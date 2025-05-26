Огляд ігрового ПК ASGARD: збалансований середньобюджетник з нордичним характером

Якщо попередній герой огляду, ASGARD Hodr, летів до Вальгалли на крилах RTX 5080, то ASGARD A78X3D.32.S10.57.5813 міцно стоїть на землі — це збалансована середньобюджетна платформа з Ryzen 7 7800X3D і RTX 5070, без космічних цін і зайвого пафосу. У цьому огляді подивимось, на що вона здатна в реальному житті — в іграх, робочих задачах та повсякденних випробуваннях. Спойлер: не все так гладенько, як поверхня фіорду.

ПК ASGARD (A78X3D.32.S10.57.5813) 79 799 грн. Плюси: твердий середнячок, який спокійно впорається з 1440p і навіть 4K, якщо не вимагати ультраналаштувань всього підряд; сучасна платформа: AM5, Zen 5 з 3D кешем, відеокарта на GDDR7 і підтримка DLSS 4 — все для комфортного геймінгу; компактний Minitower корпус-акваріум Купити в Click.ua Мінуси: SSD на 1 ТБ швидко заповнюється сучасними іграми, доведеться збільшувати сховище; 12 ГБ недостатньо для 4K; відсутній порт USB Type-C; Wi-Fi антена без магнітної підставки; ліцензія Windows діє лише 90 днів Купити в Click.ua 8 /10 Оцінка

ITC.ua

Технічні характеристики ASGARD

Процесор AMD Ryzen 7 7800X3D 4.2 ГГц Материнська плата Asus PRIME B650M-A WIFI II Відеокарта Asus GeForce RTX 5070 Prime OC 12 ГБ GDDR7 Накопичувач Kingston SNV3S/1000G Оперативна пам’ять G.Skill Trident Z5 RGB DDR5-6000 2×16 ГБ Корпус 1stPlayer Mi2-A (Minitower) Охолодження DeepCool LQ 240 мм Блок живлення DeepCool PF750 (750W / 80 PLUS) Операційна система Windows 11 Enterprise LTSC Evaluation (90 днів)

Комплектація та компонування ASGARD

ASGARD постачається у простій картонній коробці від корпусу 1stPlayer Mi2-A — нічого зайвого, але достатньо для безпечного транспортування. Усередині стандартний набір: сам комп’ютер, кабель живлення, документація, гарантія, гвинти для накопичувачів і дрібні аксесуари. Упаковка базова, без фірмових стяжок і наліпок, але з пінопластовим каркасом.

Корпус компактний, формату Minitower, чорного кольору з прозорою бічною панеллю із загартованого скла. Всередині акуратне укладання кабелів, що сприяє гарній циркуляції повітря та візуальній естетиці.

Підсвітка компонентів синхронізується за допомогою фірмової утиліти від ASUS або фізичної кнопки на корпусі.

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Передня панель без USB Type-C — є лише два USB: 3.0 та 2.0, комбінований роз’єм для навушників і мікрофона та класичні кнопки живлення й перезавантаження.

Материнська плата Asus PRIME B650M-A WIFI II формату microATX оснащена підтримкою PCIe 5.0 для відеокарти, швидкими USB 3.2, Wi-Fi 6 та Bluetooth. Радіатори на VRM забезпечують стабільність живлення, хоча схема не флагманська. Є два вільні слоти для оперативної пам’яті та ще один слот M.2 — для апгрейду в майбутньому.

Єдине, що викликало подив у цій конфігурації — Wi-Fi антена. Вона хоч і справно ловить сигнал завдяки модулю Wi-Fi 6 від ASUS, але виглядає як тимчасове рішення: легка, без магніту, хитається від легкого поруху руки. Для порівняння, у комплекті з материнкою MSI ми зустріли антену на магніті — куди стійкішу й зручнішу в щоденному використанні.

Відеокарта Asus GeForce RTX 5070 Prime OC з 12 ГБ GDDR7 — нове покоління з підтримкою DLSS 4 та AV1-кодування. Вона займає два з половиною слоти, має масивний кулер із трьома вентиляторами без RGB-підсвічування. Карта тримає температуру в межах 60–62°C навіть у важких іграх.

Оперативна пам’ять — пара модулів G.Skill Trident Z5 RGB DDR5-6000 на 32 ГБ із радіаторами та яскравим підсвічуванням. Працюють у двоканальному режимі, з підтримкою XMP 3.0 — стабільно і без тротлінгу навіть при стрес-тестах. Ідеальний баланс для ігор і творчості.

