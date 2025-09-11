Новини Крипто 11.09.2025 comment views icon

28-річний український хакер — найрозшукуваніший у ЄC: розповсюджував віруси-шифрувальники

Тетяна Нечет

Винагороду у розмірі $10 млн ФБР обіцяло за інформацію про місцезнаходження організатора кібератак на великі підприємства по всьому світі. За ними стоїть 28-річний українець Володимир Тимощук.

В 2023 році у ході пецоперації за участі Європолу, Євроюсту, правоохоронців США, Норвегії, Нідерландів, Німеччини та Франції та українських поліцейських знешкоджено хакерське угруповання, яке інфікувало вірусами-вимагачами мережі провідних світових компаній, спричинивши збитки на мільярди доларів.

Наразі зловмисники затримані, частина вже постала перед судом, а на їх статки накладено арешт. Ще один громадянина іноземної держави, якого розшукувало ФБР, екстрадовано до США. Втікач наразі є одним із пріоритетних об’єктів для міжнародних правоохоронних органів.

Одному з лідерів групи заочно повідомлено про підозру та оголошено в міжнародний розшук. Його внесено до списку найбільш розшукуваних осіб Європейського Союзу.

Наші правоохоронці встановили, що зловмисники з 2018 року здійснювали атаки на сервери провідних компаній Франції, Норвегії, Німеччини, Нідерландів, Канади та США. За кілька років злочинної діяльності угруповання зашифрувало понад 1000 серверів світових підприємств та спричинило збитків на суму понад $18 млрд.

У серпні 2024 року слідчі завершили досудове розслідування щодо одного з найактивніших учасників угруповання. Фігуранту, який обвинувачується у несанкціонованому втручанні в роботу інформаційних систем, створенні шкідливих програм та вимаганні, загрожує до 12 років ув’язнення. Зрештою, правоохоронці повністю встановили структуру угруповання, ідентифікувавши його учасників на всіх рівнях діяльності – від розробників шкідливого програмного забезпечення та спеціалістів зі зламу корпоративних систем до відмивачів коштів, які легалізували незаконні прибутки.

Злочинна мережа використовувала для атак програми-вимагачі LockerGoga, MegaCortex, HIVE та Dharma. Хакери блокували доступ до корпоративних серверів і комп’ютерних систем, а потім вимагали від жертв викуп у криптовалюті за розшифрування даних.

Джерело: Департамент кіберполіції Національної поліції України

