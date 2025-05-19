Огляд мишки HATOR Quasar 3 Ultra 8K Wireless: флагманські фішки без переплати?

HATOR Quasar 3 Ultra 8K Wireless — амбітна спроба потрапити на геймерський Олімп, де вже давно панують Logitech і Razer. Частота опитування 8000 Гц, топовий сенсор PixArt PAW3950 і вага 65 г виглядають переконливо на папері, але справжнє питання — чи вистачає цій миші пороху, аби змагатися з визнаними фаворитами? У нашому огляді з’ясуємо, чи це справжній конкурент, чи лише бюджетна альтернатива з великими амбіціями.

Hator Quasar 3 Ultra 8K Wireless 4 199 грн. Плюси: висока частота опитування 8000 Гц (по дроту і бездротовому 2.4 ГГц) — топова швидкість для кіберспорту; флагманський сенсор PixArt PAW3950; продумана ергономіка з симетричним дизайном, комфортний хват для різних стилів Купити в Elmir Мінуси: цінник топ-сегменту сподобається не всім; скромний час роботи від батареї; Bluetooth має низьку частоту опитування (125 Гц); бічні кнопки розташовані лише зліва — для лівшів може бути незручно Купити в Elmir 8 /10 Оцінка

ITC.ua

Технічні характеристики Hator Quasar 3 Ultra 8K Wireless

Тип підключення Радіо / провідна Життєвий цикл 100 мільйонів натискань Сенсор PixArt 3950 Роздільна здатність 400 – 30,000 DPI Максимальне прискорення 50 G Максимальна швидкість 750 IPS Максимальна частота опитування Донгл 8000 Гц Максимальна частота опитування USB 8000 Гц Максимальна частота опитування Bluetooth 125 Гц Час роботи від акумулятора до 52 годин Ємність батареї 500мA*г Матеріал ніжок Тефлон (PTFE) Програмовані кнопки Є Вбудована пам’ять Є Підсвічування корпуса Є Кабель Знімний, 1,8 м Габарити 128 × 67 × 40 мм Вага 65 грамів

Паковання та комплектація Hator Quasar 3 Ultra 8K Wireless

Мишка постачається у щільній коробці з характерним яскравим брендуванням Hator. Жовто-чорна палітра одразу нагадує, що це геймерський бренд.

На передньому боці — велике зображення самої миші, з відмітками про підтримку 8K Polling Rate, Tri-Mode підключення і т.д. Зворотній бік заповнений характеристиками, QR-кодом на фірмову утиліту та інфографікою із зазначенням ключових фішок моделі.

Усередині все продумано: миша надійно вкладена у картонне відділення, поруч — кабель у сітчастому обплетенні, схожому на Razer Speedflex або Logitech Paracord.

Також у комплект входить перехідник USB-C на USB-A для підключення донгла. Цей момент важливий для геймерів, які хочуть мінімізувати вплив сторонніх інтерференцій — кабель-подовжувач надає гнучкість у розташуванні донгла.

Є дві додаткові тефлонові ніжки, що стане в пригоді тим, хто звик до жорстких поверхонь або інтенсивного використання. Наклейки з логотипом Hator — приємний і необов’язковий бонус, якого часто бракує навіть у топових моделях конкурентів.

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Інструкція з експлуатації багатьма мовами, з коротким гідом по DPI, підключенню та налаштуванню — включно з QR-кодом на ПЗ.

Комплектація максимально повна — тут не забули ні про кабель, ні про запасні частини.

Враження від анбоксингу залишаються виключно позитивні. Все виглядає продумано й якісно, без «фірмового китайського хаосу» у викладенні або поліграфії. Хіба тільки сама коробочка простенька, можливо eco-friendly.

Завдяки невеликим розмірам коробки й щільній упаковці, пристрій можна зручно перевозити, не боячись пошкодження.

Дизайн та ергономіка Hator Quasar 3 Ultra 8K Wireless

Hator Quasar 3 Ultra 8K Wireless виконана у стилі, що поєднує футуризм і стриманість. Її форма — еталон симетричного дизайну для правші та лівші (хоча бокові кнопки все ж розташовані зліва), з плавними вигинами, які чудово лягають у руку.

Корпус миші — матовий пластик, тому він не збирає відбитків пальців і добре відчувається під пальцями. У чорному варіанті це виглядає особливо естетично, а от біла версія, яка була у нас на огляді, додасть сетапу «скандинавської» чистоти.

