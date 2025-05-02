Thomson представив лінійку телевізорів на підставці з коліщатками та вбудованим акумулятором. Ділюся враженнями від цих пристроїв

Бренд Thomson нещодавно повернувся на ринок побутової електроніки, і днями презентував нову лінійку пристроїв Go Collection. Я не очікував нічого дивовижного від презентації телевізорів, але, зізнаюся, концепція виявилася цікавою.

Як і де ми зазвичай дивимося телевізор чи проєктуємо зображення з проєктора? Традиційно пристрій встановлений стаціонарно в вітальні чи спальні, закріплений на кронштейні або стоїть на ніжках на тумбочці. У Thomson з лінійкою Go запропонували новий для України та відносно новий для Європи концепт – пересувний телевізор, який кріпиться на підставці з коліщатками. На додаток, у підставку вбудовано акумулятор, що забезпечує близько 4 годин автономної роботи (за максимальної яскравості екрана, теоретично цей час може бути більшим).

За задумом бренду, такий підхід допоможе користувачу не розлучатися з телевізором протягом дня. Наприклад, можна перемістити його з кімнати в кімнату залежно від часу доби (вранці дивимося новини в спальні, ввечері фільм у вітальні), викотити на балкон чи на кухню під час приготування їжі. Пристрої працюють на базі Android TV і оснащені сенсорними екранами, тож за бажання їх можна використовувати як дуже великий екран мобільного телефону – переглядати рілзи (екран повертається в усіх площинах, зокрема його можна розгорнути вертикально), YouTube, пости друзів у соцмережах тощо.

Щодо технічних характеристик, то на старті в лінійці Go буде два варіанти.

Перший, більш доступний, Thomson Go TV оснащений 32-дюймовим FullHD-екраном із роздільною здатністю 1366х768 пікселів, частотою оновлення 60 Гц і максимальною яскравістю 200 ніт. Під капотом – чотириядерний процесор ARM Cortex-A55 із частотою 1,45 ГГц, а як операційна система використовується Android TV (рання версія Google TV). Серед портів – два HDMI 2.0 та один USB 2.0. Мережеві інтерфейси включають LAN, Bluetooth 5.1 і Wi-Fi 5. Ємність акумулятора становить 5000 мАг, а вага всього цього «добра» – цілих 18 кг. Європейська ціна – 599 євро.

Друга модель, Go TV Plus, на мій погляд, цікавіша, хоча й значно дорожча – 799 євро. Той самий 32-дюймовий екран, але вже з роздільною здатністю 4K (3840х2160 пікселів), яскравіший дисплей на 220 ніт, кращий процесор – ARM Cortex-A76 із частотою 2,4 ГГц, два USB-порти, один із яких версії 2.0, а другий – 3.0, а також більш місткий акумулятор на 9000 мАг. Замість Android TV тут встановлено повноцінний Android 13. Вага пристрою – 19 кг.

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На європейському ринку техніку під ліцензією Thomson виробляє австрійська компанія StreamView GmbH із головним офісом у Відні, а саме виробництво розташоване в Угорщині. В Україні ексклюзивним дистриб’ютором Thomson стали ТТТ.

Для засновника StreamView GmbH Халеда Дебса Україна – добре знайома країна. Раніше він брав участь у розвитку брендів Зеонбуд і Віасат, а також займався виробництвом пристроїв для цих компаній. За його словами, саме війна в Україні наштовхнула його на ідею додати акумулятори до телевізорів, щоб користувачі навіть за відсутності електрики не залишалися без зв’язку із зовнішнім світом.

На запитання, як Thomson планує конкурувати з гігантами на кшталт LG чи Samsung, Халед відповідає, що насамперед це буде якісна європейська збірка та трирічна гарантія на всі пристрої, включно з OLED (насправді у Thomson досить широка лінійка пристроїв, але я пишу про ті, які мені особисто припали до душі). А по-друге, продуманість у дрібницях, зокрема зручні меню, пульти з підсвіткою та виділеними кнопками для стрімінгових сервісів, поворотні екрани навіть на звичайних моделях та інші подібні «фішки».

Особисто мені на презентації сподобалися описані вище два пристрої, які, хоча й дорогі на тлі конкурентів, але точно можуть зайняти свою нішу на ринку та виділяються серед досить схожих між собою моделей телевізорів.