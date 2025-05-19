Огляд мишки HATOR Quasar 3 Ultra 8K Wireless: флагманські фішки без переплати?

HATOR Quasar 3 Ultra 8K Wireless — амбітна спроба потрапити на геймерський Олімп, де вже давно панують Logitech і Razer. Частота опитування 8000 Гц, топовий сенсор PixArt PAW3950 і вага 65 г виглядають переконливо на папері, але справжнє питання — чи вистачає цій миші пороху, аби змагатися з визнаними фаворитами? У нашому огляді з’ясуємо, чи це справжній конкурент, чи лише бюджетна альтернатива з великими амбіціями.
Зміст
- 1 Технічні характеристики Hator Quasar 3 Ultra 8K Wireless
- 2 Паковання та комплектація Hator Quasar 3 Ultra 8K Wireless
- 3 Дизайн та ергономіка Hator Quasar 3 Ultra 8K Wireless
- 4 Функціональність та сенсор Hator Quasar 3 Ultra 8K Wireless
- 5 Підключення та програмне забезпечення Hator Quasar 3 Ultra 8K Wireless
- 6 Автономна робота Hator Quasar 3 Ultra 8K Wireless
- 7 Досвід користування Hator Quasar 3 Ultra 8K Wireless
- 8 Ціна та конкуренти
Технічні характеристики Hator Quasar 3 Ultra 8K Wireless
|Тип підключення
|Радіо / провідна
|Життєвий цикл
|100 мільйонів натискань
|Сенсор
|PixArt 3950
|Роздільна здатність
|400 – 30,000 DPI
|Максимальне прискорення
|50 G
|Максимальна швидкість
|750 IPS
|Максимальна частота опитування Донгл
|8000 Гц
|Максимальна частота опитування USB
|8000 Гц
|Максимальна частота опитування Bluetooth
|125 Гц
|Час роботи від акумулятора
|до 52 годин
|Ємність батареї
|500мA*г
|Матеріал ніжок
|Тефлон (PTFE)
|Програмовані кнопки
|Є
|Вбудована пам’ять
|Є
|Підсвічування корпуса
|Є
|Кабель
|Знімний, 1,8 м
|Габарити
|128 × 67 × 40 мм
|Вага
|65 грамів
Паковання та комплектація Hator Quasar 3 Ultra 8K Wireless
Мишка постачається у щільній коробці з характерним яскравим брендуванням Hator. Жовто-чорна палітра одразу нагадує, що це геймерський бренд.
На передньому боці — велике зображення самої миші, з відмітками про підтримку 8K Polling Rate, Tri-Mode підключення і т.д. Зворотній бік заповнений характеристиками, QR-кодом на фірмову утиліту та інфографікою із зазначенням ключових фішок моделі.
Усередині все продумано: миша надійно вкладена у картонне відділення, поруч — кабель у сітчастому обплетенні, схожому на Razer Speedflex або Logitech Paracord.
Також у комплект входить перехідник USB-C на USB-A для підключення донгла. Цей момент важливий для геймерів, які хочуть мінімізувати вплив сторонніх інтерференцій — кабель-подовжувач надає гнучкість у розташуванні донгла.
Є дві додаткові тефлонові ніжки, що стане в пригоді тим, хто звик до жорстких поверхонь або інтенсивного використання. Наклейки з логотипом Hator — приємний і необов’язковий бонус, якого часто бракує навіть у топових моделях конкурентів.
Інструкція з експлуатації багатьма мовами, з коротким гідом по DPI, підключенню та налаштуванню — включно з QR-кодом на ПЗ.
Комплектація максимально повна — тут не забули ні про кабель, ні про запасні частини.
Враження від анбоксингу залишаються виключно позитивні. Все виглядає продумано й якісно, без «фірмового китайського хаосу» у викладенні або поліграфії. Хіба тільки сама коробочка простенька, можливо eco-friendly.
Завдяки невеликим розмірам коробки й щільній упаковці, пристрій можна зручно перевозити, не боячись пошкодження.
Дизайн та ергономіка Hator Quasar 3 Ultra 8K Wireless
Hator Quasar 3 Ultra 8K Wireless виконана у стилі, що поєднує футуризм і стриманість. Її форма — еталон симетричного дизайну для правші та лівші (хоча бокові кнопки все ж розташовані зліва), з плавними вигинами, які чудово лягають у руку.
