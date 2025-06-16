Огляд материнської плати Gigabyte Z890 GAMING X WIFI7: «сума технологій» для поціновувачів Arrow Lake

Закладаючи основу під майбутню збірку ПК завжди хочеться отримати максимум функціоналу при мінімальних капіталовкладеннях. Попри високу популярність платформи AM5 в геймерському ком’юніті, сокет LGA1851 розглядається багатьма поціновувачами процесорів Arrow Lake, як міцний фундамент для робочих та ігрових систем нового покоління. Сьогодні на редакційному огляді ми протестуємо Gigabyte Z890 GAMING X WIFI7 та вияснимо, чи виправдовує вона очікування, коли справа доходить до реального використання.

Gigabyte Z890 GAMING X WIFI7 Від 10 259 грн. Плюси: підтримка швидкісної пам'яті; сучасні мережеві можливості; невеликий нагрів; зручні швидкоз'ємні радіатори на M.2; стабільне ПЗ Gigabyte Control Center; гарний дизайн. Купити в Elmir.ua Мінуси: посередній звук з Realtek ALC897. Купити в Elmir.ua 8.9 /10 Оцінка

ITC.ua

Технічні характеристики Gigabyte Z890 GAMING X WIFI7

Формат ATX Сокет Intel LGA1851 Чипсет Intel Z890 Express Chipset Фаз живлення 19 (16+1+2) Оперативна пам’ять 4 x DDR5 Максимальний об’єм ОЗП 256 GB Максимальна частота ОЗП 9200 MHz Відео виходи 1 x Display Port 2.1 1 х HDMI 1.4 LAN контролер Realtek 2.5GbE LAN chip (2.5 Gbps/1 Gbps/100 Mbps) Безпровідні інтерфейси Wi-Fi 7 802.11be (2.4, 5, 6 GHz) MediaTek Wi-Fi 7 MT7925 Bluetooth 5.4 Роз’ємів PCI-E x16 1 x PCI Express 5.0 x16 2 x PCI Express 4.0 x16 (x4) Роз’ємів М2 1 x M.2 Socket 3 (M.2 5110/22110/2580/2280; PCIe 5.0 x4 1 x M.2 Socket 3 (M.2 22110/2280; PCIe 4.0 x4) 1 x M.2 Socket 3 (M.2 22110/2280; PCIe 4.0 x4) 1 x M.2 Socket 3 (M.2 22110/2280; PCIe 4.0 x4) Роз’ємів SATA 4 x SATA 6 Gbps (RAID 0, RAID 1, RAID 5, and RAID 10) USB (Зовнішні порти, rear) 1 х USB 4 (Type-C) 2 х USB 3.2 Gen 2 (Type-A) 3 х USB 3.2 Gen 1 (Type-A) 4 х USB 2.0 Type-A USB (Внутрішні порти, onboard) 1 х USB 3.2 Gen 2 (USB Type-C) 1 х USB 3.2 Gen 1 2 x USB 2.0 Звук Realtek ALC897 (7.1) Audio CODEC Підсвічування 3 x ARGB LED 1 x RGB LED Живлення процесора 8 + 8 pin Живлення кулерів 6 x 4 pin Розміри 305 × 244 мм Додатково Q-Flash, індикатор етапів проходження POST Клавіші Power, Reset, Clear CMOS 2 x SATA cable

Тестовий стенд

Для тестування Gigabyte Z890 GAMING X WIFI7 ми зібрали систему на базі процесора Intel Core Ultra 9 285K. Тести проводилися на операційній системі Windows 11 24H2 ver. 26100.4061.

Конфігурація системи:

Комплектація, паковання та зовнішній вигляд Gigabyte Z890 GAMING X WIFI7

Материнська плата прибула в чорно-помаранчевій коробці, що виконана в традиційному стилі Gigabyte. На лицьовій стороні нас зустрічає основна інформація, а ззаду поруч з зображенням Gigabyte Z890 GAMING X WIFI7 розміщені детальні характеристики й схема задньої панелі. Коробка також містить QR-код для доступу до додаткової інформації про продукт, для тих, хто хоче швидко ознайомитися з деталями. Всередині Gigabyte Z890 GAMING X WIFI7 захищена антистатичним пакетом.

У коробці з платою ви знайдете саму Gigabyte Z890 GAMING X WIFI7, посібник користувача, короткий посібник із встановлення, антену для Wi-Fi 7 зі спеціальним конектором та два кабелі SATA. Комплектація, як бачимо — мінімалістична.

Gigabyte Z890 GAMING X WIFI7 привертає увагу цікавим дизайном та грою контрастів. Чорна матова друкована плата в поєднанні зі сріблястими радіаторами та білими вставками виглядає футуристично й пасуватиме до більшості корпусів. Білі акценти на задній інтерфейсній панелі та декоративні лінії додають естетичної привабливості. Трішки незвично й олдскульно визирає неприкрита батарейка CR2032.