Зліва, майже впритул до основних клавіш, розміщено дві додаткові кнопки — їх винесли ближче до великого пальця для зручного доступу. Тут також можна побачити напис кіллер-фічі моделі — 8К.

Правий бік мишки повністю вільний — жодних елементів чи кнопок там не передбачено.

На передній панелі, безпосередньо під основними кнопками, акуратно вбудовано порт USB Type-C. Над ним, між кнопками та коліщатком, розташований індикатор заряду батареї.

Спинка мишки має невелике підвищення, без будь-яких логотипів або написів — дизайн витриманий у стриманому стилі.

Основні клавіші займають лише верхню частину корпусу, не домінуючи у загальному дизайні. На лівій клавіші є невеликий напис — Hator. Вони абсолютно гладенькі, без виїмок або вигинів під пальці. Між ними встановлено невелике коліщатко прокрутки з прогумованим покриттям та дрібною текстурою для кращого зчеплення.

Клавіші мають мінімальний відгук і фактично миттєво спрацьовують завдяки оптичним перемикачам. Вони довші за середні — щоб краще реагувати на натиск незалежно від місця кліку (по центру чи з краю).

Дизайн дна продуманий: тут розташовані дві великі ніжки з чистого PTFE, а також перемикачі режимів (Bluetooth / 2.4G / вимкнено) і кнопка DPI. На відміну від багатьох конкурентів, Hator не заховала все у програму — зміна DPI чи режиму доступна «на ходу», навіть без софту.

Форма миші дозволяє комфортно тримати її в долоні незалежно від розміру руки. Хват fingertip — надзвичайно точний, claw — комфортний і стабільний, а hybrid palm — дає змогу використовувати її як універсальну.

Загальне враження від дизайну — продумано, ергономічно, без зайвих викрутасів.

Функціональність та сенсор Hator Quasar 3 Ultra 8K Wireless

Серцем Hator Quasar 3 Ultra 8K Wireless є флагманський сенсор PixArt PAW3950, який став логічним розвитком серії 3395. Його головна фішка — підтримка частоти опитування до 8000 Гц не лише по дроту, а й у бездротовому режимі. Перед нами — цілком робочий інструмент для кіберспорту, а не офісний «гризун».

Це досягається завдяки потужній внутрішній електроніці — 32-бітовим процесорам Nordic 52840 і 52820, а також допоміжному Hi-Speed RISC-процесору. Миша реагує моментально навіть при стрімких «flick-шотах» у CS2.

Роздільна здатність PAW3950 сягає до 30 000 DPI, але для пересічного користувача комфортне значення — десь між 800 і 3200 DPI.

RGB-підсвічування миші помірне — воно охоплює колесо та хвіст. Його можна повністю вимкнути в софті, щоб заощадити батарею або зосередитись на грі.

Програмне забезпечення Hator дозволяє зберігати до 4 профілів прямо в пам’яті миші. Це означає, що навіть без установленого ПЗ ви зможете використовувати свій DPI, макроси та частоту опитування на іншому ПК.

Миша швидко «прокидається» з режиму енергоощадження — затримка при активації мінімальна. Вона починає реагувати ще до того, як ви встигнете подумати: «А чи не зависла вона?»

Модель поєднує високоточний сенсор, вдосконалену бездротову систему передачі даних, частоту опитування до 8000 Гц і гнучке програмне забезпечення з налаштуванням усіх ключових параметрів.

Підключення та програмне забезпечення Hator Quasar 3 Ultra 8K Wireless

Hator Quasar 3 Ultra 8K Wireless підтримує три режими підключення: бездротовий через 2.4 ГГц, Bluetooth та дротовий через USB-C. Мишу можна використовувати як для геймінгу, так і для повсякденної роботи на ноутбуці чи планшеті.

У коробці — фірмовий 2.4 ГГц донгл, що забезпечує частоту опитування до 8000 Гц. Для повної сумісності мишу потрібно підключати саме через цей адаптер і бажано до порту USB 3.0. У разі використання стороннього ресивера або порту з обмеженням (як-от USB 2.0), частота автоматично знизиться до 1000 Гц або навіть нижче — залежно від конфігурації системи.

Зі збільшенням частоти опитування зростає й навантаження на процесор, адже йому доводиться обробляти більше сигналів від миші за секунду. Нічого критичного — у моєму досвіді максимум додаткового навантаження був близько 5–7% на процесорі AMD Ryzen 7 7800X3D. Проте це варто враховувати, особливо якщо у вас менш продуктивна система.