Корпус миші — матовий пластик, тому він не збирає відбитків пальців і добре відчувається під пальцями. У чорному варіанті це виглядає особливо естетично, а от біла версія, яка була у нас на огляді, додасть сетапу «скандинавської» чистоти.
Зліва, майже впритул до основних клавіш, розміщено дві додаткові кнопки — їх винесли ближче до великого пальця для зручного доступу. Тут також можна побачити напис кіллер-фічі моделі — 8К.
Правий бік мишки повністю вільний — жодних елементів чи кнопок там не передбачено.
На передній панелі, безпосередньо під основними кнопками, акуратно вбудовано порт USB Type-C. Над ним, між кнопками та коліщатком, розташований індикатор заряду батареї.
Спинка мишки має невелике підвищення, без будь-яких логотипів або написів — дизайн витриманий у стриманому стилі.
Основні клавіші займають лише верхню частину корпусу, не домінуючи у загальному дизайні. На лівій клавіші є невеликий напис — Hator. Вони абсолютно гладенькі, без виїмок або вигинів під пальці. Між ними встановлено невелике коліщатко прокрутки з прогумованим покриттям та дрібною текстурою для кращого зчеплення.
Клавіші мають мінімальний відгук і фактично миттєво спрацьовують завдяки оптичним перемикачам. Вони довші за середні — щоб краще реагувати на натиск незалежно від місця кліку (по центру чи з краю).
Дизайн дна продуманий: тут розташовані дві великі ніжки з чистого PTFE, а також перемикачі режимів (Bluetooth / 2.4G / вимкнено) і кнопка DPI. На відміну від багатьох конкурентів, Hator не заховала все у програму — зміна DPI чи режиму доступна «на ходу», навіть без софту.
Форма миші дозволяє комфортно тримати її в долоні незалежно від розміру руки. Хват fingertip — надзвичайно точний, claw — комфортний і стабільний, а hybrid palm — дає змогу використовувати її як універсальну.
Загальне враження від дизайну — продумано, ергономічно, без зайвих викрутасів.
Функціональність та сенсор Hator Quasar 3 Ultra 8K Wireless
Серцем Hator Quasar 3 Ultra 8K Wireless є флагманський сенсор PixArt PAW3950, який став логічним розвитком серії 3395. Його головна фішка — підтримка частоти опитування до 8000 Гц не лише по дроту, а й у бездротовому режимі. Перед нами — цілком робочий інструмент для кіберспорту, а не офісний «гризун».
Це досягається завдяки потужній внутрішній електроніці — 32-бітовим процесорам Nordic 52840 і 52820, а також допоміжному Hi-Speed RISC-процесору. Миша реагує моментально навіть при стрімких «flick-шотах» у CS2.
Роздільна здатність PAW3950 сягає до 30 000 DPI, але для пересічного користувача комфортне значення — десь між 800 і 3200 DPI.
RGB-підсвічування миші помірне — воно охоплює колесо та хвіст. Його можна повністю вимкнути в софті, щоб заощадити батарею або зосередитись на грі.
Програмне забезпечення Hator дозволяє зберігати до 4 профілів прямо в пам’яті миші. Це означає, що навіть без установленого ПЗ ви зможете використовувати свій DPI, макроси та частоту опитування на іншому ПК.
Миша швидко «прокидається» з режиму енергоощадження — затримка при активації мінімальна. Вона починає реагувати ще до того, як ви встигнете подумати: «А чи не зависла вона?»
Модель поєднує високоточний сенсор, вдосконалену бездротову систему передачі даних, частоту опитування до 8000 Гц і гнучке програмне забезпечення з налаштуванням усіх ключових параметрів.
Підключення та програмне забезпечення Hator Quasar 3 Ultra 8K Wireless
Hator Quasar 3 Ultra 8K Wireless підтримує три режими підключення: бездротовий через 2.4 ГГц, Bluetooth та дротовий через USB-C. Мишу можна використовувати як для геймінгу, так і для повсякденної роботи на ноутбуці чи планшеті.
У коробці — фірмовий 2.4 ГГц донгл, що забезпечує частоту опитування до 8000 Гц. Для повної сумісності мишу потрібно підключати саме через цей адаптер і бажано до порту USB 3.0. У разі використання стороннього ресивера або порту з обмеженням (як-от USB 2.0), частота автоматично знизиться до 1000 Гц або навіть нижче — залежно від конфігурації системи.