Creators - Агенція з міжнародного PR для технологічних та B2B компаній PR для компаній та їх лідерів Організація інтерв’ю в медіа, подкастах, виступи на конференціях Європа, Азія, Америка Дізнатись деталі

Gigabyte Z890 GAMING X WIFI7 виконана у форматі ATX (305 x 244 мм) та сумісна із більшістю стандартних корпусів. Вбудоване RGB-підсвічування на логотипі Game On, зоні VRM і біля слотів M.2 з однієї сторони додає індивідуальності, а з іншої не виглядає нав’язливо.

Інтерфейси, роз’єми, начиння

Gigabyte Z890 GAMING X WIFI7 базується на чипсеті Intel Z890 Express і підтримує процесори Intel Core Ultra (Series II) через сокет LGA1851. Це означає, що плата готова до роботи з найновішими продуктивними CPU. Вона підтримує до 256 ГБ оперативної пам’яті DDR5 із частотами до 9200 MHz.

Плата має чотири слоти DIMM із підтримкою двоканальної архітектури пам’яті та профілів XMP для легкого налаштування. Загалом, платформа LGA1851 чудово підходить для швидкісної пам’яті.

Для під’єднання накопичувачів передбачено чотири слоти M.2, один із яких підтримує PCIe 5.0 x4 для найшвидших SSD, а три інших — PCIe 4.0. Швидкісний слот накритий окремим радіатором. Також є чотири порти SATA 6 Гб/с для традиційних накопичувачів з підтримкою RAID 0, RAID 1, RAID 5 та RAID 10.

В наявності три слоти PCIe: один PCIe 5.0 x16 для відеокарт або NVMe SSD і два PCIe 4.0 x4 для додаткових карт розширення. Основний слот PCIe 5.0 x16 має підсилення та кнопку для швидкого та легкого зняття відеокарти.

Мережеві можливості представлені у вигляді підтримки Wi-Fi 7 (2.4, 5 і 6 ГГц) і порту LAN 2.5 Гбіт/с на базі чипа Realtek. Однак варто зауважити, що повна функціональність Wi-Fi 7 доступна лише на Windows 11. Тож поціновувачам старої-доброї Windows 10 прийдеться нарешті задуматись про оновлення.

Для відео стане в пригоді DisplayPort, який підтримує роздільну здатність до 3840×2160@144 Гц і внутрішній порт HDMI для додаткових дисплеїв. Аудіоможливості забезпечує Realtek ALC897, що підтримує звук у форматі 7.1.

Gigabyte Z890 GAMING X WIFI7 пропонує багатий набір інтерфейсів. На задній панелі розташовано чотири порти USB 2.0, три USB 3.2 Gen 1, два USB 3.2 Gen 2 та один USB4 Type-C із підтримкою відео. Є також DisplayPort, порт LAN 2.5 Гбіт/с, роз’єми для антени Wi-Fi 7, оптичний S/PDIF-вихід і два аудіороз’єми.

Внутрішні роз’єми включають один 24-контактний і два 8-контактні конектори живлення, чотири слоти M.2 зі швидкознімними радіаторами, а також роз’єми для вентиляторів (24 Вт, 2 А вистачить навіть для потужних та незвичайних рішень), RGB-підсвічування (три ARGB + один RGB 12V). Є навіть внутрішній HDMI для підключення окремих панелей. На платі розташовані три кнопки: живлення, скидання і Q-Flash Plus для оновлення BIOS без увімкнення системи.

Розташування роз’ємів доволі зручне, більшість із них розміщені по краях плати, що полегшує управління кабелями. Монтування накопичувачів не викликає незручностей завдяки зручним швидкознімним радіаторам. Приємно, що чипсет охолоджується окремим радіатором, який не контактує з іншими та не передає на них зайве тепло.

Gigabyte Z890 GAMING X WIFI7 забезпечена непоганим блоком стабілізації живлення процесора. VRM побудований за 19-фазною (16+1+2) схемою. Виробником передбачені збірки з робочим струмом до 60А для процесора (VCORE Phases), 40А для вбудованої графіки (VCCGT Phase) та 60А для системного агента VCCSA Phases.

В Gigabyte Z890 GAMING X WIFI7 присутня індикація POST етапів, що дозволить зрозуміти який з компонентів не пройшов перевірку у випадку, якщо система не подає ознак життя після збирання.

Програмне забезпечення Gigabyte Z890 GAMING X WIFI7

Gigabyte пропонує BIOS зі знайомим інтерфейсом, який залишається інтуїтивно зрозумілим для користувачів попередніх моделей. Налаштування XMP й базові параметри активуються кількома кліками. Там же вмикається функція зміни розміру базового адресового регістру (Re-size BAR). Вона дає центральному процесору повний доступ до відеопам’яті, що сприяє підвищенню частоти кадрів у багатьох іграх.

Також є три попередньо встановлені режими розгону PerfDrive (BaseLine, Performance, Extreme), які дозволяють підвищити продуктивність без глибокого занурення в ручні налаштування.