На офіційному сайті можна завантажити HATOR MouseHUB — досить легкий, простий у використанні, але з усіма потрібними функціями.

У HATOR MouseHUB можна змінити DPI (від 400 до 30 000), регулювати polling rate, створювати макроси, перепризначати кнопки, налаштовувати підсвічування. Усі зміни зберігаються в вбудовану пам’ять, тому після першого налаштування софт більше не потрібен.

Бічні кнопки можна перепризначити — підтримується створення макросів, мультимедійних дій, перемикання профілів.

Bluetooth-підключення не підтримує 8000 Гц — максимум 125 Гц, але для офісних задач або парного використання з планшетом цього достатньо. Наприклад з Apple iPad Air 5.

У дротовому режимі миша працює без затримок і заряджається одночасно. Паракордовий кабель у комплекті — надзвичайно м’який, не обмежує рухів і має довжину 1,8 м. Також у комплекті є USB-подовжувач, запасні ніжки, наклейки та адаптер для донгла.

Щоправда, тактильно він відчувається як взуттєвий шнурок. Не преміальний, але гнучкий.

Драйверів для миші в системі не потрібно — Windows 10/11 розпізнає її як HID-пристрій одразу.

У CS2 та PUBG проблем із сумісністю чи випадковими подвійними кліками не помічено. А от у DOOM: The Dark Ages ця миша справді дає фору — така точність і швидкість, що демони просто не встигають сховатися. Кришити їх тепер — як дитяча гра!

Також я кинув суворий виклик цій миші, протестувавши її у Titan Quest — легендарному «вбивці мишок» майже 20-річної давності. Ця гра була справжнім випробуванням для периферії свого часу, і… Hator Quasar 3 Ultra 8K Wireless гідно пройшла його.

Автономна робота Hator Quasar 3 Ultra 8K Wireless

Попри надвисоку частоту опитування, Hator Quasar 3 Ultra 8K Wireless має доволі непоганий акумулятор — на 500 мА·год. Заряд тримає більше ніж 50 годин, що не є високим показником для бездротових моделей такого класу.

Якщо підключити мишу по кабелю, вона заряджатиметься під час користування. Час повної зарядки становить приблизно 2,5 години від звичайного USB-порту.

Коли рівень заряду батареї опускається нижче 15%, індикатор під колесом починає миготіти червоним світлом. Після цього миша ще може працювати кілька годин у режимі 1000 Гц, не вимикаючись аварійно.

Такий запас автономності дуже зручний для користувача. Під час заряджання індикатор світиться синім, а коли батарея повністю заряджена — підсвітка вимикається.

Під час зарядки миша не нагрівається — корпус залишається холодним. У деяких мишах корпус стає теплим, тут — ні.

В фірмовому ПЗ можна побачити точний відсоток заряду. Це дає змогу точно планувати, коли миша потребує підзарядки — без сюрпризів посеред гри.

Для тих, хто грає щодня по кілька годин, миша потребуватиме заряджання 2–3 рази на тиждень. Це адекватно, враховуючи її потужність і частоту опитування. А для офісних користувачів на 125 Гц — вистачить навіть на тиждень–півтора.

Досвід користування Hator Quasar 3 Ultra 8K Wireless

Після двох тижнів активного тестування можу сказати, що частота 8000 Гц відчувається не одразу, але коли звикаєш — повернення на 1000 Гц сприймається як «лаг».

Особливо помітно це в моментальних флік-шотах і мікрорухах — курсор не «пливе», а миттєво реагує на найменший дотик.У CS2 це буквально дає +10% до впевненості.

Під час користування мишкою помітив, що донгл на частоті 2,4 ГГц іноді конфліктував із моїм Wi-Fi роутером, який працює в тому ж діапазоні. Через це сигнал час від часу пропадав або став менш стабільним, що викликало короткі затримки й ривки курсора. Крім того, інтернет-з’єднання теж іноді ставало нестабільним.

В результаті іноді доводилося трохи віддаляти донгл від роутера або підключати його до іншого USB-порту, щоб покращити якість зв’язку і знизити рівень перешкод. На частоті 5 ГГц проблем зі стабільністю сигналу не виникає, що й не дивно.

Миша чудово працює на всіх типах килимків: від жорстких пластикових до м’яких тканинних. Сенсор від PixArt працює бездоганно — жодного jitter, angle snapping чи lift-off delay.