Зі збільшенням частоти опитування зростає й навантаження на процесор, адже йому доводиться обробляти більше сигналів від миші за секунду. Нічого критичного — у моєму досвіді максимум додаткового навантаження був близько 5–7% на процесорі AMD Ryzen 7 7800X3D. Проте це варто враховувати, особливо якщо у вас менш продуктивна система.
На офіційному сайті можна завантажити HATOR MouseHUB — досить легкий, простий у використанні, але з усіма потрібними функціями.
У HATOR MouseHUB можна змінити DPI (від 400 до 30 000), регулювати polling rate, створювати макроси, перепризначати кнопки, налаштовувати підсвічування. Усі зміни зберігаються в вбудовану пам’ять, тому після першого налаштування софт більше не потрібен.
Бічні кнопки можна перепризначити — підтримується створення макросів, мультимедійних дій, перемикання профілів.
Bluetooth-підключення не підтримує 8000 Гц — максимум 125 Гц, але для офісних задач або парного використання з планшетом цього достатньо. Наприклад з Apple iPad Air 5.
У дротовому режимі миша працює без затримок і заряджається одночасно. Паракордовий кабель у комплекті — надзвичайно м’який, не обмежує рухів і має довжину 1,8 м. Також у комплекті є USB-подовжувач, запасні ніжки, наклейки та адаптер для донгла.
Щоправда, тактильно він відчувається як взуттєвий шнурок. Не преміальний, але гнучкий.
Драйверів для миші в системі не потрібно — Windows 10/11 розпізнає її як HID-пристрій одразу.
У CS2 та PUBG проблем із сумісністю чи випадковими подвійними кліками не помічено. А от у DOOM: The Dark Ages ця миша справді дає фору — така точність і швидкість, що демони просто не встигають сховатися. Кришити їх тепер — як дитяча гра!
Також я кинув суворий виклик цій миші, протестувавши її у Titan Quest — легендарному «вбивці мишок» майже 20-річної давності. Ця гра була справжнім випробуванням для периферії свого часу, і… Hator Quasar 3 Ultra 8K Wireless гідно пройшла його.
Автономна робота Hator Quasar 3 Ultra 8K Wireless
Попри надвисоку частоту опитування, Hator Quasar 3 Ultra 8K Wireless має доволі непоганий акумулятор — на 500 мА·год. Заряд тримає більше ніж 50 годин, що не є високим показником для бездротових моделей такого класу.
Якщо підключити мишу по кабелю, вона заряджатиметься під час користування. Час повної зарядки становить приблизно 2,5 години від звичайного USB-порту.
Коли рівень заряду батареї опускається нижче 15%, індикатор під колесом починає миготіти червоним світлом. Після цього миша ще може працювати кілька годин у режимі 1000 Гц, не вимикаючись аварійно.
Такий запас автономності дуже зручний для користувача. Під час заряджання індикатор світиться синім, а коли батарея повністю заряджена — підсвітка вимикається.
Під час зарядки миша не нагрівається — корпус залишається холодним. У деяких мишах корпус стає теплим, тут — ні.
В фірмовому ПЗ можна побачити точний відсоток заряду. Це дає змогу точно планувати, коли миша потребує підзарядки — без сюрпризів посеред гри.
Для тих, хто грає щодня по кілька годин, миша потребуватиме заряджання 2–3 рази на тиждень. Це адекватно, враховуючи її потужність і частоту опитування. А для офісних користувачів на 125 Гц — вистачить навіть на тиждень–півтора.
Досвід користування Hator Quasar 3 Ultra 8K Wireless
Після двох тижнів активного тестування можу сказати, що частота 8000 Гц відчувається не одразу, але коли звикаєш — повернення на 1000 Гц сприймається як «лаг».
Особливо помітно це в моментальних флік-шотах і мікрорухах — курсор не «пливе», а миттєво реагує на найменший дотик.У CS2 це буквально дає +10% до впевненості.
Під час користування мишкою помітив, що донгл на частоті 2,4 ГГц іноді конфліктував із моїм Wi-Fi роутером, який працює в тому ж діапазоні. Через це сигнал час від часу пропадав або став менш стабільним, що викликало короткі затримки й ривки курсора. Крім того, інтернет-з’єднання теж іноді ставало нестабільним.
