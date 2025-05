Огляд DOOM: The Dark Ages — найтемніша глава в історії франшизи. І це кайф!

DOOM: The Dark Ages — бойовий гімн в стилі праотця всіх шутерів, але на пергаменті, писаний кровʼю та гнівом. Це доказ того, що навіть у середньовіччі можна бути ультрашвидким, безглуздо кривавим і до біса стильним. І хоч гра має свої шорсткості, вона робить головне — не дає видихнути, не дає забути, чому ми любимо серію DOOM: за чистий, фірмовий, безжальний кайф від знищення всього пекельного. Час з’ясувати в нашому огляді, чи стане The Dark Ages справжнім шедевром або — черговим кроком у безодню забутих ідей.

DOOM: The Dark Ages

Передісторія та очікування DOOM: The Dark Ages

Після брутального неону DOOM Eternal, важко було уявити ще інтенсивніше зростання темпу. І тут ID Software вмикає на повну фантазію — і переносить геймерів у середньовіччя. Вірніше, в альтернативну версію темних віків, де лицарі кришать демонів, а замість хрестових походів — пекельні.

Анонс гри одразу ж викликав у гравців реакцію штибу: «Це буде DOOM із булавою?!» — і виявилося, що так. Думслеєр бере до рук не тільки традиційні пушки, а й класичні знаряддя середньовічного м’ясоруба. До цього моменту франшиза вже встигла пережити перезапуск (2016), екстаз Eternal, кілька доповнень, які ставлять крапку (наче!) в історії. Але цього разу ID рушає в зовсім інший бік.

Очікування навколо гри були дуже неоднорідні. Частина гравців боялася, що відхід від «технологічного пекла» знищить ту саму DOOM’івську магію. Інші — були у захваті: мовляв, чим більше божевілля, тим краще.

Dark Ages — передісторія до DOOM (2016). Розробники хотіли створити легенду про походження Думслеєра. Не просто ще одну бійню, а міф. І знаєте — це логічно. Eternal перетворив героя з безмовного м’ясника на напівбога з власною біблією. А тепер нам показують, як усе почалося.

ID Software натхненні не тільки власними традиціями, а й стилем темного фентезі. Тут відчувається вплив Berserk, Dark Souls і навіть Warhammer. Але водночас зберігається щось суто «думівське»: агресія, швидкість, щільність бою.

Загалом, очікування — як бочка з порохом. З одного боку — новий світ, нові механіки, ризик. З іншого — перевірений рецепт кривавої кулінарії. ID пішли на ризик і, схоже, не прогадали.

Сетинг і атмосфера DOOM: The Dark Ages

Якщо попередні DOOM — індустріальне техно-пекло на стероїдах, то The Dark Ages — симфонія темного фентезі, забруднена кров’ю демонів і підсилена важким металом.

Тут кожен замок — храм руйнування, кожен храм — місце, де зникає людське, і залишається лише наш альфа-герой.

Тут майже немає ультрасучасних станцій UAC (принаймні у звичному вигляді). Це світ, де пекло не «прийшло на Марс», а завжди було поруч. Його не викликали — воно існувало як частина ландшафту.

Головна принада атмосфери — її щільність. Тут відчувається вплив dark fantasy-жанру на всіх рівнях: від архітектури до деталей оздоблення. Напівскелети з бронею, демони в шкіряних рясах, зомбовані монахи, що виглядають як культисти Warhammer 40k — усе це створює дуже цілісне враження. Це вже не «космічний шутер», а містична хроніка руйнівника, який проходить крізь псевдорелігійний апокаліпсис.

Особливу роль у створенні атмосфери відіграє колірна палітра. Якщо Eternal був кислотно-неоновим, то Dark Ages — це мідь, багрянець, сірий камінь і охра.

Локації варіюються: від зруйнованих соборів і облогових бастіонів до підземних цитаделей Пекла, що нагадують доти.

Коли ти біжиш коридорами серед скривавлених гобеленів, відчуття «пекельного дому» не полишає жодної хвилини. Дивна суміш вайбів Painkiller та Dark Messiah of Might and Magic.