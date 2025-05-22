Огляд камери відеоспостереження Ajax IndoorCam: штучний інтелект на варті безпеки

Українська компанія Ajax Systems вже давно відома серед багатьох користувачів систем якісного відеоспостереження, які пропонують інтеграцію з екосистемою бренду та гнучкі варіанти підключення. Під пильне редакційне око цього разу потрапила камера відеоспостереження Ajax IndoorCam. Тож настав час поділитися своїми враженнями та досвідом її використання.

Ajax IndoorCam 8 499 грн. Плюси: чітке зображення з підтримкою HDR і роздільною здатністю до 2688×1520; розумне розпізнавання об’єктів за допомогою ШІ з налаштуванням зон активності; висока дальність зв’язку через Wi-Fi; інтуїтивний застосунок із широкими можливостями налаштування;

приємний дизайн і простота встановлення. Купити в MOYO Мінуси: додаткові витрати на хмарне сховище або NVR для архівування відео; середня якість двостороннього аудіозв’язку з можливими затримками; висока ціна. Купити в MOYO 8.4 /10 Оцінка

ITC.ua

Технічні характеристики Ajax IndoorCam

Тип камери Бездротова Тип кріплення Переносна з кріпленням Кількість мегапікселів 4 Максимальна роздільна здатність відео, пікселів 2688х1520 Формат відеофайлів H.264 Кут огляду, ° 110 Функції та можливості Вбудований динамік, Детектор руху, Запис звуку, Інфрачервоне підсвічування, Розпізнавання людей, Управління через смартфон Робоча напруга, В 12 Вага, кг 0,235 Матеріал корпусу Пластик Колір Білий Країна-виробник Україна Комплектація Адаптер живлення, Документація, Камера, Комплект для монтажу Габарити в упаковці (ВхШхГ), см 9x8x18 Вага в упаковці, кг 0,41

Паковання та комплектація

У коробці з IndoorCam ви знайдете саму камеру, адаптер живлення, монтажний комплект із кріпленнями та документацію. Упаковка досить компактна, розміром 9×8×18 см. Її загальна вага становить 410 грамів.

Усе акуратно складено, інструкції зрозумілі, хоча більшість користувачів, ймовірно, звернуться до цифрового посібника в застосунку Ajax. Комплектація базова, без додаткових аксесуарів, але містить усе необхідне для встановлення. Монтажна панель Smart Bracket дозволяє легко закріпити камеру на стіні чи стелі, а поворотний кронштейн допомагає налаштувати потрібний кут огляду.

Дизайн та ергономіка

Зовнішній вигляд Ajax IndoorCam можна описати як мінімалістичний і функціональний. Білий пластиковий корпус виглядає просто, без зайвих деталей, що дозволяє пристрою гармонійно вписуватися в домашній чи офісний інтер’єр. Загалом, дизайн продуманий для простоти використання, хоча матеріали корпусу не створюють враження преміальності.

На передній панелі розташований об’єктив, сенсор руху, мікрофон і світлодіодний індикатор, який сигналізує про стан камери. Ззаду є роз’єм для живлення та кнопка для підключення.

Creators - Агенція з міжнародного PR для технологічних та B2B компаній PR для компаній та їх лідерів Організація інтерв’ю в медіа, подкастах, виступи на конференціях Європа, Азія, Америка Дізнатись деталі

Камера компактна, її легко розмістити на полиці чи закріпити на стіні. Поворотний механізм забезпечує гнучкість у налаштуванні кута огляду, хоча діапазон обертання далекий від повноцінної PTZ-камери.

Функції та можливості

Восени минулого року продукція компанії Ajax Systems вже була на редакційному огляді. Ajax IndoorCam оснащена 4-мегапіксельним сенсором із максимальною роздільною здатністю 2688×1520 пікселів. Це забезпечує на виході чітке зображення й допомагає при цифровому наближенні.

Кут огляду становить 110 градусів по горизонталі, чого достатньо, щоб охопити значну частину приміщення, хоча для великих просторів може знадобитися кілька камер. Відео записується у форматі H.264, а кадрова частота налаштовується в діапазоні від 3 до 25 кадрів за секунду, залежно від ваших потреб у якості та економії пам’яті.

Камера підтримує інфрачервоне підсвічування з дальністю до 8 метрів, що забезпечує видимість у темряві. Є функція широкого динамічного діапазону (WDR), яка допомагає балансувати яскраві та темні ділянки кадру. Пристрій працює від джерела живлення 12 вольтів, важить лише 235 грамів і призначений виключно для використання в приміщенні.

IndoorCam може похвалитися чималим набором функцій, які роблять її більше, ніж просто камерою для трансляції. Однією з ключових особливостей є вбудований штучний інтелект, який розпізнає людей, тварин і транспортні засоби. Це дозволяє фільтрувати події, отримуючи сповіщення лише про важливі моменти, наприклад, коли людина з’являється в кадрі, а не коли ваш коргі стрибає на стіл. Обробка даних ШІ відбувається безпосередньо на пристрої, що зменшує навантаження на мережу та зберігає конфіденційність.

Камера підтримує виявлення руху з можливістю налаштування зон активності. Ви можете вказати, які ділянки кадру потрібно моніторити, і відрегулювати чутливість, щоб уникнути помилкових спрацьовувань. Функція прихованих зон дозволяє маскувати певні частини кадру для захисту приватності. Двосторонній аудіозв’язок працює завдяки вбудованому мікрофону та динаміку, хоча якість звуку не завжди ідеальна через можливі перешкоди.

