ціною від 7960 гривень, але в більшості великих та маленьких мереж його цінник складає 9999 гривень. Згоден, що це точно не маленька сума і комусь буде дорого. Головне розуміти за що ви платите гроші: захищена система, яку не взламати віддалено, якісне виконання, стильний дизайн, зручний застосунок, інтеграція зі звичайним дверним дзвінком, можливості домофона. Проте не усім це потрібно, не усі зрозуміють важливість захищеної системи, а може комусь це просто не важливо.

Та й конкурентів вистачає, вони часто доступніші та зрозуміліші пересічному користувачу. Тим паче Ajax DoorBell грає на полі відразу трьох типів пристроїв: розумних дверних дзвінків, IP-камер та домофонів, що суттєво збільшує конкуренцію.

З розумних дверних дзвінків зверніть увагу на Xiaomi Aqara Smart Video Doorbell G4 з цінником від 3999 гривень та Xiaomi Smart Doorbell 3 (ціна від 3440 гривень). З популярних домофонів є Atis AD-480M Kit Box з цінником від 3650 гривень, Ezviz DP2 (ціна від 6700 гривень) та NeoLight NeoKIT FHD Pro (ціна від 7750 гривень).

8.5 /10 Оцінка ITC.ua Дизайн, ергономіка 9 Стильний, сучасний, мінімалістичний та універсальний дизайн. Програмне забезпечення 9 Зручний та багатофункціональний застосунок. Функції 9 Окрім функції домофона та IP-камери пристрій може транслювати та записувати відео, розпізнавати на ньому об’єкти, тут є вбудований мікрофон та динамік, а ще повністю захищена система. Ціна 7 До ціни точно будуть питання, та й конкуренція серйозна. Але для наявних можливостей та функцій, вона достатньо адекватна. Комплектація 8.5 В комплекті є всі необхідні кріплення, болтики та можливість встановити дзвінок під різними кутами.