Біткоїн перевищив $65 тисяч — найвищий показник з кінця 2021 року

Рекордний рівень біткоїна у $68 999 був встановлений у листопаді 2021-го.

На цей час флагманська криптовалюта торгується на рівні $65 527.

Як зазначає Reuters, лише цього року біткоїн зріс удвічі й більша частина зростання припала на останні кілька тижнів — завдяки зростанню обсягів торгів ETF ETF (Exchange Traded Fund) — це фонд, керівник якого (ETF-провайдер) збирає акції компанії в один портфель за певними ознаками, і продає їх на біржі. криптовалюти в США, які лише нещодавно офіційно схвалили.

«Інвестори відчувають більшу впевненість, що ціна буде вищою», — сказав Маркус Тілен, керівник відділу досліджень криптоаналітики 10x Research у Сінгапурі.

Менший конкурент Ethereum так само зріс на 50% на початку 2024 року — станом на ранок понеділка його ціна сягала $3 490, дещо менше за дворічний максимум, досягнутий минулого тижня.

Триває конкурс авторів ІТС. Напиши статтю про розвиток ігор, геймінг та ігрові девайси та вигравай професійне ігрове кермо Logitech G923 Racing Wheel, або одну з низькопрофільних ігрових клавіатур Logitech G815 LIGHTSYNC RGB Mechanical Gaming Keyboard!