Додаток Gigabyte Control Center (GCC) слугує центральним інструментом для управління Gigabyte Z890 GAMING X WIFI7. Він дозволяє налаштовувати RGB-підсвічування (включаючи синхронізацію з пам’яттю та відеокартою), регулювати швидкість вентиляторів і створювати власні криві охолодження. Програма також спрощує оновлення BIOS і драйверів, хоча під час встановлення варто уважно перевіряти, щоб не завантажити непотрібні пробні версії софту, які можуть уповільнити систему. Програмне забезпечення працює стабільно, водночас інтерфейс GCC не перевантажений та інтуїтивно зрозумілий.

Продуктивність, енергоспоживання та нагрівання

Під час тестування плата показала хороші результати. У Cinebench із найвищим режимом розгону можна отримати приріст в багатоядерному режимі до 2000 балів порівняно з базовими налаштуваннями, хоча на одноядерних тестах різниця була мінімальною. У 3DMark CPU Profile результат із розгоном додав близько 1123 балів. Ігрова продуктивність також зросла, хоча приріст FPS залежав від конкретної гри й рідко перевищував кілька відсотків.

Енергоспоживання залишалося в розумних межах порівняно з іншими материнськими платами на цьому чипсеті. Intel Core Ultra 9 285K споживав до 238 Вт без розгону. Радіатори Gigabyte Z890 GAMING X WIFI7 ефективно справлялися з навантаженнями, хоча при інтенсивному розгоні температура VRM могла підійматися до 60-62°C. В стоковому режимі температура поверхні знаходилась в межах 36-38°C.

Радіатори M.2 також допомагали підтримувати низькі температури SSD, але відсутність охолодження нижньої сторони накопичувачів може стати проблемою для двосторонніх моделей.

Результати швидкості M.2:

PCIe 5.0 x4 — 14 538 МБ/с на читання і 13 198 МБ/с на запис (Samsung-9100-PRO-2TB);

PCIe 4.0 x4 (через чипсет) 6 8746 МБ/с на читання і 6 697 МБ/с на запис (Kingston FURY Renegade 3D NAND TLC 4TB);

PCIe 4.0 x4 (через чипсет) — 3557 МБ/с на читання і 2816 МБ/с на запис (Samsung 980).

Досвід використання Gigabyte Z890 GAMING X WIFI7

Тестування цієї плати залишило переважно позитивні враження. Встановлення компонентів було простим завдяки швидкознімним кріпленням M.2 і зручному розташуванню роз’ємів. Wi-Fi тримав стабільне з’єднання навіть через декілька стін. Аудіокодек Realtek ALC897 видає звук, який підійде для хіба що для простого повсякденного використання, але навряд чи задовольнить тих, хто цінує якісне звучання.

З найкращої сторони себе показало фірмове програмне забезпечення — Gigabyte Control Center. На мою думку, його можна віднести до одного з найстабільніших та зручних серед більшості брендів. Система поводилась без сюрпризів під час стрес-тестів, включаючи ігри та роботу з ресурсомісткими програмами. Ніяких нарікань не було при оновленні BIOS чи встановленні системи. В парі з Gigabyte Radeon RX 9070 XT AORUS ELITE вийшла вдала комбінація для QuadHD геймінгу та робочих процесів.

Ціна та конкуренти

На момент огляду Gigabyte Z890 GAMING X WIFI7 позиціонується в середньому ціновому сегменті для материнських плат на чипсеті Z890. Її можна придбати від 10 259 гривень і ця вартість виглядає виправданою з огляду на сукупність характеристик. Конкуренти, зокрема плати від ASUS і MSI, пропонують схожі функції, іноді з кращими аудіорішеннями та додатковими «фішками».

Вибір між цими варіантами залежатиме від ваших пріоритетів: якщо важливі мережеві можливості та підтримка DDR5 із високими частотами, Gigabyte виглядає привабливо. Але якщо потрібен преміальний звук чи більше слотів розширення, варто розглянути дорожчі альтернативи.

Серед конкурентів варто відзначити Asus PRIME Z890-P WIFI, MSI Z890 GAMING PLUS WIFI та ASRock Z890 LiveMixer WiFi. Остання може похвалитися найбільшою кількістю фаз живлення, тут їх 22, що може зацікавити поціновувачів розгону. Також вона пропонує якісніший звук завдяки Realtek ALC1220.

Asus PRIME Z890-P WIFI має 18 фаз та підтримує менший обсяг пам’яті — 192 Гб. Також в ній відсутня підсвітка RGB, як і в MSI Z890 GAMING PLUS WIFI, зате більше слотів PCIe. Також у MSI присутнє додаткове живлення PCIE_PWR 8pin.

8.9 /10 Оцінка ITC.ua Програмне забезпечення 9 Функціональний UEFI. Інтуїтивний та стабільний Gigabyte Control Center. Продуктивність 9 Стабільно працює під час розгону. Функції 9 Зручні механізми встановлення/знімання накопичувачів та відеокарти, індикація POST, підтримка швидкісної пам'яті. Ціна 8.5 Адекватна ціна для своїх можливостей.