Накопичувач Kingston SNV3S/1000G — NVMe SSD на 1 ТБ із пропускною здатністю до 5000 МБ/с на читання, що відповідає PCIe 4.0×4.

Але от обсяг у 1 ТБ у 2025 році вже викликає легке відчуття обмеженості — для кількох важких ігор, робочих проєктів і медіабібліотеки його може вистачити впритул. Розширення через другий слот SSD або зовнішній накопичувач, імовірно, буде не забаганкою, а необхідністю.

За охолодження відповідає водянка DeepCool LQ на 240 мм із двома 120-мм вентиляторами. Система справляється навіть з гарячим Ryzen 7 7800X3D без зайвого шуму.

На самій голівці водоблоку розташовано вбудований дисплей, який у реальному часі показує не лише температуру процесора, а й інші параметри системи — корисна дрібниця для тих, хто любить тримати все під контролем.

Блок живлення DeepCool PF750 на 750 Вт має сертифікацію 80 PLUS і стандартну (не модульну) систему кабелів. Його вистачає з запасом для цієї конфігурації та навіть апгрейду відеокарти. Під навантаженням працює стабільно, шум — у межах прийнятного.

Комплект постачання стриманий, але всі необхідні компоненти на місці. Встановлена ОС — Windows 11 Enterprise LTSC Evaluation на 90 днів. Цього достатньо, щоб одразу почати користуватися системою, а згодом перейти на будь-яку іншу ліцензію або версію.

Робоча продуктивність ASGARD

Бенчмарк Результат Speedometer 3.1 36.3 WebXPRT 4 380 Google Octane 2.0 Plus 101245 Google Octane 2.0 Plus Multi Core 873378 Geekbench Single 2639 Geekbench Multi 13136 Geekbench Open CL 175179 Geekbench Vulkan 171232 CPU-Z Single 645.2 CPU-Z Multi 7103.5 3DMARK Steel Nomad 5200 3DMARK Port Royal 14285 3DMARK Speed Way 5719 3DMARK Time Spy Extreme 9505 3DMARK CPU Profile (Max threads) 8079 Cinebench R23 Single 1178 Cinebench R23 Multi 17752 Blender CPU 4.4.0 263.21 Blender GPU 4.4.0 6200.96 Corona Benchmark 6 590 210 RAM read MB/s 59422 RAM write MB/s 81089 SSD read MB/s 6011.59 SSD write MB/s 5525.61

У повсякденних завданнях ASGARD демонструє саме те, чого очікуєш від платформи на базі Ryzen 7 7800X3D: блискавичний старт, плавну роботу у режимі багатозадачності та повну відсутність «гальм» навіть у складних сценаріях.

Windows 11 завантажується менш ніж за 10 секунд, жодних проблем навіть із сотнею відкритих вкладок у браузері, запущеним Discord, Spotify та кількома офісними застосунками. У тесті Speedometer 3.1 система набирає 36.3 бали, а в WebXPRT 4 — 380, що відповідає рівню сучасних потужних ПК.

SSD Kingston SNV3S/1000G з інтерфейсом PCIe 4.0 видає результат у 6011 МБ/с на читання та 5525 МБ/с на запис у CrystalDiskMark — це трохи вище за середній рівень для свого класу. У реальному використанні система швидко завантажує великі файли, розпаковує архіви та не змушує чекати на запуск застосунків.

За результатами Geekbench OpenCL (175179) і Vulkan (171232) видно, що й графічна частина системи не пасе задніх навіть у робочих задачах.

Процесор AMD Ryzen 7 7800X3D із 3D V-Cache демонструє не лише ігрову силу, а й серйозну багатопотокову продуктивність. У Cinebench R23 він видає 1178 балів у однопотоковому тесті та 17 752 — у багатоядерному, обганяючи більшість конкурентів у середньому сегменті.

У Geekbench 6 ці результати підтверджуються: 2639 балів у Single Core та 13 136 у Multi Core. У Blender 4.4.0 CPU-рендер проходить за 263.2 секунди, а GPU-рендер — за 6201. Система чудово поводиться в Premiere Pro, Photoshop і DaVinci Resolve, без лагів і зависань. Завдяки водяному охолодженню DeepCool LQ 240 мм температура CPU рідко перевищує 70°C навіть під навантаженням.