Відео можна переглядати в реальному часі або зберігати в архіві через Ajax NVR (локальний відеореєстратор) чи хмарний сервіс Ajax Cloud Storage за підпискою. Функція «Відеостіна» у застосунку дозволяє одночасно стежити за кількома камерами, що зручно для комплексного моніторингу. Також є можливість створювати сценарії, коли камера записує короткі ролики у відповідь на тривоги від інших датчиків системи Ajax.

Підключення та ПЗ

Підключення IndoorCam до мережі є відносно простим процесом, але вимагає уваги до деталей. Камера працює через Wi-Fi, а дальність зв’язку до 500 метрів без перешкод перевершує багато конкурентів. Для резервного каналу зв’язку можна додати пристрій до хаба Ajax. Таким чином забезпечується передача подій через протоколи Jeweller і Wings на відстань до 1700 метрів. Це прийдеться у пригоді в разі втрати Wi-Fi, хоча прямі трансляції в такому режимі недоступні.

Інтерфейс застосунку Ajax вирізняється інтуїтивністю, хоча новачкам може знадобитися трохи часу, щоб розібратися з усіма опціями. У налаштуваннях камери доступні широкі можливості кастомізації: від зміни роздільної здатності відео (аж до 2688×1520 пікселів) і частоти кадрів (від 3 до 25 кадрів за секунду) до регулювання яскравості, контрастності та насиченості зображення.

Користувачі можуть налаштувати чутливість сенсорів руху, зокрема PIR-сенсора, і визначити зони активності для моніторингу. Є також опції для управління звуком, як-от чутливість мікрофона чи гучність динаміка для двостороннього зв’язку. Застосунок дозволяє проводити тести рівня сигналу Wi-Fi, Jeweller і Wings, щоб знайти оптимальне місце для встановлення камери, що допомагає уникнути проблем із підключенням у майбутньому.

Застосунок також підтримує оновлення прошивки, які з’являються у вкладці «Пристрої» з відповідною іконкою. Адміністратори або користувачі з правами PRO можуть запустити оновлення, слідуючи інструкціям на екрані.

Однак є й певні обмеження. IndoorCam працює лише з одним «простором» у системі Ajax, і для перенесення її до іншого простору потрібно вручну видалити пристрій із попереднього. Крім того, повноцінний доступ до архівних записів вимагає підключення до відеореєстратора Ajax NVR або підписки на хмарний сервіс Ajax Cloud Storage.

Без цього користувачі обмежені лише переглядом у реальному часі, що може бути незручним для тих, хто хоче переглядати записи подій. Також варто враховувати, що якість трансляції та швидкість реакції застосунку залежать від стабільності вашого інтернет-з’єднання, і в зонах зі слабким сигналом можуть виникати затримки.

Досвід користування

До цього часу я приблизно 10 років користувався дешевшими камерами відеоспостереження від інших брендів і не мав потреби в окремому хабі. На цьому фоні мені дивно, що виробник не додав можливість запису відео на картку пам’яті у самій камері. Таким чином виробник м’яко підштовхує до купівлі NVR або додаткової оплати хмарного сховища.

На мою думку, блоку живлення пасував би довший кабель, адже комплектний обмежує нас у пошуках найближчої розетки. Також ніжці не вистачає функції примагнічування до металічної поверхні, що додало б додаткової стійкості, у випадку, якщо не планується кріпити камеру комплектними гвинтами. Загалом, енергоспоживання камери складало до двох ват.

Загалом тестування IndoorCam показало, що камера добре справляється з основними завданнями. Якість зображення в денний час чітка, а технологія HDR дійсно допомагає уникнути пересвітлення чи затемнення. Уночі інфрачервоне підсвічування забезпечує видимість на заявленій відстані, хоча деталізація закономірно знижується. Розпізнавання об’єктів працює коректно в більшості випадків, хоча іноді ШІ плутає об’єкти якщо освітлення недостатнє.

Двосторонній зв’язок може бути корисним для швидкої комунікації, наприклад, якщо камера працює біля вхідних дверей. Проте затримки в передачі звуку та легке ехо можуть дратувати. Сповіщення про рух надходили швидко, а можливість налаштувати зони активності допомагає уникнути фіксації нерелевантних подій. Однак без підписки на хмарний сервіс або підключення до NVR ви обмежені лише переглядом у реальному часі, що незручно для довготривалого моніторингу.

Ціна та конкуренти

На момент огляду ціна Ajax IndoorCam становить близько 8 499 гривень. За цю вартість ви отримуєте пристрій із розширеними функціями ШІ та інтеграцією в екосистему Ajax, що може бути перевагою для тих, хто вже використовує інші продукти бренду.

Однак додаткові витрати на підписку для хмарного сховища або покупку NVR можуть зробити загальну вартість менш привабливою. Тому якщо ціна для вас здається зависокою, то можете поглянути на простіші варіанти.

Серед конкурентів варто згадати камери Xiaomi Smart Camera C500, TP-Link Tapo C211 і Dahua C4K-P, які пропонують подібні функції за часто нижчу ціну. Наприклад, моделі від Xiaomi мають порівнянну якість відео та хмарне сховище за більш доступними тарифами. IndoorCam виграє за дальністю зв’язку та можливістю роботи з хабом, але її залежність від живлення та екосистеми Ajax може відлякати деяких користувачів.

8.4 /10 Оцінка ITC.ua Дизайн, ергономіка 8.5 Гармонічний та лаконічний дизайн. Програмне забезпечення 9 Гнучкий у налаштуваннях, інтуїтивний та функціональний застосунок. Функції 9 Вбудований ШІ дозволяє розпізнавати об'єкти, людей та тварин. Не вистачає підтримки карт пам'яті. Ціна 7.5 Дорогувато у порівнянні з конкурентними рішеннями. Комплектація 8 Стандартний комплект для монтажу та ознайомлення з функціями пристрою.