В результаті іноді доводилося трохи віддаляти донгл від роутера або підключати його до іншого USB-порту, щоб покращити якість зв’язку і знизити рівень перешкод. На частоті 5 ГГц проблем зі стабільністю сигналу не виникає, що й не дивно.
Миша чудово працює на всіх типах килимків: від жорстких пластикових до м’яких тканинних. Сенсор від PixArt працює бездоганно — жодного jitter, angle snapping чи lift-off delay.
У щоденному користуванні, крім ігор, Hator Quasar 3 Ultra 8K Wireless теж залишає позитивні враження. Вона легка, ергономічна, не навантажує зап’ястя, не втомлює. У Photoshop, Premiere Pro чи просто під час серфінгу — точність і плавність створюють комфортний досвід.
Регулювання DPI відбувається через спеціальну кнопку, але для розуміння кольорових індикаторів знадобиться трохи часу. Допоможе таблиця відповідностей. Це стандартні налаштування, які можна підлаштувати під власні вподобання.
|Рівень DPI
|Значення DPI (типове)
|Колір індикації
|1
|400 DPI
|жовтий
|2
|800 DPI
|синій
|3
|1000 DPI
|фіолетовий
|4
|1200 DPI
|зелений
|5
|1600 DPI
|червоний
|6
|3200 DPI
|блакитний
Якщо раніше ніколи не користувалися мишами з 8000 Гц, доведеться 1–2 дні звикати до гіперреактивності. Але потім вона «залипає» — рука, ніби, зливається з курсором.
Ціна та конкуренти
Станом на травень 2025 року, Hator Quasar 3 Ultra 8K Wireless продається в Україні в ціновому діапазоні від 3 339 до 5 322 гривень. Це робить її однією з найдоступніших мишок із частотою опитування 8000 Гц, сенсором PixArt PAW 3950 і вагою близько 65 г, що вже саме по собі козирно на тлі поточної конкуренції.
Logitech G PRO 2 Lightspeed виглядає як прямий конкурент Hator Quasar 3 Ultra, але без однієї важливої фішки — 8000 Гц. Формфактор подібний, однак ціна Logitech вища, а функціональність – обмеженіша.
Logitech G Pro X Superlight 2 — ще одна топова мишка, яка фокусується на ультралегкості (знову ж ~60 г) і максимальній простоті. Але на тлі Hator вона втрачає через нижчу частоту опитування, відсутність BT-підключення й доволі високу ціну.
Logitech G305 Lightspeed — більш бюджетний варіант, і Hator об’єктивно його переграє по всіх параметрах, окрім доступності. G305 важча (~99 г з батарейкою), має лише 1000 Гц, старіший сенсор HERO першого покоління і не перезаряджається — замість цього працює на АА-батарейці.
Asus ROG Gladius III Wireless AimPoint виглядає переконливо завдяки ергономіці та зйомним свічам, але програє в кількох ключових місцях. Мишка важча (~79 г), хоч і має топовий сенсор AimPoint. Частота опитування до 2000 Гц із USB-dongle (у версії AimPoint). Плюсом є зйомні кнопки та якісне ПЗ Armoury Crate, але загалом модель більше підійде фанатам ROG, ніж тим, хто хоче максимум за свої гроші.
Razer Viper V3 Pro — от тут конкуренція серйозна. Вага близько 54 г, сенсор Focus Pro 35K, 8000 Гц підтримуються (з донглом), дизайн симетричний, матеріали топові. Власне, це один з найближчих конкурентів Hator Quasar 3 Ultra. Проте Viper V3 Pro дорожчий, має лише 2.4 ГГц підключення і відсутній Bluetooth — тобто в плані універсальності Hator все одно попереду. Але за відчуттям і точністю в кіберспорті — це вже прямий нокаут.
Hator Pulsar 3 PRO Wireless — внутрішня конкуренція. Він дешевший, без 8K і Bluetooth, але з кращою батареєю. Hator Quasar 3 Ultra — більш універсальна мишка: і для кіберспорту, і для роботи. Pulsar 3 PRO підійде тим, хто хоче мінімалізм і точність за менші гроші.
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