Оперативна пам’ять G.Skill Trident Z5 RGB (DDR5-6000, 32 ГБ) працює стабільно з активованим профілем EXPO. Швидкість читання досягає 59 422 МБ/с, запису — 81 089 МБ/с, тож запасу вистачає для найвибагливіших сценаріїв: як-от робота з After Effects чи монтаж у 4K.

Материнська плата ASUS PRIME B650M-A WIFI II оснащена модулем Wi-Fi 6 і забезпечує стабільний сигнал навіть крізь дві стіни. Bluetooth 5.2 працює без затримок із гарнітурами, мишками, клавіатурами й іншими аксесуарами. Проблем зі з’єднанням за час тестування не виявлено. Майже.

Щодо портів — корпус 1stPlayer Mi2-A видає скромний набір: два USB 2.0, один USB 3.0, аудіороз’єми та кнопка живлення. Порту USB-C немає, тож власникам сучасних смартфонів і зовнішніх SSD доведеться звертатися до роз’ємів на материнці або користуватися перехідниками.

Ігрова продуктивність ASGARD

ASGARD легко справляється з такими іграми, як League of Legends чи Fortnite — ці проєкти не надто вимогливі до системних ресурсів, тому дозволяють досягти сотень кадрів на секунду навіть на максимальних налаштуваннях.

Тестування ігрових можливостей нашої збірки з AMD Ryzen 7 7800X3D та RTX 5070 ми проводили у двох роздільних здатностях — Quad HD (1440p) та Ultra HD (4K). І хоча відеокарта має 12 ГБ GDDR7, вона демонструє цілком гідну продуктивність навіть у важких сучасних тайтлах, хоча іноді доводиться трохи почаклувати, щоб уникнути обмежень по відеопам’яті.

У S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl на рушії Unreal Engine 5, система забезпечує стабільні 63 кадри на секунду у 1440p без DLSS. Увімкнення Frame Generation дозволяє розігнати частоту до понад сотні кадрів. У 4K продуктивність падає до 26+ fps без генерації кадрів, але DLSS і зниження якості текстур дозволяє знову підняти fps до комфортного рівня.

Avowed демонструє комфортну стабільність у 1440p — навіть у динамічних сценах з великою кількістю частинок та ефектів fps не падає нижче 80. У 4K гра йде трохи важче, проте з DLSS у режимі Quality та активованим генератором кадрів забезпечується плавний ігровий процес без відчутних просідань.

DOOM: The Dark Ages — непоганий бенчмарк для будь-якого заліза. У 1440p на максимальних налаштуваннях RTX 5070 тримає понад 67 кадрів, а з Frame Generation перевищує 200. У 4K вже складніше: рушій вимагає більше відеопам’яті, ніж доступно, і не дає використовувати FG на ультра-текстурах. Проте, після переходу на менш важкі текстури, активується генерація кадрів, і гра повертається до приємної плавності — близько 120–125 fps.

Приклад роботи Multi-Frame Generation у роздільній здатності 2560×1440. Максимальні налаштування графіки, DLSS Quality.

Технології FPS Без генерації кадрів 119 DLSS 4 з Multi Frame Generation (х2) 160 DLSS 4 з Multi Frame Generation (х3) 209 DLSS 4 з Multi Frame Generation (х4) 242

Приклад роботи Multi-Frame Generation у роздільній здатності 3240×2160. Максимальні налаштування графіки, DLSS Ultra Performance.

Технології FPS Без генерації кадрів 125 DLSS 4 з Multi Frame Generation (х2) 164 DLSS 4 з Multi Frame Generation (х3) 205 DLSS 4 з Multi Frame Generation (х4) 242

Clair Obscur: Expedition 33 вражає візуально, і система витримує цю художню навалу. У 1440p усе виглядає бездоганно, а після активації нейронного згладжування та Frame Generation fps підіймається до трицифрових значень. У 4K починаються типові труднощі, але DLSS рятує ситуацію — і гра продовжує виглядати шикарно, зберігаючи плавність.

The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered — це повернення в класику, але з сучасною картинкою. У 1440p все працює ідеально, а у 4K — трохи складніше, але з DLSS гравець отримає стабільні 60+, навіть із новими тінями й освітленням. RTX 5070 легко справляється з оновленим рушієм.

