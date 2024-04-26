Дрифт — схильність до садизму? Дослідники кажуть, що любов до «гучних» авто часто свідчить про психічні розлади

Психолог Джулі Ейткен Шермер з Університету Західного Онтаріо в Канаді опитала та проаналізувала відповіді понад 500 людей, щоб дослідити зв’язок між «темними» рисами особистості та любов’ю до гучних авто із модифікованими глушниками.

«Оскільки ці модифікації глушників заважають людям і тваринам, і є незаконними в деяких юрисдикціях… зрозуміти, хто бажає, щоб їхній автомобіль звучав гучніше, є цікавим дослідницьким питанням», — написала Шермер у Psychology Today.

Середній вік опитаних — 18 років, 52% з них — чоловіки. Респондентам поставили питання про ставлення до гучних авто та модифікацій глушників, і додатково попросили заповнити темну тріаду — шкалу з 28 пунктів, що вимірює особистісні риси макіавеллізму, нарцисизму, психопатії та садизму.

Шермер розповіла, що сама часто стикається з гучними авто, коли вигулює собаку, і припустила, що бажання модифікувати глушник, аби його було краще чутно, можна пов’язати з бажанням привернути до себе увагу.

«Ми виявили, що схильність до садизму і психопатії вирізняє тих, хто хоче модифікувати свої глушники, хто відчуває більше зв’язку зі своїм транспортним засобом і хто вважає, що гучні машини — це справді круто», — каже Шермер. «Ймовірно, вони отримують задоволення від того, як дивляться, що люди лякаються».

Зрештою вищі бали у бажанні мати гучне авто показало зв’язок з кожною з темних тріадних рис (хоча незначно у випадку макіавеллізму та нарцисизму, чого не скажеш про садизм).

Хоча дослідження дає певні відомості, є, звичайно, застереження. Учасники цієї невеликої вибірки були відносно молодими, і всі навчалися на бізнес-ступені в одному університеті, тому висновки Шермер можуть не стосуватися ширших груп населення. Також під час дослідження респондентів питали лише про бажання володіти гучними автомобілями, але вони фактично не володіли ними; і так само не досліджувався інший гучний транспорт, як от мотоцикли.

Дослідження опубліковано в Current Issues in Personality Psychology (через Science Alert).

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