У щоденному користуванні, крім ігор, Hator Quasar 3 Ultra 8K Wireless теж залишає позитивні враження. Вона легка, ергономічна, не навантажує зап’ястя, не втомлює. У Photoshop, Premiere Pro чи просто під час серфінгу — точність і плавність створюють комфортний досвід.

Регулювання DPI відбувається через спеціальну кнопку, але для розуміння кольорових індикаторів знадобиться трохи часу. Допоможе таблиця відповідностей. Це стандартні налаштування, які можна підлаштувати під власні вподобання.

Рівень DPI Значення DPI (типове) Колір індикації 1 400 DPI жовтий 2 800 DPI синій 3 1000 DPI фіолетовий 4 1200 DPI зелений 5 1600 DPI червоний 6 3200 DPI блакитний

Якщо раніше ніколи не користувалися мишами з 8000 Гц, доведеться 1–2 дні звикати до гіперреактивності. Але потім вона «залипає» — рука, ніби, зливається з курсором.

Ціна та конкуренти

Станом на травень 2025 року, Hator Quasar 3 Ultra 8K Wireless продається в Україні в ціновому діапазоні від 3 339 до 5 322 гривень. Це робить її однією з найдоступніших мишок із частотою опитування 8000 Гц, сенсором PixArt PAW 3950 і вагою близько 65 г, що вже саме по собі козирно на тлі поточної конкуренції.

Logitech G PRO 2 Lightspeed виглядає як прямий конкурент Hator Quasar 3 Ultra, але без однієї важливої фішки — 8000 Гц. Формфактор подібний, однак ціна Logitech вища, а функціональність – обмеженіша.

Logitech G Pro X Superlight 2 — ще одна топова мишка, яка фокусується на ультралегкості (знову ж ~60 г) і максимальній простоті. Але на тлі Hator вона втрачає через нижчу частоту опитування, відсутність BT-підключення й доволі високу ціну.

Logitech G305 Lightspeed — більш бюджетний варіант, і Hator об’єктивно його переграє по всіх параметрах, окрім доступності. G305 важча (~99 г з батарейкою), має лише 1000 Гц, старіший сенсор HERO першого покоління і не перезаряджається — замість цього працює на АА-батарейці.

Asus ROG Gladius III Wireless AimPoint виглядає переконливо завдяки ергономіці та зйомним свічам, але програє в кількох ключових місцях. Мишка важча (~79 г), хоч і має топовий сенсор AimPoint. Частота опитування до 2000 Гц із USB-dongle (у версії AimPoint). Плюсом є зйомні кнопки та якісне ПЗ Armoury Crate, але загалом модель більше підійде фанатам ROG, ніж тим, хто хоче максимум за свої гроші.

Razer Viper V3 Pro — от тут конкуренція серйозна. Вага близько 54 г, сенсор Focus Pro 35K, 8000 Гц підтримуються (з донглом), дизайн симетричний, матеріали топові. Власне, це один з найближчих конкурентів Hator Quasar 3 Ultra. Проте Viper V3 Pro дорожчий, має лише 2.4 ГГц підключення і відсутній Bluetooth — тобто в плані універсальності Hator все одно попереду. Але за відчуттям і точністю в кіберспорті — це вже прямий нокаут.

Hator Pulsar 3 PRO Wireless — внутрішня конкуренція. Він дешевший, без 8K і Bluetooth, але з кращою батареєю. Hator Quasar 3 Ultra — більш універсальна мишка: і для кіберспорту, і для роботи. Pulsar 3 PRO підійде тим, хто хоче мінімалізм і точність за менші гроші.

8 /10 Оцінка ITC.ua Автономність 7 Автономність у мишки досить пристойна — вона відповідає заявленим показникам. Проте є моделі, що працюють значно довше. Дизайн, ергономіка 8.5 Комфортна форма, легка вага, універсальний хват. Але для лівшів функціональність обмежена. Якість збирання, матеріали 8.5 Корпус міцний, не люфтить, кнопки чіткі, скрол стабільний. Матеріали приємні, глайди ковзають добре. Програмне забезпечення 8 Стабільна робота, зручний інтерфейс, всі необхідні функції є (DPI, polling rate, RGB, макроси). Ціна 8 Цінник доволі чесний з огляду на функціональність (особливо 8000 Гц і топовий сенсор). Комплектація 8 Усе необхідне є: кабель, адаптер, запасні ніжки. Непоганий USB-C, якісна оплітка. Проте коробка могла б бути кращою — дрібниця, але імідж формує.