У технодемці Half-Life 2 RTX з трасуванням променів навантаження зростає. У 1440p частота кадрів приємна, але в 4K видно, як рушій вимагає всього одразу. Відеокарта тримається гідно, однак доводиться вмикати DLSS, щоб уникнути просідань. «Желейність» рухів через низькі стартові «чесні» к/с в нативі — не рятує 4-кратна генерація кадрів.

God of War Ragnarök виглядає кінематографічно. У 4K на максимальних налаштуваннях і DLAA гра показує впевнений фреймрейт, а з Frame Generation навіть наближається до 125 fps. Це одна з тих ігор, де RTX 5070 доводить свою профпридатність у класі 4K.

Підсумкова таблиця ігрових тестів у роздільній здатності 1440p.



Підсумкова таблиця ігрових тестів у роздільній здатності 2160p.

Загалом, RTX 5070 — адекватний варіант для 1440p-геймінгу з максимальними налаштуваннями та високим fps. У 4K ситуація складніша, але при грамотному налаштуванні DLSS, Frame Generation та компромісах у текстурах, більшість сучасних ігор підуть без проблем.

Енергоспоживання, нагрів, шум ASGARD

При максимальному навантаженні в бенчмарках та сучасних іграх система споживає до 420–450 Вт (відеокарта у пікових навантаженнях «з’їдає» близько 220–250 Вт, процесор — приблизно 100–110 Вт).

Якщо ж використовувати ПК для офісної роботи, перегляду відео або серфінгу в інтернеті, енергоспоживання знижується до 120–140 Вт. В режимі простою на робочому столі система витрачає приблизно 50–70 Вт.

Ryzen 7 7800X3D з його 3D V-Cache має одну характерну рису: він не фанат перегрівів. Завдяки встановленій 240-мм водянці DeepCool LQ температура у найважчих стрес-тестах тримається в межах 75–79°C, а під час ігор — стабільні 60–65°C. Причому вентилятори не переходять на режим космічного двигуна щоразу, як ви запускаєте Steam або відкриваєте Ютуб у 4K.

Відеокарта Asus GeForce RTX 5070 Prime OC — тримає удар не гірше. В іграх температура тримається в районі 60–65°C, що для GPU середнього флагманського класу — абсолютно робочий діапазон. Конструкція кулера від ASUS працює без сторонніх звуків — без свисту, без високочастотного писку, який іноді чутно навіть через навушники.

У простої система практично беззвучна — шум на рівні ~28–30 дБ, десь як сучасний ноутбук у режимі очікування. Якщо ви щось чуєте, то це або холодильник, або совість, яка нагадує, що ви не доробили роботу. Лише вночі, коли все навколо завмирає, можна вловити ледве помітне гудіння під час оновлення бібліотеки Steam.

В іграх кулери працюють активніше, але рівень шуму не перевищує 39–41 дБ — досить тихо, щоб не дратувати та не змушувати тягнутися до навушників.

Корпус 1stPlayer Mi2-A при всій своїй компактності має достатньо вентиляційних отворів. Пилові фільтри легко знімаються, чистяться й не заважають ані повітрю, ані власнику, якого вже дістала ганчірка з антистатиком.

Блок живлення DeepCool PF750 потужністю 750 Вт (80 PLUS) працює стабільно, тихо й без перегріву. В навантаженні не видає високочастотного писку (coil whine), який часто зустрічається в недорогих БЖ, і не дає приводів для паніки навіть під 100% завантаженням CPU та GPU.

Програмне забезпечення ASGARD

ASGARD працює під управлінням Windows 11 Enterprise LTSC. Щоправда, є нюанс: ліцензія діє лише 90 днів, тож або продовжуйте, або «далі самі знаєте як».

З коробки система приємно здивує тих, хто не хоче копирсатися у драйверах і BIOS. ASUS Driver Hub самостійно підтягує потрібні драйвери до материнської плати та чіпсета, не змушуючи лазити по сайтах у стилі епохи Windows XP.

Для тих, хто любить мати контроль — або просто панікує від нагріву вище 60°C — у системі вже є OCCT. Повноцінний стрес-тестер і моніторинг-центр: температури, навантаження, напруги, вентилятори — усе в одному вікні, без потреби гуглити «як подивитись температуру відеокарти в AIDA64».

Armoury Crate — стандартна ASUS-утиліта. Вона справді корисна: крім RGB-каруселі (Aura Sync), утиліта дозволяє створювати профілі продуктивності, керувати швидкістю вентиляторів, проводити моніторинг системи та навіть оновлювати BIOS одним кліком.

DeepCool також не залишились осторонь — їхня утиліта на борту ПК.

На ASGARD можна встановити антивірусний захист Norton з пробним періодом на 60 днів — це зручно, якщо хочете спробувати програму перед покупкою або додатково захистити систему на початковому етапі.

Досвід користування ASGARD

Після кількох тижнів тестування ASGARD залишив по собі враження системи, яку не хочеться вимикати. У хорошому сенсі. Все працює, як механізм скандинавських годинників, якщо такі існують.

У повсякденному використанні система не подає жодного сигналу про втому. Ані пригальмовування інтерфейсу, ані зависання у програмах для монтажу. Adobe Premiere, DaVinci Resolve — усе тягнеться легко, навіть з рендерингом у 4K.

Геймерський досвід — приємний. RTX 5070 у версії Prime OC від Asus — це майже як 4070 Ti, тільки з кращим VRAM і свіжішою архітектурою. У 1440p більшість ігор летить із максимальними налаштуваннями й з увімкненим DLSS або Frame Generation.

Протягом усього часу використання в автора цих рядків не було жодного BSOD чи зависання. Armoury Crate спокійно живе з OCCT і DeepCool-утилітами.

Умовний недолік — корпус 1stPlayer Mi2-A хоч і має непогану вентиляцію, але не надто багато місця для апгрейдів. Наприклад, встановлення другого HDD або масивної відеокарти довжиною 330+ мм може бути складнішим, ніж здається.

Вентилятори працюють плавно, температури в межах норми, а корпус не перетворюється на турбіну SpaceX. Уночі ASGARD можна залишати ввімкненим — максимум, що почуєте, це м’яке шелестіння, як від сторінки в книжці. Паперовій. Не PDF.

Загалом, ASGARD залишає після себе відчуття цільного, збалансованого і дуже приємного у використанні ПК, який не тільки виглядає сучасно, а й поводиться відповідно.

Він не намагається бути ідеальним, він виглядає як середній клас для людей, які хочуть отримати адекватну продуктивність за розумні гроші, але без ілюзій про топову якість чи абсолютну безшумність.

Ціна та конкуренти ASGARD

ASGARD за ціною у 79 799 гривень виглядає як серйозний гравець у сегменті продуктивних ігрових ПК, але поруч є кілька гідних конкурентів, кожен зі своїми сильними та слабкими сторонами.

HEXO Gaming RTX5070 Pro коштує трохи дешевше — 77 799 гривень — і оснащений процесором AMD Ryzen 7 7700. Відеокарта тут така сама, як і в ASGARD, що робить його цікавою альтернативою за трохи нижчою ціною.

EVOLVE GamePart Gold 4B з Intel Core i5-14600KF і RTX 5070 коштує 83 999 гривень, тобто трохи дорожче за ASGARD. Процесор Intel вражає кількістю ядер і високою частотою, але варто враховувати переваги AMD у деяких іграх та загальну збалансованість системи.

EVOLVE GamePart Gold B — топова модель за 87 799 гривень із AMD Ryzen 7 7700 і Radeon RX 9070 XT на 16 ГБ — найпотужніший конкурент у цьому списку. Вона помітно дорожча, але пропонує відеокарту з більшою відеопам’яттю. Для геймерів, які прагнуть максимум продуктивності без компромісів, це непоганий варіант, хоча ASGARD зберігає гарне співвідношення ціни та якості.

8 /10 Оцінка ITC.ua Дизайн, ергономіка 8 Компактний корпус з хорошою вентиляцією, сучасний зовнішній вигляд. Якість збирання, матеріали 8 Гарна якість збирання, міцне шасі, якісні комплектуючі. Але не всі. Робоча продуктивність 8 Потужний 7800X3D для рендеру, кодингу, стриму та багатозадачності. Ігрова продуктивність 8 RTX 5070 — чудова для 1440p, з Frame Generation навіть і 4K під силу. Енергоефективність, шум 8 Система тиха під навантаженням, споживання в межах норми. Ціна 8 Ryzen 7 7800X3D і RTX 5070 самі по собі тягнуть левову частку вартості. Проте хотілося б бачити трохи щедріший набір — більше портів, 2 ТБ накопичувача або хоча б повноцінну Wi-Fi антену.